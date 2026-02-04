Altın parladı, BES güçlendi

2025 yılı belirsizlik ve yüksek enfl asyonla geçerken, BES fonları güçlü performansıyla öne çıktı. Yılın açık ara kazananı altın fonları oldu. Altın fonları yüzde 100’ü aşan getirilerle enfl asyonu üçe katladı. BES havuzunun ortalama getirisi yüzde 61’e ulaştı. Uzun çeşitlendirmesi ve dengeleme, yatırımcının ana stratejisi olacak.

Jeopolitik risklerin, iç siyasi gündemin ve yüksek enfl asyonla mücadelenin damga vurduğu 2025 yılı, yatırımcılar açısından belirsizliklerin ve dalgalanmaların yılı oldu. Böyle dönemlerde kısa vadeli kazanç arayışlarının yerini, uzun vadeli ve disiplinli yatırım yaklaşımları alıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ise tam da bu noktada, yatırımcıların yalnızca bugünü değil, geleceğini de güvence altına alan en önemli araçlardan biri olarak öne çıkıyor. Farklı varlık sınıfl arına erişim, profesyonel portföy yönetimi ve uzun vadeli birikim disipliniyle BES, dalgalı piyasa koşullarında dahi yatırımcısına sürdürülebilir getiri potansiyeli sunuyor.

Ekonomi Gazetesi’ne değerlendirmelerde bulunan Bireysel Emeklilik Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, 2025 yılında BES performansının temel belirleyicisinin altın fonları olduğunu vurgulayarak, “Dalgalı ve belirsiz piyasa koşullarında yatırımcı, BES içinde güvenli ve enfl asyona karşı koruma sağlayan araçlara yöneldi. Bu eğilimin açık kazananı altın fonları oldu” dedi.

Aktaş’a göre küresel jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının artan altın talebi ve enflasyonist baskılar, altının 2025 boyunca güçlü bir trend oluşturmasını sağladı. 2025 başında ons bazında 2 bin 600 dolar seviyelerinde olan altının, yılsonunda 5 bin dolar seviyelerinin üzerine çıkması, BES portföylerine de doğrudan yansıdı. Bu dönemde, altın katılım fonları ortalama yüzde 103, faizli altın fonları ise yüzde 101 getiri sağladı. “Enfl asyonun yüzde 30,9 olduğu bir yılda bu rakamlar, altın fonlarının enfl asyonu üçe katladığını net biçimde ortaya koyuyor” değerlendirmesinde bulunan Aktaş, bu performansın BES havuzunun genel büyümesine de güçlü katkı sağladığını belirterek şöyle devam etti: “Bir yandan yüksek getiriler, diğer yandan altına yatırım yapan katılımcı sayısındaki artış, sistemin ortalama getirisini yüzde 61’e taşıdı. Bu oran, enfl asyonun iki katına işaret ediyor.”

Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine de dikkat çeken Aktaş, 10 milyonu aşkın katılımcının yaklaşık 6 milyonunun portföyünde altın ve gümüş fonları bulunduğunu hatırlattı. Gümüş fonlarının sistemde henüz yeni olduğunu belirten Aktaş, “Buna rağmen altın–gümüş karması fonlar 2025’te getiri listelerinin üst sıralarında yer aldı” diye konuştu.

Risk almayanlar kazandı

Altın fonlarının ardından başlangıç fonları, muhafazakâr ve temkinli değişken fonlar, borçlanma araçları fonları ile para piyasası fonlarının da 2025’te güçlü getiriler sunduğunu belirten Aktaş, “Risksiz getiri arayan yatırımcılar açısından 2025, beklenenden daha iyi bir yıl oldu” dedi.

Hisse senedi fonlarına ilişkin olarak ise Aktaş, BES hisse senedi fonlarının ortalama yüzde 15,32 getiriyle BIST 100’ün üzerinde performans gösterdiğini ancak enflasyonun reel getiriyi sınırladığını vurguladı. Buna rağmen uzun vadeye işaret eden Aktaş, “Hisse senedi, altın ve döviz gibi trend bazlı yatırım araçları dönemsel olarak enflasyonun altında kalabilir. Ancak uzun vadede bu varlıklar enfl asyonu yenme potansiyeline sahiptir” ifadelerini kullandı.

Fon performansı BES’i dirençli tutuyor

Makroekonomik tabloya ilişkin değerlendirmesinde Aktaş, 2025 yılının jeopolitik riskler ve iç siyasi gelişmeler nedeniyle zor bir yıl olduğunu ifade etti. Kamunun enfl asyonu düşürme çabasının, bozulan fiyatlama davranışları nedeniyle beklenen etkiyi yaratamadığını belirten Aktaş, “Bu ortamda yatırımcılar kısa vadeli kazançtan çok, reel değerini koruyabilecek araçlara yöneldi” dedi.

BES’te 2026 yılına girerken en çok tartışılan başlığın devlet katkısı olduğunu hatırlatan Aktaş, 1 Ocak 2026 itibarıyla katkı oranının yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürüldüğünü anımsattı. Aktaş, “Devlet katkısındaki bu düşüş yatırımcıyı psikolojik olarak olumsuz etkilese de, fon performansları BES’in gücünü koruduğunu gösterdi” değerlendirmesinde bulundu.

2026’da ne bekleniyor?

2026'ya ilişkin beklentilerini de paylaşan Bireysel Emeklilik Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, yatırımcıların piyasa zamanlaması yerine portföy yönetimine odaklanması gerektiğini söyledi. “Yükseleni almak, düşeni satmak refl eksi dalgalı piyasalarda ciddi hatalara yol açabiliyor. Bunun yerine portföy çeşitlendirmesi ve düzenli dengeleme yapılmalı” diyen Aktaş, bu sayede hem kâr realizasyonu yapılabildiğini hem de geride kalan varlıklara iskontolu fiyatlardan yatırım fırsatı yakalandığını ifade etti.