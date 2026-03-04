Ana kârları beş yılda büyüdü hisse fiyatı ne kadar çıktı?

Borsadaki 29 şirket, son 5 yılda ortalama esas faaliyet kârını 2 milyar TL’nin üzerinde tutarken, operasyonel büyümesini %145.000'lere varan seviyelere taşıdı. Bu şirketler gücünü doğrudan kendi ana işinden alırken, ekonominin daraldığı süreçte de büyümeyi başardılar.

Uzun vadeli yatırımcı için bir bilançonun odak noktası Esas Faaliyet Kâr satırıdır. Şirketler bazen duran varlık satarak ya da finansman gelirleriyle kârı geçici artırabilir. Ancak asıl önemlisi kendi ana işiyle kârı büyütebilmektir. Son beş yıllık ortalama esas faaliyet kârı 2 milyar TL’nin üzerindeki şirketlerden Koç Holding, 174 milyar TL’yi aşan faaliyet kârı ortalamasıyla listenin ilk sırasında yer alıyor. Tera Yatırım ve Katılımevim ise çevik yapılarıyla operasyonel kârlarını en fazla artıran iki şirket konumunda.

Sanayinin hızlı büyüyenleri

Borusan Boru, son beş yılda esas faaliyet kârını %1.628 artırarak 2,8 milyar TL’ye çıkardı. Performansıyla 2 milyar TL ortalamayı aşan sanayi firmaları arasında en yüksek büyümeyi gerçekleştirdi. Hissenin fiyatı uzunca süre yaşadığı düşüş sonrası, Haziran 2025’ten bu yana yükselen bir eğilim sergiliyor. Şirket bu yıl 2,3 milyar dolar gelir hedefl iyor.

Oyak Çimento, son beş yılda esas faaliyet kârını %1.240 büyütürken, performansıyla sanayi firmaları arasında ikinci sırada yer aldı. Fiyatı ekimden bu yana kademeli bir yükseliş sergilese de Mart 2025’te test ettiği 31,52 TL’nin gerisinde duruyor. 2025 faaliyet döneminde gelir ve kârlılığını bir önceki yıla göre düşürmesi, ilginin zayıf kalmasında belirleyici faktör.

Gıdanın en hızlısı

Tab Gıda, geride kalan beş yılda esas faaliyet kârını %1.299 oranında büyüttü. Ekim 2023’te halka açılan şirkete ait fiyat, ilk yıl dalgalı bir seyir izledi. Kasım 2024’ten sonraysa arada kâr satışları olsa da yukarı yönlü bir eğilim daha belirgin şekilde kendisini gösterdi. Şirket, son açıkladığı 2025 mali tablolarında gelirini %14, yıl sonu kârını da %5 büyüttü. 2026 yıl sonu hedefi ise enfl asyonun %10 üzeri ciro yönünde.

ZEYNEP'E SOR

ENDEKS TAKİBİ Mİ, HEDEF GETİRİ Mİ?

Endeks takibi; düşük maliyet, piyasaya paralellik, kolay yönetim, şeffaf yapı, risk dağılımı. Sınırlı kazanç, esneklik kaybı, ortalama getiri, fırsat kaybı. Hedef getiri; koruma odaklı, mutlak kazanç, esnek strateji, risk ayarı, kişisel uyum. Yüksek maliyet, yönetim hata riski, fırsat kaçırma, karmaşıklık.

Yasal süreç ilerliyor. Dört projenin ÇED raporu alınırken diğer dördü daha sonuçlanmadı

IC Enterra Enerji’nin projeleriyle ilgili son gelişmeleri öğrenebilir miyim? ● Bayram Tatar

Bayram, yenilenebilir enerji projelerinde sürecin ağır ilerlemesi anlaşılabilir. Yatırıma başlamadan önceki yasal süreçlerin tamamlanması bir zorunluluk. IC Enterra, Haziran 2024’te RES ve GES olmak üzere toplam 485 MW depolamalı üretim tesisi projesi için ön lisans alımlarını tamamladı. Gelinen aşamada Ömer, Çelebi, Kanara ve Yörgüç depolamalı RES’ler için gerekli ÇED kararlarını alarak zoru geride bıraktı. Dört projenin süreci devam ediyor. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından projelerin temellerinin atılması hisseyi de güçlendirecektir.

