Almanya’nın değişen tüketici alışkanlıkları e-ticarette fırsat yaratıyor

Seyhun ÖZKARA

IdeaSoft CEO/TOBB E-ticaret Meclis Üyesi

Ekonomik beklentiler tüm dünya genelinde olumlu seyretmekte. Dünyadaki e-ticaret değişimlerine ve büyüklüklerine baktığımızda ise Almanya dikkat çekici bir etkiye sahip. Çünkü Almanya'da online alışveriş yapanlar son dönemde harcamalarında "sadece temel ihtiyaçlara yönelik" bir yaklaşımla alışveriş yapmaya başlamışlar ve bu da e-ticaret hacimlerine doğrudan etki etmiş gibi gözüküyor. Alman e-ticaret derneği BEVH tarafından 6 Nisan Perşembe günü yayınlanan bir rapor, 2023 yılının ilk çeyreğinde online ürün ve mal satışlarının 2022 yılının aynı çeyreğine kıyasla %15 düştüğünü gösterdi. Öte yandan işletmelerin e-ihracat ile Almanya’da tüketici alışkanlıklarında yaşanan değişiklikler ve online gıda perakendeciliğinde yaşanan artıştan pay alması ve lehine çevirmesi mümkün.

Rapora göre bu çeyrek, aslında Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesine rağmen pozitif büyümenin yaşandığı son çeyrek oldu gibi gözüküyor. İnsanlar moda, mücevher ve eğlence ürünleri gibi acil ihtiyaç olmayan alımları erteliyor. Günlük ihtiyaçlar ya da evde günlük kullanım için kullanılan ürünlerde ise durum oldukça iyi görünüyor. Almanya’daki bu tüketim davranışı bizim Türkiye'deki tüketim davranışımıza göre epey farklılık gösteriyor. Rapora göre, moda sektörü %20,8 ile satışlarda en büyük düşüşü yaşarken, "Günlük Ürünler" %3 ile en düşük gerilemeyi yaşadı. BEVH tarafından takip edilen tüm kategoriler arasında ise sadece bir tanesi "online gıda perakendeciliği" %3,7 oranında artış gösterdi.

İşletmeler e-ihracat ile ürünlerini dünyanın her yerine satabiliyor

Yerel ve global piyasaları dikkate alırsak, e-ticaret'e yeni girmek isteyen henüz dijitalleşmemiş işletmeler için tohumların atılması için önemli dönemler. E-ticaret pandemi öncesi bir gereklilikti ancak artık işletmeler için bir zorunluluk haline geldi. Ayrıca e-ihracat, işletmelerin ürünlerini internetten yurt dışına satarak küresel ticaretten pay almalarını sağlayan bir ticaret türü. E-ihracat ile işletmeler ürünlerini online satış kanalları üzerinden dünyanın dört bir yanına satabiliyor. Şu an ki dönem de bunun için ideal bir dönem.