Altında üç senaryo: Yükselişin devamı mı, sert düzeltme mi?

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Altın piyasasında tek bir soruya odaklanmak artık yeterli değil: Fiyatlar yükselecek mi, düşecek mi? Asıl mesele, yükselişi destekleyen koşulların ne kadar daha devam edeceği ve bu koşullar değiştiğinde altının nasıl bir tepki vereceği.

Küresel belirsizliklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların güvenli liman arayışı altına olan ilgiyi güçlendiriyor. Merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme çabaları da değerli metalin uzun vadeli görünümünü destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Ancak güçlü bir yükseliş hikâyesinin varlığı, fiyatların kesintisiz artacağı anlamına gelmiyor.

Altının önünde üç temel senaryo bulunuyor. Birinde yükseliş yeni rekorlarla devam ediyor, diğerinde fiyatlar bir süre soluklanıyor, üçüncüsünde ise piyasa beklentilerindeki değişim sert bir düzeltmenin kapısını aralıyor.

Birinci senaryo: Altın yükselişine devam ederse…

Altın fiyatlarını yukarı taşıyabilecek gelişmelerin başında küresel belirsizliklerin artması, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yönelmesi ve doların zayıflaması geliyor.

Faizlerin gerilediği bir ortamda, faiz getirisi sağlamayan altının alternatif yatırım araçlarına kıyasla dezavantajı azalabiliyor. Doların değer kaybetmesi de dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha erişilebilir hale getirebiliyor.

Buna jeopolitik risklerin artması ve merkez bankalarının altın talebinin güçlü kalması da eklenirse yükseliş senaryosu daha fazla destek bulabilir.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Piyasalar yalnızca gerçekleşen gelişmeleri değil, geleceğe ilişkin beklentileri de fiyatlıyor. Fed'in faiz indirimi yapacağı beklentisi zaten fiyatlara yansımışsa, beklenen kararın alınması altını tek başına yeni bir yükseliş dalgasına taşımayabilir. Yeni yükseliş için beklentilerin ötesinde bir gelişme gerekebilir.

Dolayısıyla altının yükseliş senaryosunda asıl soru, olumlu koşulların var olup olmadığı kadar bunların ne ölçüde fiyatlandığı.

İkinci senaryo: Altın yatay seyre geçerse…

Altın fiyatları için her dönem yeni bir rekor ya da sert düşüş yaşanması gerekmiyor. Bazen piyasa, yeni bir yön belirlemeden önce uzun süre dar veya geniş bir bantta hareket edebiliyor.

Fed'in faiz politikasına ilişkin belirsizliğin sürmesi, doların belirgin bir yön kazanmaması ve jeopolitik gelişmelerin yeni bir risk dalgası yaratmaması böyle bir tabloyu ortaya çıkarabilir.

Bu senaryoda altının bir süre yükselmemesi, mutlaka düşüş trendine girdiği anlamına gelmez. Benzer şekilde, kısa süreli yükselişler de yeni bir rekor dalgasının başladığını göstermeyebilir.

Yatay piyasa, özellikle kısa vadeli alım satım yapan yatırımcılar açısından sabır sınavına dönüşebilir. Fiyatların uzun süre belirgin bir yön izlememesi, yanlış zamanda işlem yapma ve alım satım maliyetlerinin getiriyi azaltması riskini artırabilir.

Uzun vadeli yatırımcılar açısından ise böyle bir dönemde tek bir günlük fiyat hareketinden çok, altını destekleyen temel koşulların değişip değişmediğine bakmak önem kazanır.

Üçüncü senaryo: Sert düzeltme kapıyı çalarsa…

Altın piyasasında göz ardı edilmemesi gereken ihtimal, yükselişin ardından güçlü bir düzeltme yaşanması.

Bu senaryonun öne çıkması için birkaç gelişmenin aynı anda etkili olması mümkün. Fed'in beklenenden daha sıkı bir para politikası izlemesi, ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ve doların güç kazanması altın üzerinde baskı oluşturabilir. Jeopolitik gerilimlerin azalması da güvenli liman talebini zayıflatabilir.

Bir de işin kâr satışları boyutu var.

Fiyatların hızlı yükseldiği dönemlerde yatırımcıların kazançlarını realize etmek istemesi doğal. Ancak satışların yoğunlaşması ve piyasa beklentilerinin bozulması, geri çekilmeyi hızlandırabilir. Özellikle kısa vadeli pozisyonların yoğun olduğu piyasalarda fiyat hareketleri daha sert hale gelebilir.

Böyle bir tabloda altının gerilemesi, tek başına uzun vadeli yükseliş hikâyesinin sona erdiğini kanıtlamaz. Belirleyici olan, fiyatlardaki düşüşün geçici kâr satışlarından mı kaynaklandığı, yoksa altını destekleyen temel dinamiklerin de değişmeye mi başladığıdır.

Başka bir ifadeyle, sert düzeltme ihtimali yükseliş beklentisinin karşıtı değil, piyasanın risk hesabında mutlaka yer verilmesi gereken bir olasılıktır.

Gram altında hesabı dolar/TL değiştiriyor

Türkiye'deki yatırımcı için altının yönünü değerlendirirken yalnızca uluslararası piyasalardaki ons fiyatına bakmak yeterli değil. Gram altının fiyatında dolar/TL kuru da belirleyici rol oynuyor.

Ons altın yükselirken dolar/TL'nin gerilemesi, küresel yükselişin gram altına yansımasını sınırlayabilir. Tersine, ons altın düşerken dolar/TL'nin yükselmesi de gram altındaki gerilemeyi hafifletebilir.

Ancak ons altındaki düşüşe kurdaki gerileme de eşlik ederse gram altın üzerindeki baskı artabilir. Bu nedenle uluslararası fiyatlarda yaşanan her hareketi Türkiye piyasasına aynı oranda yansıtmak doğru olmaz.

Fiziki altın alım satımında işçilik, ürün türü ve alış-satış makası gibi unsurların da yatırımcının gerçek getirisi üzerinde etkili olduğu unutulmamalı.

Altının geleceğine ilişkin senaryolar değerlendirilirken bu iki değişkenin birlikte izlenmesi, özellikle gram altın yatırımcısı açısından kritik önem taşıyor.

Asıl soru 'altın ne kadar yükselecek' değil

Altın için yükseliş, yatay seyir ve sert düzeltme senaryolarının üçü de farklı koşullarda mümkün. Bu ihtimallerden hangisinin öne çıkacağını ise Fed'in para politikası, doların seyri, reel faizler, merkez bankalarının talebi ve küresel riskler arasındaki denge belirleyecek.

Yatırımcı açısından önemli olan, yalnızca en iyimser tahmine odaklanmak değil. Yükseliş senaryosunda hangi gelişmelerin fiyatları destekleyeceğini, yatay piyasada hangi risklerin öne çıkacağını ve düşüş halinde hangi göstergelerin bozulduğunu takip etmek gerekiyor.

Çünkü altının geçmişte yükselmiş olması gelecekte de aynı hızla yükseleceğini garanti etmiyor. Aynı şekilde, olası bir düzeltme de fiyatların mutlaka uzun süre düşeceği anlamına gelmiyor.

Altında yeni rekorlar mümkün mü? Evet. Sert bir düzeltme yaşanabilir mi? O da mümkün. Asıl mesele, bu iki ihtimalden hangisinin gerçekleşeceğini kesin olarak bilmek değil, her iki senaryonun da hesabını yapabilmek.

Piyasada kazananı her zaman en yüksek fiyat tahminini yapan değil, beklentileri değiştiğinde riskini yönetebilen yatırımcı belirleyebilir.