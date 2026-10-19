ABD’nin imalat sanayisinde 660 milyar dolarlık ek üretim potansiyeli bulunurken, stratejik ürünlerde ithalat bağımlılığını azaltmak yaklaşık 2 trilyon dolarlık yatırım gerektirebilir.

Amerika’da üretimi yeniden büyütmek: Stratejik hedefin ekonomik sınırları

Küresel ticarette jeopolitik gerilimler artarken üretim kapasitesi yeniden ekonomi politikalarının merkezine yerleşiyor. Ancak “üretimi ülkeye geri getirmek” kulağa geldiğinden daha karmaşık bir hedef... Hangi ürünlerin stratejik olduğu, mevcut fabrikaların ne kadar üretim artırabileceği ve yeni kapasitenin hangi maliyetle kurulacağı ayrı ayrı yanıtlanmalı. McKinsey Global Institute’un Mayıs 2026’da yayımladığı Ramping up manufacturing in America? raporu, ABD için bu sorulara ürün düzeyinde cevap arıyor. Çalışmanın gösterdiği temel ayrım şu: ABD’nin bazı sektörlerde kullanabileceği önemli bir âtıl kapasitesi var; fakat en hassas tedarik bağımlılıkları çoğunlukla bu kapasitenin bulunmadığı ürünlerde yoğunlaşıyor.

Üretim gücü sürüyor, ithalat bağımlılığı büyüyor

ABD hâlâ dünyanın ikinci büyük imalat üreticisi. Bununla birlikte raporun kullandığı brüt üretim ölçüsünde Çin’in imalat çıktısı ABD’nin yaklaşık dört katına ulaşmış durumda. Burada ölçü önem taşıyor: Ülkelerin ekonomiye yaptığı net katkıyı gösteren imalat katma değeri karşılaştırıldığında fark daha dar. ABD’de imalatın GSYH içindeki payı 1970’lerin sonlarında yüzde 21’in üzerindeyken bugün bunun yarısının altına indi. Toplam istihdamdaki payı da yüzde 22’den yaklaşık yüzde 8’e geriledi. Bu değişim, üretimin bütünüyle ortadan kalktığı anlamına gelmiyor; ABD imalatının brüt çıktısı hâlâ 7 trilyon doların üzerinde. Ancak ülkenin ihtiyaç duyduğu ürünlerle içeride ölçekli biçimde üretebildikleri arasındaki mesafe açıldı. Hesaplamalara göre ABD, 2025’te yaklaşık 3 trilyon dolarlık imalat ürünü ithal etti. Bu tutar GSYH’nin kabaca yüzde 10’una denk geliyor. Raporda imalat ürünleri ticaret açığı yaklaşık 1,2 trilyon dolar olarak veriliyor. Tek başına açık rakamı ise hangi bağımlılıkların gerçekten tehlikeli olduğunu göstermiyor.

Asıl risk hangi ürünlerde?

Rapor, ithalatın kırılganlığını üç ölçütle inceliyor: ürünün ekonomi veya ulusal güvenlik için kritik olması, tedarikin az sayıda ülkede yoğunlaşması ve başlıca tedarikçilerle jeopolitik mesafe. Bu ölçütlerden en az ikisini taşıyan ürünleri ABD’nin “Aşil topuğu” olarak nitelendiriyor. İmalat ithalatının yaklaşık yüzde 25’i, yani kabaca 750 milyar doları, en az iki ölçüte giriyor. Üç riskin bir araya geldiği ithalat ise yaklaşık 140 milyar dolar. Dolayısıyla her ithal ürün aynı ölçüde stratejik bir sorun oluşturmuyor; öncelik, kesintisi en ağır sonuçları doğurabilecek ürünlerde. Bu ürünler arasında ileri elektronikler, yarı iletkenler, veri merkezi sunucuları ve bazı ilaç etken maddeleri bulunuyor. Kritik minerallerde ise risk çoğu zaman madenin çıkarıldığı yerde değil, işlendiği aşamada ortaya çıkıyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2026 değerlendirmesine göre Çin; galyum, grafit, manganez ve nadir toprak elementlerinin rafinasyonunda küresel arzın yüzde 90’ından fazlasını sağlıyor. Bir ürünün son montaj yerini değiştirmek, içindeki girdilere ilişkin bağımlılığı bu nedenle kendiliğinden çözmüyor.

Üretimi artırmak kaç kat büyüme gerektiriyor?

Raporda geliştirilen “kapasiteyi büyütme katsayısı”, ABD’nin ithal ettiği miktarı içeride üretmesi halinde mevcut üretim ölçeğinin ne kadar büyümesi gerektiğini gösteriyor. Hesaplama, fabrikaların son on yılda ulaştığı yüksek kapasite kullanım düzeyini esas alıyor. Bu yüzden katsayı, yalnızca boş vardiyaların devreye alınmasını değil, gerektiğinde yeni tesis kurulmasını da içeriyor. Tüm ürünler birlikte ele alındığında katsayı yaklaşık 1,3. Riskli ithalat ürünlerinde ise ortalama iki kat üretim gerekiyor. Fark, bazı ürünlerde çok daha büyük: Belirli ilaç etken maddelerinde üretimin beş katı, yapay zekâ sunucularında on katı aşması gerekiyor. Elektronik sektörünün genel katsayısı 2,4; üç riskin birden birleştiği elektronik ürünlerinde ortalama katsayı yaklaşık 9,5. Bu rakamlar fabrikaların tamamının sıfırdan kurulması gerektiği anlamına gelmiyor. Fakat özellikle ileri elektroniklerde, mevcut ABD üretiminin ithalatın yerini alacak ölçeğe ulaşması için büyük ve uzun soluklu yatırımlar gerektiğini gösteriyor.

