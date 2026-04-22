  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. ELİF ALTINDAĞ ŞENSES
Altında yön ne olacak?

ELİF ALTINDAĞ ŞENSES [email protected]

ABD Başkanı Trump, İran ile bu gece dolacak ateşkesin süresiz uzatıldığını açıkladı. Ateşkesin uzatılması dengeleri değiştirdi, altında yükselişe neden oldu. Orta Doğu’da ateşkesin uzatılması ve petrol fiyatının 100 doların altına gerilemesinden destek bulan altının yönü yukarı döndü.

Altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olan başlıca unsur olmaya devam eden Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler, piyasaların odağındaki yerini koruyor. Son dönemde özellikle ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslara ilişkin haber akışı, hem enerji piyasalarında hem de değerli metallerde sert dalgalanmalara yol açıyor.

Dün, ABD ve İran heyetinin “Pakistan’a gitmeyeceği” yönündeki haberlerin ardından müzakerelerin sekteye uğrayabileceğine dair endişeler artmış; bu gelişme petrol fiyatlarını yeniden yukarı taşıyarak 100 dolar seviyesinin üzerine doğru hareketlendirmişti. Enerji fiyatlarındaki bu yükseliş, enflasyon baskılarının yeniden güçlenebileceği ve buna bağlı olarak faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentilerini artırırken, faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturmuş ve ons fiyatında geri çekilmeye neden olmuştu.

Ancak ABD tarafının, İran’dan gelecek nihai teklifleri bekleme kararı alması ve bugün sona ermesi beklenen ateşkesi uzatma yönünde adım atması, piyasalarda tansiyonu bir miktar düşürdü. Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatları yeniden 100 doların altına geriledi. Azalan belirsizlik ve gerileyen enerji maliyetlerinin etkisiyle altın fiyatları yeniden yukarı yönlü hareket ederek kayıplarını telafi etmeye başladı.

Altın için hangi seviyeler kritik?

Altın fiyatlarında kısa vadede belirli teknik seviyelerin yakından izlenmesi gerekiyor. Ons altında 4.700 dolar seviyesi ilk güçlü destek olarak öne çıkarken, bu seviyenin altına sarkılması halinde 4.650 ve 4.600 dolar bandına doğru geri çekilme riski gündeme gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.800 dolar seviyesi kritik direnç konumunda bulunuyor; bu seviyenin aşılması durumunda 4.850 ve 4.900 dolar aralığına doğru yeni bir yükseliş ivmesi oluşabilir. Jeopolitik gelişmeler ve faiz beklentileri bu teknik seviyelerin kırılmasında belirleyici olmaya devam edecek.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
