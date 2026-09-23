Altı ayda 6 milyar zarar yazdı fiyatı yüzde 27 oranında düştü

Elektrik sektöründeki 22 şirket birin altındaki PD/DD oranıyla işlem görüyor. Deft er değerinin hayli altında fiyatlanan hisselerin 11’i yılbaşından bu yana yatırımcısına kaybettirirken dokuzu pozitif bölgede kaldı. Veriler, ucuzluk fırsatından ziyade mali sorunların varlığını işaret ediyor.

Borsada işlem gören 22 enerji şirketin piyasa değeriyle özsermayesi arasındaki fark hayli açılmış görünüyor. Zorlu Enerji 0,18 ve Mogan Enerji 0,23 PD/DD oranıyla sektörün en düşük çarpanları konumunda bulunuyor. Ecogreen Enerji yılbaşından bu yana %36,5 ile prim tarafında öne çıktı. Fiyatı defter değerinin altında olan firmalardan İzdemir ve Naturel Enerji yüksek değer kaybı ile dikkat çekiyor. Borsada sadece düşük çarpanlara bakarak hareket etmek yanıltıcı olabilir. Oranların ucuz kalmasının nedeni şirketin zarar üreten operasyonel yapısı olabilir.

Ucuz çarpanın gizli faturası

Zorlu Enerji, 0,18 PD/DD oranıyla listenin ilk sırasında yer alıyor. Kağıt üzerinde hayli iskontolu görünen fiyatı yılbaşından bu yana %27 geriledi. Hisse, Ekim 2023’teki zirvesi 7,57 TL’nin hayli gerisinde. Son iki yıldır zarar üreten Zorlu, altı aylık dönemde de 6 milyar TL ile zararı sürdürdü. Son dönemde finansal borçları %3 azalarak 60,8 milyar TL’ye geriledi. Mogan Enerji, 0,23 çarpanıyla listenin ikinci sırasında yer alıyor. Mart 2024’te borsaya gelen hissenin fiyatı özellikle yılın ilk yarısında güçlü bir çıkış sergiledi. Ancak sonrasında hızla düştü. Fiyatı şimdilerde halka arz rakamının altında bulunuyor. Son iki yılı zararla geçen Mogan Enerji, altı aylık dönemde de zarar etmeye devam ediyor. Mali yapı fiyatı baskılıyor.

En fazla yükselen

Kasım 2025’te borsaya gelen Ecogreen Enerji, 0,83 PD/DD çarpanı ile işlem görüyor. Listede yükselen dokuz şirketten biri konumunda. Yılbaşından bu yana %36,50 yükselerek artışta ilk sırada yer aldı. Hissenin fiyatı hazirandan bu yana ise satış baskısı altında. Son bir haftadaki değer kaybı %19 seviyesinde. Geçen yıl kârını düşüren firma, altı aylık dönemde de %46 ile düşüşünü sürdürdü.

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Emisyon primi; güçlü özsermaye, prestij, düşük sulanma, bedelsiz potansiyeli, faizsiz finansman. Beklenti baskısı, temettü verimi düşüşü, balon. İskonto; yüksek talep garantisi, güvenlik marjı, hızlı fonlama, tabana yayılma. Sermaye kaybı, ağır sulanma, zayıflık algısı, vurkaç yatırımcısı.

Yeni tesis gelirini desteklese de yatırımcının ilgisini artıracak nitelikte değil

İndeks kira geliri de elde edecek olmasına rağmen fiyatı neden durgun? ● Hakan Çetiner

Hakan, İndeks Bilgisayar yılın ilk yarısında gelirini %38 büyütürken dönem sonu kârını %123 artırarak 617,6 milyon TL’ye çıkardı. Öte yandan Gebze’deki 54 bin metrekarelik lojistik tesisini kasımda tamamlıyor. Bir bölümünü kiraya vermek üzere görüşmeleri sürüyor. Düzenli kira geliri mevcut büyüyen kârı daha da destekleyecek. Şirketin geçmiş gelir performansı takip edildiğinde 2022’den bu yana benzer seviyede olduğu görülüyor. Altı aylık gelirindeki artış önceki dönemlere göre daha güçlü olsa da yatırımcının ilgisini artıracak düzeyde bulunmuyor.

Giderleri kontrol altına alan şirket, ihracata ağırlık vererek kârı büyütmek istiyor

Kimteks’in mali durumunu nasıl gördüğünüzü öğrenebilir miyim? ● Yalçın Uğur

Yalçın, Kimteks Poliüretan, ilk yarıda satış gelirlerini yatay tutmasına rağmen esas faaliyet kârını %59 büyütürken dönem sonunda 391 milyon TL dönem kârı yazdı. Böylece zarardan kâra geçmeyi başardı. Oluşan kârda maliyet ve giderleri kontrol altına almasının etkisi kadar kur farkı giderlerini düşürmesinin etkisi gözleniyor. Yönetim, yılın geri kalanında ihracattaki büyüme eğilimini sürdürmeyi hedefl iyor. Yıl sonu için yüzde 15-16 FAVÖK marjı hedefl erken, artan kârlılıkla beraber borçluluğun azaltılmasını öncelikli başlıklar arasında sayıyor.

