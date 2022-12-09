"Altılı masada arıza çıkmaz"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masayı dağıtmak için hem iktidar cephesinden, hem de "muhalefeti tanzim etmek isteyenlerden" sürekli kendisine yönelik salvolar yapıldığını belirterek, "Ne çok önyargılar varmış bizimle ilgili. 6'lı masadan kalksam birileri kurban kesecek" dedi. Akşener, özellikle kendisine yönelik tavrı bildiğini de esprili bir dille "Ben her şeyin farkındayım, Gülhane Parkı'ndayım" cümlesiyle dile getirdi.

Partisinin genel merkezinde dün bir grup kadın gazeteciyle sohbet eden Akşener, bu yoğun çabaya rağmen "6'lı masanın dağılmayacağını" da vurgulayarak, bu tip eleştiri ve saldırıların "sınıfsal” olduğunu düşündüğünü söyledi.

İktidarın sürekli kendisini Cumhur İttifakı'na davet ettiğine de dikkat çeken Akşener, "Her seferinde ben davet ediliyorum. Erdoğan’dan bu kadar davet alıp da, her seferinde net şekilde ‘hayır’ diyen de yok başka" diye konuştu. Akşener şöyle dedi:

"Ben masayla ilgili bugüne kadar hiç ‘Acaba mı’ mesajı vermedim Ancak o algıyı oluşturmak isteyenler var. Bakın bunlar masada değil. Masayı, muhalefeti tanzim etmeye çalışan gruplar var. ‘Sinirini bozup kaldırsak mı?’ diyorlar. Erdoğan’ın da seçmenini konsolide edebilmek için farkında olarak veya olmayarak kullanacağı şekilde yaratılan bir algı var. İktidar da kullanıyor bu fırsatları."

Akşener 6'lı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda ise şunları söyledi:

"Bakın, parlamenter sisteme geçebilmenin tek yolu kazanmak. Biz 31 Mart’ta parti olarak fedakârlık yaptık. Ama Cumhurbaşkanlığı konusunda ben fedakârlık yapmadım, bir haktan feragat ettim, ‘Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım’ diyerek."

Ortak yol haritası

6'lı masadaki siyasi liderlerin ortak cumhurbaşkanı adayının seçim kampanyası konusunda bir yol haritası hazırlamakta olduklarını söyleyen Akşener, bu yol haritasında eğitimden dış politikaya, ekonomiden hukuka kadar üzerinde uzlaşılmış politikaların yer alacağını, siyasi parti liderlerinin de kampanya sırasında bu üzerinde uzlaşılmış metne bağlı olarak söylem geliştireceklerini vurguladı.

AK Parti'nin başörtüsü konulu Anayasa değişikliği konusunda 6'lı masaya "birlikte hareket edelim" önerisini getirdiğini de kaydeden Akşener, iktidarın gerilimden medet umar bir hali olduğunu, İyi Partili Milletvekili Hüseyin Örs'e yönelik Meclis'teki saldırıyı da bu çerçevede değerlendirdiğini anlattı.

"Seçim güvenliğinde birlikte hareket edeceğiz"

6’lı masanın üç gündemi olduğunu, bunların seçim güvenliği, ülkeyi güçlendirilmiş parlamenter sisteme taşımak ve cumhurbaşkanı adayını belirlemek olduğunu söyleyen Akşener, seçim güvenliği konusunda hem 2017 referandumundan, hem 2018 cumhurbaşkanlığı seçiminden, hem 2019'daki yerel seçimlerden, özellikle de İstanbul seçiminden çok şey öğrenildiğini söyledi. Akşener, bunun önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı ve parlamenter sistemde de hayata geçirileceğini belirtti.

"En önemlisi dayanışmayı öğrendik" diyen Akşener, şöyle konuştu;

"2017 referandumu olmasaydı belki benim aklıma CHP’den 15 milletvekili istemek gelmezdi. Tanışmak, görüşmek, konuşmak kadar önemli bir şey yok. İstanbul seçimi oldu, oy farkını yok edemediler. Neyle? Evraklardaki ıslak imza sebebiyle".

"Çalışınca olur. Bu başarı hikayesi İstanbul ve Ankara gibi Türkiye’yi de getirir" diyen İYİ Parti Lideri, seçimlerde oy kullanılan her okulda, 6'lı masaya mensup en az biri avukat 3 kişinin görevlendirileceğini de söyleyerek, "şimdi 6 siyasi parti olarak seçim güvenliği için kulanabileceğimiz daha çok insan gücümüz var" şeklinde konuştu.

Kendi deyimiyle, iktidarın her türlü "cillekliği" (hile-hurda) yapabileceğine de dikkat çeken Akşener, "Ama sonuç alamazlar" dedi.

"Liderler konseyi Temel Bey’in önerisi..."

Seçim sonrasında 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayının kazanması halinde, ülkenin nasıl yönetileceğine ilişkin soruları ise Akşener, “Liderler arasında eşgüdüm sağlanacağını” söyleyerek yanıtladı. Akşener, “liderler konseyinin” ise Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu’nun masaya getirdiği bir fikir olduğunu, henüz 6’lı masada buna ilişkin bir karar alınmadığını vurguladı.

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