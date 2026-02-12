Amerika’nın milyon dolarları Afyonkarahisar’da mı?

1990’lı yılların hemen başı, Körfez savaşı yeni bittiği yıllar.

ABD’nin Ankara konsolosluğunda görevli üst düzey bir diplomat, Afyonkarahisar’a geliyor. Burada bir tanıdığını ziyaret ediyor, Afyonkarahisar’ı geziyor.

Konuk diplomata bir ara “ABD’ye ihracat yapan bir firmamız var görmek ister misiniz?” diye soruluyor.

ABD’li diplomat memnun oluyor ve Afyonkarahisar’ın ve Türkiye’nin en büyük doğal taş ihracatçı firmalarından Marble Systems Tureks’i ziyaret ediyor…

Sohbetler ediliyor, kahveler içiliyor…

Konut diplomat, Tureks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Cavit Turunç’a, şu soruyu yöneltiyor:

-ABD’ye ne kadar ihracat yapıyorsunuz?

Turuç yanıtlıyor:

-2 milyon 250 bin dolar kadar!

ABD’li diplomat, bir yudum aldığı Türk kahvesini ağzından püskürterek şaşkınlığını ifade ediyor:

-Amerika’nın 2 milyon doları burada mı? Nasıl olur? Şaka mı yapıyorsunuz?

Yanındakiler Osman Cavit Turunç’u uyarıyor:

-Yanlış bir şey mi söyledin?

Osman Cavit Turunç:

- Bu anımı hiç unutamam o zaman çok büyük bir rakamdı. O yıllarda milyon dolar acayip bir rakamdı. Afrikalı ülkelerin bütçeleri milyon dolardı, diyor…

Tureks’in günümüzdeki ihracat rakamı yaklaşık 75 milyon dolara ulaştı.

Afyonkarahisar’daki üretim tesislerinde hem ürünleri inceliyor hem de Osman Cavit Turunç’la sohbet ediyoruz…

- 1982 elimi taşa değdirdim. 1991 yılından itibaren de Tureks’de yönetici olarak görev yapıyorum. Benim kendi şahsi yolculuğumda ilk konteynır ihracat için yola çıktığında vardım. ABD’ye ihracat yapıyoruz ama o yıllarda iletişim konusunda zorluk çekiyoruz. Teleksle haberleşiyoruz. Babam bize teleks gönderiyor bizde ona! Ancak, Afyon’da sadece bir firmada teleks makinesi var hepimiz onu kullanıyoruz. Bir de PTT’de var. Nedeni, teleks makinası için size sıra gelmiyor. Yazılıp ancak bir sene sonra alabiliyorsunuz. Bir avantajımda yabancı dile olan ilgimdi! İngilizcenin yanı sıra biraz İtalyan’ca da öğrendim. İtalya’dan mermer almak için gelenler olduğu zaman ‘Osman baksın’ deniyordu. Yabancı dil bir adım öne geçirdi.

Tureks’in ürünlerinin sergilendiği ABD’de 1000’e yakın tali bayi, farklı eyaletlere yayılmış 12 showroom ve 7 büyük deposu var. Tureks’un başarısının altında yatan stratejilerinin kuruluştan bu yana değişmediğini anlatıyor Osman Cavit Turunç:

-Biz işe üretimle başlamadık, doğrudan pazarlama ile başladık! Kuruluş yıllarındaki pazarlama mantalitesi şirkete yerleşiyor. Önce satacağız! Sipariş üzerine üretim yapmak ana hedefimiz! “Stoktan satalım” istesek de yapamayız. Bu nedenle pazarlamadaki sorunları çözmek birinci hedefimiz oldu. Tureks’in temel DNA’sında standart bir malzemeyi alıp yüksek katma değerli bir ürüne dönüştürmek var. Bugün ulaştığımız uluslararası konum da bu anlayışın doğal bir sonucu.

50 ülkeye ihracat yapan Marble Systems Tureks, Yönetim kurulu Başkanı Osman Cavit Turunç’a son olarak sektörle ilgili önümüzdeki sürece ilişkin düşüncelerini soruyorum.

-Türkiye’de maliyetler dolar bazında bile hızlı bir şekilde yükseliyor. Geçen yıl yaptığımız Ar-Ge çalışmalarıyla oluşturduğumuz tasarrufların bu yıl çeşitli yönetmelikler ve yeni uygulamalar nedeniyle neredeyse tamamen eridiğini gördük. Üretimle ilgili yapılabilecek optimizasyonların da artık bir sınırı var ve yavaş yavaş bu sınıra yaklaşıyoruz. Maliyetlerdeki bu artışa mutlaka çözüm getirilmeli; aksi hâlde üretim süreçleri sık sık sekteye uğruyor. Mermer sektörü olarak değer yaratabilen bir alanda olduğumuz için marjlarda hâlâ manevra kabiliyetimiz var fakat bunun da bir sonu olduğu unutulmamalı!