Âtıl kapasite ne kadar işe yarar?

Rapora göre ABD imalat sanayisinin 2025’teki kapasite kullanım oranı, son on yılın zirvesinin yaklaşık dört puan altındaydı. Mevcut fabrikalar yeniden o yüksek kullanım düzeyine çıkabilirse teorik olarak 660 milyar dolarlık ek üretim mümkün olabilir. Bunun 280 milyar doları ulaştırma ekipmanlarından, 80 milyar doları metallerden, 60 milyar doları ahşap ve kâğıt ürünlerinden geliyor. Ancak 660 milyar doların tamamını dış ticaret açığında beklenen bir düşüş gibi okumamak gerekiyor. Ek üretimin yaklaşık 530 milyar dolarlık bölümünün teorik olarak mevcut ithalatın yerini alabileceği hesaplanıyor. Bunun gerçekleşmesi, üreticilerin rekabetçi fiyatlarla alıcı bulmasına, uygun iş gücüne ve tedarik girdilerine erişmesine bağlı. Üstelik boş kapasite, stratejik kırılganlıkların merkezinde sınırlı bir çözüm sunuyor. Elektronikte mevcut tesislerin daha yoğun çalışması yaklaşık 44 milyar dolarlık ek üretim sağlayabiliyor; bu da sektör ithalatının yalnızca yüzde 5’i civarında. Rapora göre kapasite kullanımını artırmak, en az iki risk taşıyan ithal ürünlerin ancak küçük bir bölümünde anlamlı ikame sağlayabilir. Kısacası mevcut fabrikalardan daha fazla üretim almak kısa vadede değerli bir fırsat. Fakat yarı iletkenlerden yapay zekâ donanımına uzanan hassas alanlarda temel ihtiyaç, yeni kapasite ve onu besleyecek tedarik zinciri.

İki trilyon dolarlık hesabın içinde ne var?

Raporda, riskli ürünlerin ABD’de üretilmesi ve bunların üretiminde kullanılan girdiler için yerli tedarik zincirleri kurulmasının yaklaşık 2 trilyon dolarlık yatırım gerektirebileceğini tahmin ediliyor. İlk üretim aşamasına yönelik tesis ve ekipmanlar yaklaşık 500 milyar dolar; riskli ara girdilerin üretimi yaklaşık 500 milyar dolar; daha geniş ara malı zincirinin kurulması ise yaklaşık 1 trilyon dolar olarak hesaplanıyor. Bu, tek seferde yapılacağı ilan edilmiş bir yatırım programı değil, belirli bir üretim hedefinin büyüklüğünü göstermek için hazırlanmış belirsizlik içeren bir tahmin. Üstelik bu hesap enerji altyapısı, diğer destekleyici altyapı ve kritik minerallerin madenciliği için gerekebilecek bütün yatırımları kapsamıyor. Finansman bulunsa bile uzman iş gücü, elektrik arzı, izin süreçleri ve tedarikçilerin eş zamanlı büyümesi belirleyici olacak. Yeni bir fabrikanın açılması ile ürünün bütün değer zincirinin güvence altına alınması arasında büyük fark var.

İş dünyası için doğru soru

ABD’nin sanayi tartışması küresel şirketlere de bir karar çerçevesi sunuyor. Her ürünü yerelleştirmek ekonomik olarak gerekli veya uygulanabilir olmayabilir. Buna karşılık üretimi az sayıda tedarikçiye bağlı, kesintisi ağır sonuçlar doğurabilecek girdiler için tek ölçütün en düşük satın alma fiyatı olması da yeterli değil. Şirketlerin ürün bazında şu sorulara cevap vermesi gerekiyor: Kesinti halinde üretim ne kadar süre devam edebilir? Alternatif tedarikçi aynı kalite ve ölçekte üretim yapabilir mi? Yerli kapasite kurmak, farklı ülkelerden tedarik etmek veya ürünü yeniden tasarlamak seçeneklerinden hangisi daha uygulanabilir? Bu cevap, sektör kadar ürünün kendisine de bağlı.

Raporun en güçlü mesajı burada yatıyor: Sanayi kapasitesi ancak doğru ürünlerde, rekabetçi bir iş modeli ve eksiksiz bir tedarik ağıyla kurulduğunda stratejik dayanıklılığa dönüşür. Önümüzdeki dönemin sanayi politikası, her şeyi içeride üretme iddiasından çok, hangi bağımlılığın hangi araçla azaltılacağını belirleme becerisiyle sınanacak.