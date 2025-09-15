Alman yollarında bir Türkiyeli

TOGG dahil tüm elektrikli araçların bataryası, ortalama 8 yılda eskiyor ve yenilenmeli. Bakım ise her 2 yılda 5 bin liralık maliyet. Almanya yollarında TOGG’u görmek, bence milli gururdan fazlası…

Hatırlayalım; 14 yıl önce Başbakan Erdoğan; “yerli otomobil yapacak babayiğit vardır” demiş, bu beyandan yola çıkan OSD (Otomotiv Sanayii Derneği), 6 ay çalışmış ve Türkiye’nin neden otomobil yapamayacağına dair kapsamlı, verilerle bezenmiş, derin araştırmalarla dolu bir rapor açıklamıştı.

O dönemi çok iyi hatırlıyorum. Ben de bu durumu değerlendirirken; “bir babayiğit aramak yerine, bir yiğit bulup ona babalar gibi destek verilirse, yerli otomobilimiz olur” demiştim. Nitekim 1 değil tam 5 babayiğit bulundu ve onlara babalar gibi destek verilince TOGG için yola çıkıldı, bu günlere gelindi.

“BUNU TÜRKLER Mİ YAPMIŞ?”

Bu günler dediğimiz, şu anda yollardaki 75 bin TOGG’dan fazlasını kastediyorum. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve CEO Gürcan Karakaş ile Münih'te düzenlenen ve şirketin yenilikçi ürün gamı ile mobilite ekosistemini tanıttığı IAA Mobility 2025'te basın tanıtımında bir araya geldik.

Dikkatimi çeken; buradaki TOGG standında çok fazla Alman ziyaretçinin olduğuydu. “Bunu Türkler mi yapmış?” hayretiyle karışık incelemelerinde aracı beğendiklerini beyan ettiler. Güvenirlik yanı sıra “akıllı araç” konseptinde değerlendirmelere tanık olduk; “çocuklar kitap okur, oyun oynar burada…”

2 SORU 2 CEVAP / TOGG Almanya’ya dair…

Neden Almanya?

Fuat Tosyalı bunu şu cevabı veriyor; “başka kolay ülkelerden başlayabilirdik ancak biz otomobilin üst standardını temsil eden Almanya’yı seçtik.” Kaldı ki Almanya’dan çok talep geldi, sırada Fransa var.

Kaç TOGG yollarda?

Şu anda 75 bin. Yılsonu 100 bini bulacak. Full üretim kapasitesi 175 bin. Pil kimyasındaki gelişmeler anında uygulanıyor ve menzil iyileşiyor. Şimdi 28 bin şarj istasyonu var. Kemikli ve iyi araç diyorlar.

not

TERECİYE TERE SATMAK DEĞİL AMA MARKA BİLİNCİ OLUŞTURMAK

Almana otomobil beğendirmek kolay mı? Elektrikli otoda Çin geçmiş olsa da otomobilin en üst düzey standartları bu ülkeden çıkmış. Otomobil mabedi Almanya’da TOGG’un pazarlamak, “tereciye tere satmak” anlamında olmasa da marka bilinci oluşturmada “en üst seviyeden başlamak” bunun adı…

TOGG SÖZLÜĞÜ

Bilinirlik: TOGG’u artık Almanlar da biliyor. Marka oluşturmada bilinirlik son derece kritik

Beğenilirlik: İnceleyen ve kullananlar “güven verici, sağlam, kemikli ve eğlenceli” diyor

Kamu desteği: TOGG’un kamu tarafında teşviki gerek. Misal resmi araç alımında öncelik gibi

Menzil: Piyasadaki tüm araçlar, pil kimyası iyileştirmesine bağlı olarak neredeyse eşit menzilde