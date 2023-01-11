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Altın fiyatındaki yükseliş

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Dünyada faizler bu sene yüksek kalabilir. Buna rağmen, piyasalar yılın iyi geçeceğini düşünüyor. 2022’de hem tahvil, hem de hisse senedi piyasaları büyük kayıplar yaşadılar. Altının durumu ilginçtir. Geçen sene batıda enflasyon 40 yılın zirvesine çıkmasına rağmen, altın fiyatı baskı altındaydı.

Üniversite hayatımız ‘‘Yüksek enflasyon ortamında altın alınır’’ sloganıyla geçti. Doktora yıllarındaki çalışmalarımda, dezenflasyon hatta deflasyon dönemlerinde de altın fiyatının yükseldiğini gözlemledim. Altın fiyatı üzerinde başka faktörler etkili olabiliyor. Son 1,5 senedeki yüksek enflasyona rağmen altının zorlanmasının nedenleri olarak; kripto paraların alternatif olarak düşünülmesi ve gelişen ülke merkez bankalarının altın alımlarının düşük kalması gösterilebilir.

Geçen ayın başında ‘‘Değerli metal için Aralık-Şubat dönemi iyidir’’ yazdım. Dönemselliğin dışında, Çin Merkez Bankası (ÇMB) Eylül 2019’dan sonra ilk kez Kasım 2022’de 32 ton altın aldı. Devamı gelebilir diyordum, çünkü Çin’in toplam rezervlerinde altın ağırlığı düşüktür. ÇMB, Aralık 2022’de de 30 ton altın almış. Ukrayna’ya saldırdıktan sonra, Rusya’nın döviz rezervlerini Batı dondurdu. Çin alımlarını bu da tetiklemiş olabilir.

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