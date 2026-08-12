Altın fiyatları savaşı değil, ihtimalini sever

Altın piyasasında yaygın bir kabul var: Savaş ihtimali arttığında altın yükselir. Bu düşünce tamamen yanlış değil. Belirsizlik büyüdüğünde yatırımcılar hisse senedi, şirket tahvili veya riskli para birimleri yerine kolay alınıp satılabilen ve karşı taraf riski taşımayan varlıklara yöneliyor. Altın da bu arayıştan yararlanıyor.

Ancak tarihsel hareketlere bakıldığında daha ilginç bir tablo görülüyor. Altın çoğu zaman savaş başladıktan sonra değil, savaş ihtimali yükselirken daha güçlü hareket ediyor. Çatışma başladığında ise piyasa korkulan senaryonun gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıyor. Savaş sınırlı kalır, enerji arzı korunur ve büyük ülkeler çatışmaya doğrudan katılmazsa altındaki risk primi hızla azalabiliyor.

Bu durum piyasalarda sık görülen “beklentiyi satın al, gerçekleşmeyi sat” davranışına benziyor. Yatırımcılar savaş ihtimalini önceden fiyatlıyor. Çatışma başladığında yeni ve daha kötü bir gelişme ortaya çıkmazsa, önceden alınan pozisyonlarda kâr satışı başlıyor.

1990-1991 Körfez savaşı bunun en açık örneklerinden biri. Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesinden sonra aylarca devam eden askerî yığınak petrol ve altın fiyatlarına savaş primi ekledi. Fakat ABD öncülüğündeki hava harekâtı 17 Ocak 1991’de başladığında piyasa, savaşın kısa sürebileceği görüşüne yöneldi. Altın ilk saatlerde yükseldikten sonra yön değiştirdi ve bir günde 30 doların üzerinde gerileyerek 397 dolara düştü. Ocak ayının sonunda fiyat 365 dolar civarına kadar indi. Savaş başlamıştı, fakat piyasanın beklediği uzun süreli enerji krizi ortaya çıkmamıştı. Altının içine yerleşmiş savaş primi bu nedenle çözüldü.

2003 Irak savaşı öncesinde de benzer bir hareket görüldü. Altın, savaş beklentilerinin güçlendiği dönemde altı yılın en yüksek seviyesi olan 388 dolar civarına çıktı. Fakat harekâtın başlamasından hemen önce 340 dolar civarına geriledi. Piyasa savaşın kısa süreceği ve Irak dışındaki petrol üretiminin ciddi biçimde etkilenmeyeceği düşüncesine ağırlık verdi. Dönemin işlemcileri, savaş başladığında kısa süreli bir yükseliş yaşanabileceğini ancak ardından satış geleceğini açıkça söylüyordu. NBER tarafından yayımlanan bir çalışma da Irak savaşı ihtimalinin altın ve enerji hisselerini desteklediğini, yani önemli fiyatlamanın çatışmadan önce gerçekleştiğini gösterdi.

Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesi ilk aşamada altını güçlü biçimde destekledi. Altın şubat ayında yüzde 6, ilk çeyrekte yüzde 8 yükseldi. Ancak savaş devam ettiği halde bu yükseliş korunamadı. ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımlarına başlaması, tahvil getirilerinin yükselmesi ve doların güçlenmesi savaş etkisinin önüne geçti. Altın yılın ilk yarısını sadece yüzde 0,6 artışla tamamladı. Savaş sona ermemişti, fakat piyasanın ana konusu jeopolitik riskten para politikasına geçmişti.

Ekim 2023’te başlayan İsrail-Hamas çatışması da altının savaş haberlerine nasıl tepki verdiğini gösterdi. Altın, saldırıdan önce 1.810 doların altındayken ay sonuna doğru 2.000 doların üzerine çıktı. Buradaki yükselişi yalnızca Gazze’deki çatışma değil, İran’ın, Lübnan’ın ve diğer bölge ülkelerinin savaşa katılabileceği korkusu destekledi. Daha geniş bir bölgesel savaş ihtimali azaldığında güvenli liman pozisyonları da küçüldü ve altın geriledi.

