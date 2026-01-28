Altın coşunca 'mini'ye talep arttı

Gram altın 7 bin TL’nin üzerine çıkınca düğünlerin vazgeçilmezi, yatırımcının tercihi 'mini'ler oldu.

Ons altın 5 bin doları aştı, yükseliş gram altına da yansıdı. Gram altın da 7 bin liranın üzerine çıktı. Altın tarafındaki sert yükselişin ardından son dönemde kuyumcularda 0,10 gram, 0,25 gram ve 0,50 gram altın daha bir görünür hale geldi.

Mini gram altınlar, kuyumcularda “mini altın”, “hatıra altını” veya “hediyelik altın” adıyla satılıyor.

Şu anki piyasa şartlarına bakıldığında 0,10 gram altının yaklaşık 1.550 TL’den, 0,25 gram altının 2.550 TL’den, 0,50 gram altının ise 4.400 TL’den satıldığı görülüyor.

Öyle görünüyor ki altındaki bu yükselişin ardından 'mini' gramlar yeni düğün takısı olacak. Ama tabi sadece düğün takısı olarak görmenin yanında 'mini'leri yatırım için büyük meblağlar ayıramayan tüketicilerin daha "yönetilebilir" tasarruf yöntemi olarak da değerlendirdiğini unutmamak lazım...

Satışı yasak mı?

Tabi akla hemen 'mini'lerin satışının yasak olup olmadığı sorusu geliyor. Mini gram altınların (0,10 gram, 0,25 gram, 0,50 gram) satışı genel olarak yasak değil. Bu ürünler hâlâ kuyumcularda ve online satış kanallarında alınıp satılabiliyor. Ancak geçen yıllarda 0,5 gram ve benzeri çok küçük basılı altın ürünlerin resmi üretiminde bir düzenleme yapılmıştı, bazı küçük gramajlı altınlar Darphane tarafından artık üretilmiyor. Dolayısıyla 0,25 gram veya 0,50 gram gibi ürünlerin piyasada bulunması bazen sınırlı olabiliyor, ama bu “satış yasağı” anlamına gelmiyor.

İşçilik maliyeti yüksek

Mini gram altınlar yatırım aracı olarak kullanılabilse de işçilik ve ambalaj maliyeti nedeniyle gram başına fiyatı genellikle standart gram altından daha yüksek... Bu nedenle kısa vadeli yatırımda dezavantajlı olarak değerlendirilebilir.