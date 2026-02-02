Altının daha gidecek yolu var

Altın çıldırdı diyoruz ama onsu 6 bin dolara varmak üzere, 8,000-10,000 $ diyen de var. İçeride bu yıl gramı 4.300–7.000 lira, hatta 10 bin lira diyen de var. Özetle altına hücum daha yeni başlıyor

ÇÜNKÜ merkez bankaları rekor altın alıyor: Geçen yıl 5 bin ton civarında altın topladılar. Rezervlerinde %25 civarında. 1970-80’lerdeki %60-70 seviyesine dönmeleri muhtemel. Doların rezerv para payı düşerken altın payı artıyor, belki de dünya yeniden altın para sistemine geçiyor olabilir.

ÇÜNKÜ yatırım bankaları ‘altın’ diyor: Goldman Sachs bu yıl sonu için ons için 5,400 $ diyor. Morgan Stanley; 5,700 $, J.P. Morgan; 5,55$, Citi; kısa vadede 5 bin $ üstü, UBS; en az 5 bin $, Societe Generale; 6 bin $ diyor. Bu da yatırım bankalarının altının yarınına dair risk iştahını bize anlatıyor.

DE-DOLARİZASYON SÜRECİ ALTINA YARIYOR

ÇÜNKÜ jeopolitik riskler tırmanışa geçti: yapısal yükseliş sebepleri saymakla bitmez. Trump dönemi tarifeleri, küresel ticaret savaş riski, güvenilir liman talebi, ABD’de ara seçim riski, bütçe açığı, borç tavanı tartışmaları, enflasyon yapışkanlığı, FED faizinde yeni dönem, Çin, Hindistan, BRICS talepleri.

ÇÜNKÜ ülkemizdeki KAMUFLASYON gerçeği: Hiç birimiz enflasyonun ineceğine inanmıyor. Eline geçen paradan arttıran dahi üç beş gram dahi olsa altına koşuyor. İçeride altının gramının çok kısa sürede 10 bin lirayı aşabileceği muhtemel. Enflasyondan kaçanlar için altın, zorunlu sığınak bize.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Altın koşusuna dair…

Zirvelerden ne zaman iner?

Yakın gelecekte böyle bir ihtimal görünmüyor. Çünkü sadece enflasyon değil, siyasetin ekonominin önüne geçmesi, sivil alanımızın daralması, tutuklamalar, güvensizlik ortamının zirvesi söz konusu…

Altın için altın öğüt ne olabilir?

Şu anda Merkez’in 641 ton rezervi var. Ancak yastık altında 5,500 ton altın olduğu tahmin ediliyor. Belki de kadınların hükmettiği “gerdan bank”, altın üzerinden güvence aramanın en doğal yolu…

NOT

ALTIN KURAL: ALTINI OLAN KURALI KOYAR

Bu, devletlerin gücü kadar vatandaş için de geçerli. Servet saklamada 5 bin yıllık itibara sahip altın, aynı zamanda dünyanın güvensizlik endeksi… Trump’un yaşadığı, Ak Parti iktidarında başkanlık sisteminin sürdüğü, enflasyonun indirilemeyeceği gerçeği zaten her birimizi altın mültecisi yapıyor.

ALTIN LÛGATI

Ons: 31,1 gram olan ve altın, gümüş gibi değerli metaller için uluslararası kullanılan ölçü birimi

Ayar: Altının saflık ölçüsüdür ve 24 ayar üzerinden derecelendirilir, en yaygın olan 18-20 ayardır

Altın rezervi: Merkez bankalarının elinde bulundurduğu yaklaşık 38-40 bin ton altının ifadesi

Yastık altı: Vatandaşın elinde, kasasında, evinde, ziynetinde bulunan fiziki altının ifadesi