2026’da ABD ve İsrail ile İran arasında başlayan savaş ise bu davranışın daha çarpıcı bir örneğini sundu. Altın, jeopolitik gerilimin yükseldiği ocak ayında 5.400 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Çatışma 28 Şubat’ta başladıktan sonra ise beklenen yükseliş gelmedi. Fiyat haziran ayında 4.002 dolara kadar geriledi. Avrupa Merkez Bankası, savaşın başlangıcındaki kısa süreli yükselişten sonra altının düşmesini artan reel faizlere, yatırımcıların borçlu pozisyonlarını kapatmasına ve bazı merkez bankalarının satışlarına bağladı. Dünya Altın Konseyi de yılın ilk yarısındaki hareketin, savaş endişesi kadar aşırı pozisyonlanma ve kâr satışlarıyla şekillendiğini belirtti.

Buradan “savaş başlayınca altın düşer” sonucu çıkarmak doğru olmaz. Asıl belirleyici, savaşın piyasa tarafından önceden ne ölçüde fiyatlandığı ve çatışmanın ekonomi üzerindeki etkisi.

Savaş beklenmedik biçimde başlar, başka ülkelere yayılır, enerji tesislerini vurur veya dünya ticaretini aksatırsa altın yükselmeye devam edebilir. Buna karşılık çatışma uzun süredir bekleniyorsa, ilk saldırılar sınırlı kalıyorsa ve piyasadaki en kötü senaryo gerçekleşmiyorsa altındaki savaş primi azalabilir.

Savaşın enflasyon yaratıp yaratmaması da büyük önem taşıyor. Petrol ve doğal gaz fiyatlarının yükselmesi ilk anda altını destekleyebilir. Fakat enerji şoku enflasyonu artırır ve merkez bankalarının faiz indirmesini engellerse ikinci aşamada altın baskı altında kalabilir. Altın faiz ödemediği için reel faizlerin yükseldiği dönemlerde tahvil ve mevduat karşısında daha az cazip hale geliyor.

2026’daki İran savaşı sırasında bu mekanizma açık biçimde görüldü. Hürmüz Boğazı’ndaki kesintiler enerji fiyatlarını yükseltti, enflasyon beklentilerini güçlendirdi ve piyasanın faiz indirimi beklentilerini zayıflattı. Dünya Bankası 2026’da enerji fiyatlarının yüzde 24, genel emtia fiyatlarının yüzde 16 yükselmesini bekliyor. IMF ise küresel enflasyondaki düşüşün durduğunu ve yeni bir askerî tırmanışın emtia fiyatlarını yeniden oynatabileceğini belirtiyor. Bu ortam altın açısından iki yönlü bir etki yaratıyor: Savaş korkusu talebi desteklerken yüksek faiz ve güçlü dolar fiyatı aşağı çekiyor.

Önümüzdeki dönemde altının yeniden güçlü biçimde yükselmesi için savaş haberinden daha fazlasına ihtiyaç var. İran çatışmasının yeniden genişlemesi, Hürmüz Boğazı’nın uzun süre kapalı kalması, enerji altyapısına yönelik saldırıların artması veya başka büyük ülkelerin doğrudan çatışmaya girmesi güvenli liman talebini yükseltebilir. Küresel büyümenin belirgin biçimde zayıflaması ve merkez bankalarının yeniden faiz indirimine yönelmesi de altını destekler. Düşen reel faizler ve zayıflayan dolar, altının finansal maliyetini azaltır.

Altın fonlarına yeniden güçlü para girişi yaşanması ve merkez bankalarının alımlarını artırması da yükseliş senaryosunu güçlendirir. Dünya Altın Konseyi’nin 2026 araştırmasında rezerv yöneticilerinin yüzde 89’u küresel merkez bankası altın rezervlerinin önümüzdeki on iki ayda artmasını bekliyor. Katılımcıların yüzde 45’i kendi kurumlarının da altın alacağını düşünüyor. Ancak bu sonuç niyeti gösteriyor, alınacak altının miktarını göstermiyor. Merkez bankası talebi devam etse bile hızının yavaşlaması fiyat üzerinde baskı yaratabilir.

Dünya Altın Konseyi mevcut ekonomik koşullar önemli ölçüde değişmezse altının 2026’nın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 5’lik bir bant içinde hareket edebileceğini düşünüyor. Ekonomik görünüm bozulur, faiz beklentileri aşağı döner veya yeni bir jeopolitik şok yaşanırsa yüzde 5 ile yüzde 20 arasında yükseliş ihtimali görüyor. Güçlü büyüme, yükselen faizler ve sakinleşen piyasalar ise yüzde 5 ile yüzde 15 arasında bir düşüş yaratabilir. Bunlar kesin fiyat tahminleri değil, farklı ekonomik koşullar altında oluşabilecek hareketleri gösteren senaryolar.