YATIRIM FONLARI

TMZ fonu sürdürülebilirlik ve tarım temasıyla yatırımcısına %31 kazandırdı

İş Portföy’ün idare ettiği Sürdürülebilirlik ve Tarım Fon Sepeti Fonu (TMZ), Mart 2024’ten bu yana sınırlı olmakla birlikte yukarı yönlü bir hareket sergiliyor. Son bir ayda ise yatayda dalgalı bir seyri söz konusu. Fonun toplam değeri düşük seviyelerde de olsa yükseliyor. Eylülün üçüncü haftası itibarıyla hacmi 53,25 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Son iki ay nakit çıkışı yaşanan fona eylülde 1,47 milyon TL para girişi sağlandı. Yatırımcı sayısı ise yatay bir seyir izliyor. Sayı şimdilerde 2.570 olurken doluluk oranı %5,36 seviyesinde. Temel stratejisi, sürdürülebilirlik ve tarım temalı fonlara yatırım yapmak üzerine kurulu. Portföyün %46,68’i yabancı BYF ve %42,87’si yatırım fonlarından oluşuyor. Son bir yılda %30,72 getiri sağlayan portföy, %18,09 yükselen BIST 100 Endeksinin üzerinde getiri sağladı.

TAHVİL

İnfo Yatırım, piyasadan %46,51 bileşik faizle 2,3 milyar lira borçlandı

İnfo Yatırım, 21.09.2026 tarihinde finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 2.300.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %42, bileşik faizi %46,51 olarak belirlendi. 179 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 19.03.2027 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %20,6 düzeyinde. 21 Eylül itibarıyla TLREF %36,49 seviyesinde bulunuyor. Buna göre İnfo Yatırım’ın verdiği yüzde 42 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 5,51 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra ihraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFINFM32710 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Dagi Giyim üç haftadır satış baskısı altında hareket ederken yönelimi aşağı doğru

Dagi Giyim’de satış ağırlıklı işlemler öne çıkıyor. Portföylerindeki miktar %0,12 ile toplamda 13,3 bin lot azalarak 10,74 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı ise 1’den 2’ye yükseldi. PO9 fonu 15 bin lot ile en fazla satışı yaparken, GNH fonu 1.743 lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Dagi hakkında 2026 yılı içinde öneride bulunan herhangi bir kurum bulunmuyor. Hissede Pardus Portföy’ün çıkmaya çalıştığı gözleniyor. Halihazırda kurumun yönettiği PO9 fonunun portföyünde 10,73 milyon lot hisse duruyor.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ESCAR FİLO

Yatırım Holding ile gerçekleştirmeyi planladığı birleşme işleminden vazgeçti

Escar Filo, temmuzda açıkladığı Bulls Yatırım Holding çatısı altında birleşme ve ardından faaliyetlerin ayrıştırılmak suretiyle ayrı bir şirket bünyesinde yürütülmesi kararından vazgeçti. Planlanan işlemden beklenen maliyet avantajı ve operasyonel faydanın elde edilemeyeceğinin değerlendirilmesi üzerine birleşme kararının iptal edildiğini duyurdu. Birleşme sürecinin durdurulması, mevcut yapıyla faaliyetin süreceği anlamına geliyor. Firma, yılın ilk yarısında gelirini %8 artırırken esas faaliyetlerinden zarar etti. Dönem sonundaysa 162,7 milyon TL kâra döndü.

ORZAKS İLAÇ

Ürün çeşitlendirme ve beşeri ilaç pazarına girme amacıyla firmanın %51’ini alıyor

Temmuzda borsaya gelen Orzaks İlaç, takviye edici gıda pazarındaki yetkinliğini reçeteli ilaç sektörüne taşımak istiyor. Bu amacıyla Lilyum İlaç’ın %51 payını almak üzere şirkette detaylı durum tespiti sürecini başlattı. Antibiyotik, dermatoloji ve solunum sistemi gibi birçok alanda ruhsatlı ilaç portföyüne sahip olan Lilyum İlaç, saha tanıtım ve eczane ağıyla Orzaks’ın ekosistemine entegre edilecek. Ocak 2027’de tamamlanması beklenen satın alma, her iki şirketin Ar-Ge ve satış gücünde çapraz sinerji yaratması amaçlanıyor. Hissenin fiyatı ağustostan bu yana düşüyor.

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG

Londra’daki iştiraki İngiliz denetim kurumundan yatırım bankası yetkisi aldı

Ünlü Yatırım Holding’in İngiltere’de bulunan %100 dolaylı bağlı ortaklığı UNLU Securities UK, yerel düzenleyici kurum olan FCA’dan hem faaliyet izninin genişletilmesi hem de “Merchant Bank” unvanının kullanımına ilişkin onay sürecini tamamladı. Şirket, artık İngiltere’de UNLU Merchant Bank Limited ünvanıyla yatırım bankası statüsünde hizmet verebilecek. Onay, bireysel ve kurumsal müşterilerine uluslararası piyasalarda daha geniş finansal ürün yelpazesi sunmasının önünü açıyor. Gelişme, firmanın yurt dışı operasyonel kapasitesini büyütmesine katkı sağlayacak.