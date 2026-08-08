Altın için kritik eşik: Şimdi almak mı, beklemek mi?

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Altın piyasasında artık klasik soru yeniden karşımızda: “Altın daha ne kadar yükselir ve bu seviyelerden alım yapılır mı?”

Bu sorunun tek kelimelik bir cevabı yok. Çünkü altın tarafında bir yandan fiyatın ulaştığı yüksek seviyeler nedeniyle kâr satışları ve düzeltme riski bulunurken, diğer yandan piyasayı destekleyen güçlü makroekonomik ve jeopolitik dinamikler devam ediyor.

8 Ağustos itibarıyla ons altın 4.300 dolar seviyesine yaklaşmış durumda. 7 Ağustos'ta ons altın 4.298 dolar civarında işlem görürken gram altın da 6.583 TL seviyesinden güne başladı.

Dolayısıyla bugün altın alan yatırımcının karşı karşıya olduğu temel risk, “altın düşer mi?” değil, “yüksek seviyeden alım yaptıktan sonra yaşanabilecek düzeltmeye ne kadar dayanabilirim?” sorusudur.

Altının arkasındaki hikâye henüz bitmedi

Altını destekleyen en önemli unsur, küresel merkez bankalarının rezerv politikalarındaki değişim.

Dünya Altın Konseyi'nin 2026 Merkez Bankaları Altın Rezervleri Araştırması'na göre merkez bankalarının yüzde 89'u önümüzdeki 12 ayda küresel altın rezervlerinin artmasını bekliyor. Kendi altın rezervlerini artırmayı planlayan merkez bankalarının oranı ise yüzde 45 ile araştırmanın dokuz yıllık tarihindeki en yüksek seviyeye çıktı.

Bu veri, altındaki yükselişin yalnızca bireysel yatırımcıların “altın daha da çıkacak” beklentisinden kaynaklanmadığını gösteriyor.

Merkez bankaları açısından altın artık yalnızca bir yatırım aracı değil; jeopolitik risklere karşı sigorta, rezerv çeşitlendirme aracı ve uzun vadeli değer saklama unsuru olarak görülüyor.

Dünya Altın Konseyi'nin 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin verileri de merkez bankası talebinin güçlü kaldığına işaret ediyor. İlk çeyrekte merkez bankalarının net altın alımı yaklaşık 244 ton olarak tahmin edildi.

Peki Fed ne yapacak?

Altının kısa ve orta vadeli yönünü belirleyecek en önemli değişkenlerden biri yine ABD Merkez Bankası'nın para politikası olacak.

Burada denklem oldukça basit: Faizlerin düşmesi ve ABD tahvil getirilerinin gerilemesi altın için pozitif; faizlerin yüksek kalması ve doların güçlenmesi ise altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Ancak bu kez tablo biraz daha karmaşık.

Çünkü jeopolitik riskler, ticaret politikaları, enflasyon beklentileri ve küresel rezerv çeşitlendirmesi altının faiz hareketlerine verdiği tepkiyi değiştirebiliyor.

Dünya Altın Konseyi de 2026 görünümünde jeopolitik risklerin altın talebinin temel belirleyicilerinden biri olmaya devam edeceğini, merkez bankası alımlarının ve altın ETF'lerine yönelik girişlerin fiyatı destekleyebileceğini belirtiyor.

Asıl mesele: Altın pahalı mı?

Evet, geçmiş fiyatlarla karşılaştırıldığında altın oldukça yüksek seviyelerde.

Fakat finans piyasalarında “fiyat yüksek” ile “varlık pahalı” aynı şey değildir.

Bir varlığın pahalı olup olmadığını yalnızca ulaştığı rakama bakarak değerlendirmek yanıltıcı olabilir. Altının gelecekteki fiyatını belirleyecek olan; reel faizler, doların seyri, merkez bankalarının alımları, jeopolitik riskler ve yatırımcı talebinin birlikte nasıl değişeceğidir.