Altında daha belirgin bir düşüş yaşanması için İran savaşında kalıcı ateşkes sağlanması, Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılması ve enerji fiyatlarının gerilemesi gerekiyor. ABD ekonomisinin güçlü kalması, enflasyonun yüksek seyretmesi ve Fed’in faizleri uzun süre yüksek tutması da aşağı yönlü baskıyı artırabilir. Dolar güçlenir, reel tahvil getirileri yükselir ve yatırımcılar hisse senetleriyle tahvillere geri dönerse altından para çıkışı hızlanabilir.

Yüksek fiyatların mücevher talebini azaltması ve hurda altın satışlarını artırması da aşağı yönlü risk yaratıyor. Avrupa Merkez Bankası, merkez bankalarının altın alımlarının 2025’te önceki üç yıla göre yavaşladığını ve yüksek fiyatların yeni alımları sınırladığını belirtiyor. IMF de altının uzun vadede çeşitlendirme sağlayabildiğini, fakat kısa vadede oldukça oynak olduğunu ve güvenli liman özelliğinin her kriz döneminde aynı biçimde çalışmadığını vurguluyor.

Yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir başka konu da bankaların altın tahminleri. Fiyat yükseldiğinde hedeflerini yükselten, düştüğünde ise faiz, dolar veya jeopolitik koşulların değiştiğini söyleyerek hedeflerini aşağı çeken çok sayıda kurum bulunuyor.

Örneğin Goldman Sachs, Ocak 2026’da yılsonu hedefini 4.900 dolardan 5.400 dolara yükseltti. Haziran ayında ise Fed’in daha sıkı kalacağı beklentisiyle hedefini tekrar 4.900 dolara indirdi. UBS ocak ayında kısa vadeli hedefini 5.000 dolardan 6.200 dolara çıkardı, daha sonra yılsonu tahminini 5.900 dolardan 5.500 dolara çekti. Bank of America da temmuz ayında 2026 ortalama fiyat tahminini yüzde 14 düşürerek 4.360 dolara indirdi, fakat uzun vadede 5.000 doların yeniden görülebileceğini savunmaya devam etti.

Tahminlerin değiştirilmesi tek başına yanlış bir davranış değil. Faiz, savaş, enerji fiyatı ve merkez bankası alımları değiştiğinde beklentilerin de değişmesi normal. Sorun, yeni tahminin eski tahmin unutularak kesin bir öngörü gibi sunulması. Fiyat hedefleri sık sık mevcut piyasa hareketini takip ediyor. Altın yükselirken yükseliş hedefleri, düşerken daha temkinli tahminler öne çıkıyor.

LBMA’nın 2026 anketinde uzmanların altın için verdiği tahmin aralıklarının 3.500 dolar ile 5.500 dolar arasında değişmesi de belirsizliğin büyüklüğünü gösteriyor. Aynı verilere bakan profesyoneller bile birbirinden çok farklı sonuçlara ulaşıyor.

Altın yatırımcısı bu nedenle tek bir savaş haberine veya tek bir bankanın fiyat hedefine göre karar vermemeli. Önce savaş riskinin fiyata ne kadar girdiğine, ardından petrolün, doların ve reel faizlerin nasıl hareket ettiğine bakmalı. Merkez bankalarının ne söylediğinden çok ne kadar altın aldığı, fon yöneticilerinin ne tahmin ettiğinden çok altın fonlarına gerçekten para girip girmediği önem taşıyor.

Savaş ihtimali altını yükseltebilir. Savaşın başlaması ise belirsizliği azaltarak kâr satışına yol açabilir. Çatışmanın genişlemesi altını yeniden yukarı taşıyabilir, enerji kaynaklı enflasyon ve yüksek faiz ise aynı savaş devam ederken fiyatı aşağı çekebilir.

Altın güvenli liman olarak görülüyor, ancak her koşulda yükselen bir sigorta gibi çalışmıyor. Yatırımcı açısından en büyük hata, “savaş varsa altın mutlaka yükselir” düşüncesiyle hareket etmek. İkinci büyük hata ise fiyat yükseldikten sonra hedefini yükselten kurumların yeni tahminini bağımsız bir doğrulama gibi kabul etmek. Tahminler değişebilir. Kurumlar da görüşlerini değiştirebilir. Fakat yatırımcının riski, değişen tahminlerin maliyetini kendi parasıyla ödemesidir.