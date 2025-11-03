  1. Ekonomim
  Altın soluklanıyor, dolar nefes alıyor

Altın soluklanıyor, dolar nefes alıyor

Atılım MURAT
Atılım MURAT

Uzun bir yükseliş hareketinden sonra soluklanan altın için kasım dalgalıdır. Ancak geniş bir perspektift en, kasım-şubat dönemi, son 16 yıldır altının en güçlü dönemidir

Altın soluklanıyor, dolar nefes alıyor Dünya artık denge aramıyor. Sadece bir sonraki salınıma hazırlanıyor. 2026’da bu yalnız ekonomi ve siyasetle sınırlı olmayacak. Toplumlar da psikolojik olarak istikrarsızlaşıyorlar. Enflasyon, göç, yapay zekâ ve savaş gibi konular insanların ruh hâlini umut ile kaygı arasında salındırıyor. Gelecek seneyi daha çok konuşacağız. Kasımın ilk iş günündeyiz. Dönemsel açıdan piyasalara bakalım.

Yapay zekâya trilyonlarca dolarlık yatırım haberleri, endekslere zaten rekor üstüne rekor kırdırıyor. Teknoloji endeksi Nasdaq için tarihin en iyi ayı kasımdır. MSCI dünya endeksi, S&P 500, Alman DAX ve Japon Nikkei endeksleri için en iyi ikinci aydır. Dolar endeksinin yüzde 60’ını oluşturan EUR/USD paritesi cuma günü 1,1523’e kadar geriledi ki son üç ayın en düşük seviyesidir. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini şimdilik sonlandırması, Fed Başkanı Powell’ın şahin açıklamaları doları destekledi. Dolar için en iyi üçüncü aydır. Türkiye ekonomisi açısından kritik bir gösterge olan brent petrol fiyatı 60 doları gördükten sonra, ABD’nin Rusya ve Venezuela hamleleriyle 65 dolara yükseldi. Brent açısından en kötü aydayız.

Uzun bir yükseliş hareketinden sonra soluklanan altın için kasım dalgalıdır. Ancak geniş bir perspektiften, kasım-şubat dönemi, son 16 yıldır altının en güçlü dönemidir. Altıncılar ay içindeki olası geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirler. Kısacası, gümüş ve petrol dışında, hemen her şey için pozitif bir aydayız.

