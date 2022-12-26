Almanya’da darbeci gruplar kim?

Almanya’da ortaya çıkarılan ırkçı oluşumlar, bu ülkedeki Nazi kalıntılarının varlığını gözler önüne serdi.

Almanya’da darbe planladıkları gerekçesiyle, çok sayıda insanın tutuklandığı operasyon, ülkedeki sağ yapılanmanın boyutlarını gözler önüne serdi. Darbe planının ana sorumlusu, bu ülkede yeniden imparatorluk kurmak isteyen, “İmparatorluk Vatandaşları” isimli terör grubu.

Ülkedeki demokratik sistemi devirmeyi hedefleyen bu gruplar kim ve etki alanları ne?

‘’İmparatorluk Vatandaşları’’ tek bir oluşum değil, heterojen bir hareket. Özü, Almanya Federal Cumhuriyeti devleti ve demokratik düzenin reddine dayanıyor.

Bu grubun omurgasını oluşturan “İmparatorluk Vatandaşları”, Almanya İmparatorluğu’nun 1871 ‘deki sınırları içinde devam ettiğini, mevcut Almanya’nın 2. Dünya Savaşı’nın galibi olan batılı müttefik ülkelerce yöneltilen idari bir yapıdan ibaret olduğunu düşünüyorlar. Temel hedefleri, Almanya İmparatorluğu’nu 1945 öncesi parti ve kurumlarıyla yeniden inşası. Grubun içinde Yahudi düşmanı düşünce (antisemitizm) egemen. Taraftarlarının büyük bir kısmı Yahudi Soykırımı’nı inkâr ediyor.

Almanya Anayasayı Koruma Örgütü’nün verileriyle, “İmparatorluk Vatandaşları” ideolojisini benimseyen 21 bin kişi bulunuyor.

Bu oluşum içinde yer alan “Özyönetimciler” kendilerini Almanya Federal Cumhuriyeti’nin vatandaşı olarak görmüyor. Kendi yönetim binalarının bulunduğu araziyi egemenlik alanları olarak ilan etmiş durumdalar. Sınır tabelaları bile var. Vergi ödemeyi ya da idari cezaları ödemeyi reddediyorlar. Kendi kimlikleri ve ehliyetleri var.

“Aykırı Düşünenler” Grubu, pandemi döneminde protesto gösterileriyle gündeme geldi. Almanya Federal Cumhuriyeti’nin temel düzeninin reddedilmesi konusunda “İmparatorluk Vatandaşları” ile örtüşen görüşlere sahipler.

Bütün bu oluşumların, Hitler’in yazdığı “Kavgam” adlı kitapta yer alan görüşlerle büyük oranda örtüşmesi, Almanya’da ırkçılık ve Yahudi düşmanlığının ne denli kökleştiğini göstermesi açısından çok ilginç ve düşündürücü geliyor.

GÜNÜN SÖZÜ:

Peru’da solcu devlet başkanı Pedro Castillo‘nun devrilmesinde, bakır yatakları nedeniyle ABD‘nin parmağı olduğu ileri sürülüyor.