Bu nedenle bugün “altın kesinlikle daha fazla yükselir” demek kadar, “artık buradan alınmaz” demek de hatalı olur.

Gram altında ikinci bir denklem var

Türkiye'deki yatırımcı açısından konu daha da önemli.

Çünkü gram altın yalnızca ons altına bağlı değil. Ons altın + dolar/TL birlikte gram altının fiyatını belirliyor.

Dolayısıyla ons altında sınırlı bir geri çekilme yaşansa bile dolar/TL'deki yükseliş gram altındaki düşüşü sınırlayabilir. Tam tersine ons altın yükselirken dolar/TL'nin yatay kalması, gram altındaki yükselişin ons kadar güçlü gerçekleşmemesine neden olabilir.

Bu nedenle Türkiye'deki yatırımcının yalnızca “ons altın kaç dolar?” sorusuna bakması yeterli değil.

Şimdi altın alınır mı?

Bana göre burada en doğru yaklaşım “ya hep ya hiç” stratejisinden uzak durmak.

Uzun vadeli yatırımcı için altının portföyde belirli bir ağırlığa sahip olması hâlâ rasyonel görünüyor. Ancak 4.300 dolar civarındaki ons fiyatından tek seferde bütün parayla altına girmek, kısa vadeli düzeltme riskini artırıyor.

Bunun yerine kademeli alım daha sağlıklı bir strateji olabilir.

Örneğin yatırımcı altına ayırdığı bütçenin tamamını aynı gün kullanmak yerine belirli bölümlere ayırarak farklı fiyat seviyelerinden pozisyon oluşturabilir. Böylece piyasayı zamanlamaya çalışmanın getirdiği risk azaltılabilir.

Çünkü altının bundan sonraki hareketi yalnızca yukarı yönlü olmayacak. Yükseliş trendinin içinde sert düzeltmeler de görebiliriz.

Altında yön yukarı mı?

Orta ve uzun vadede benim temel senaryom pozitif yönün korunması, ancak bunun düz bir çizgi şeklinde gerçekleşmemesi.

Altının önündeki en güçlü destekler; merkez bankalarının yapısal talebi, jeopolitik belirsizlikler, rezerv çeşitlendirmesi ve faiz indirim beklentileri.

Buna karşılık güçlü dolar, yüksek reel faizler, jeopolitik risk priminin azalması ve yatırımcıların kâr satışları altının önündeki temel riskler.

Dünya Altın Konseyi de 2026 için tek yönlü bir fiyat tahmini yapmak yerine farklı makroekonomik senaryolara dikkat çekiyor: Ekonomik büyümenin yavaşlaması ve faizlerin düşmesi altını destekleyebilirken, daha güçlü büyüme, daha yüksek faizler ve daha güçlü dolar altın üzerinde baskı yaratabilir.

Son söz: Altın alınmaz değil, aceleyle alınmaz

Bugünkü tablo bana göre “altından çıkma zamanı” demiyor. Fakat aynı zamanda “ne bulursan altına yatır” dönemi de değil.

Altın artık çok daha yüksek bir fiyat seviyesinde ve volatilite riski geçmişe göre daha önemli.

Bu nedenle uzun vadeli yatırımcı açısından strateji; zirveyi yakalamaya çalışmak yerine kademeli alım, portföy çeşitlendirmesi ve nakit yönetimi olmalı.

Kısacası:

Kısa vadede düzeltme riski var.

Orta vadede yön hâlâ yukarı eğilimli.

Uzun vadede ise altının temel hikâyesi güçlü kalmaya devam ediyor.

Altında asıl soru “Bugün kaç lira?” değil.

“Bu fiyatlardan alım yaptıktan sonra yüzde kaçlık bir dalgalanmayı göze alabilirim?”

Yatırım kararını belirlemesi gereken soru da tam olarak bu.