Altında düşüş alım fırsatı mı, yoksa yeni bir trendin başlangıcı mı?

Altın fiyatlarındaki son geri çekilme, yatırımcıların klasik ikilemini yeniden gündeme taşıdı: "Düşerken alınır mı, yoksa beklemek mi gerekir?"

Bu sorunun tek kelimelik bir cevabı yok. Çünkü altının yönünü belirleyen dinamikler, yalnızca bugünkü fiyat hareketlerinden ibaret değil. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası, dolar endeksi, reel faizler, merkez bankalarının rezerv tercihleri ve jeopolitik riskler, altının orta ve uzun vadeli seyrini şekillendiren temel değişkenler olmaya devam ediyor.

Son dönemde piyasaların odağında Fed'in faiz indirimlerini öteleyeceği beklentisi yer alıyor. Güçlü seyreden ABD ekonomisi ve enflasyon görünümündeki katılık, tahvil faizlerini yukarı taşırken doların küresel ölçekte değer kazanmasını sağladı. Bu tablo doğal olarak faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturdu.

Ancak burada gözden kaçırılmaması gereken önemli bir ayrıntı var. Altındaki geri çekilme, bugüne kadar fiyatları yukarı taşıyan temel dinamiklerin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Aksine piyasa, kısa vadeli beklentileri yeniden fiyatlıyor.

Merkez bankalarının altın alımları son yıllarda tarihi seviyelere ulaştı. Özellikle gelişmekte olan ülkeler rezervlerini çeşitlendirme stratejisinden vazgeçmiş değil. Jeopolitik riskler ise dönem dönem gündemin arka sıralarına düşse de tamamen ortadan kalkmış değil. Orta Doğu'dan Doğu Avrupa'ya kadar uzanan geniş coğrafyada yaşanabilecek yeni gelişmeler, güvenli liman talebini kısa sürede yeniden canlandırabilir.

Bir diğer önemli unsur ise reel faizlerdir. Tarihsel olarak altın ile reel faizler arasında güçlü bir ters korelasyon bulunuyor. Reel faizler yükseldiğinde altın baskı altında kalırken, düşüşe geçtiğinde değerli metal yeniden yatırımcıların radarına giriyor. Bu nedenle yatırımcıların yalnızca ons altının fiyatına değil, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ile enflasyon beklentilerine de odaklanması gerekiyor.

Türkiye açısından bakıldığında ise tablo biraz daha farklı. Gram altının fiyatı yalnızca ons altından etkilenmiyor. Dolar/TL kuru da fiyatlamanın önemli bir bileşeni olmaya devam ediyor. Bu nedenle küresel piyasalarda ons altında yaşanan düşüş, kurdaki hareket nedeniyle iç piyasaya aynı ölçüde yansımayabiliyor. Dolayısıyla gram altın yatırımcısının hem uluslararası hem de yurt içi dinamikleri birlikte değerlendirmesi gerekiyor.

Peki mevcut seviyeler gerçekten alım fırsatı mı?

Bu soruya verilecek cevap, yatırımın vadesine göre değişiyor. Kısa vadede piyasalarda volatilitenin devam etmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Fed'den gelecek açıklamalar, enflasyon verileri ve istihdam rakamları altın fiyatlarında sert hareketler yaratabilir.

Ancak uzun vadeli perspektiften bakıldığında tablo farklı okunabilir. Küresel ekonomide büyümenin yavaşlama sinyalleri verdiği, kamu borçlarının tarihi yüksek seviyelerde bulunduğu ve jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmadığı bir ortamda altının portföylerdeki "sigorta" işlevi önemini koruyor.

Bu nedenle yatırımcıların "en düşük seviyeden alma" çabası yerine maliyetlerini zamana yayacak kademeli alım stratejisini değerlendirmeleri daha rasyonel olabilir. Çünkü piyasalarda dip seviyeyi önceden tespit etmek neredeyse imkânsızdır. Buna karşılık disiplinli bir alım planı, zamanlama riskini önemli ölçüde azaltabilir.

Sonuç olarak altındaki geri çekilmeyi tek başına bir satış sinyali ya da kesin bir alım fırsatı olarak değerlendirmek doğru olmaz. Asıl soru, altının bugün neden düştüğü değil; bu düşüşe yol açan faktörlerin ne kadar kalıcı olduğudur. Eğer mevcut baskının temelinde geçici beklenti değişimleri varsa, bugünkü fiyatlar uzun vadeli yatırımcı açısından fırsata dönüşebilir. Ancak karar verirken kısa vadeli dalgalanmalar yerine makroekonomik göstergeleri ve küresel para politikasındaki yön değişimini izlemek, daha sağlıklı bir yatırım yaklaşımı olacaktır.