Bedelsiz kararı fonların satışını durdurmadı. Tamamlanan satışlarla birlikte hisse taban arayışında

Sümer Varlık Yönetim’in bedelsiz kararına rağmen fiyat neden yükselmiyor? ● Orhan Özbay

Fırat, Vakko 2021’den bu yana aralıksız her yıl kâr payı verdi. 2025’te kârın %77’sini yatırımcısıyla paylaştı. Önceki iki yıldaysa %50’nin altında kaldı. Henüz yıl sonu bilançosunu paylaşmayan firma, dokuz aylık dönemde zararda. Bu da ister istemez belirsizliğe yol açıyor. Ancak firmalar, cari yılda zarar yazsa da geçmiş yıl kârlarından temettü verebiliyor. Nitekim Vakko’nun 2021’de %620 dağıtım oranına ulaşması, kasadaki yedeklerin kullanıldığını gösteriyor. Geçmiş yıl kâr kaleminde 3,7 milyar TL’nin varlığı temettü olasılığını kesin sıfırlamıyor.

YATIRIM FONLARI

HMG fonu, %25’te kalan yıllık getiriyle yatırımcısını tutmakta zorlanıyor

HSBC Portföy’ün yönetimindeki Mutlak Getiri Hedefl i Hisse Senedi Serbest Fon (HMG), kasımdan bu yana daralan bir yapıya sahip. Şubat ayında 2, 84 milyar TL hacimle önceki aya göre küçülmesini sürdürdü. Portföyü %85,61 hisse senedi ve %13,93 vadeli teminatlardan oluşuyor. Geçtiğimiz eylülden bu yana sürekli nakit çıkışının yaşandığı fonda şubatta çıkış 445,8 milyon TL seviyesinde. Veriler alternatif arayışın devam ettiğini söylüyor. Azalan ilgiyle birlikte yatırımcısı 5.150’ye inerken doluluk %19,52 seviyesinde. Pazar payı ise göz ardı edilebilecek durumda. Mutlak getiri stratejisiyle HMG, son bir yılda %25,31 getiri sağladı. Oran, kategorisindeki fonların ortalaması %44,38’in hayli gerisinde. Yıllık yönetim ücreti %2,5 olan fonun zayıf getirisi, uzaklaşan ilginin de nedeni olarak öne çıkıyor.

TAHVİL

Aktif Yatırım Bankası piyasadan %41,95 bileşik faizle 4 milyar TL borçlandı

Aktif Yatırım Bankası, nitelikli yatırımcılara yönelik 02.03.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 4.000.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %39, bileşik faizi ise %41,95 olarak belirlendi. 220 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faizi %23,51 düzeyinde. Bononun itfa tarihi 08.10.2026 olarak açıklandı. 2 Mart itibarıyla TLREF %39,84 seviyesinde bulunuyor. Aktif Yatırım Bankası’nın verdiği %39 basit faiz oranı, TLREF’in 0,84 puan altında yer alıyor. Belirlenen oran, piyasa koşullarında banka için uygun bir oran olarak değerlendirilebilir. İhraç, bankanın kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılamasına olanak tanıyacak. Bono, piyasada TRFAKYBE2612 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Fonlar azaltıyor. Aracı kurumların en düşüğü üçte bir, en yükseği iki katı çıkış bekliyor

Pegasus şubat ayının ikinci yarısında gelen satışlarla yönünü aşağı çevirdi. Fonların portföyündeki hisse miktarı %18,84 ile toplamda 1,8 milyon lot azalarak 7,8 milyona indi. Satışlarla birlikte fon sayısı 116’dan 112’ye geriledi.

Hissede en yüksek satışı FYD 550 bin lot ile gerçekleştirdi. Alım tarafında ise IIE 238 bin lot ile yer aldı. Pegasus ile ilgili 25 aracı kurum öneride bulunurken 6’sı portföyüne aldı. En yüksek hedef fiyatı 405 TL ile Trive Yatırım verdi. TEB Yatırım 251 TL ile en düşük öneride bulundu.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TEMAPOL POLİMER

Kayseri’deki güneş santralini 4 milyon dolara satıyor. Amaç likidite pozisyonu güçlendirmek

Temapol Polimer, Kayseri’deki saha tipi GES’i satıyor. Toplam 4,04 milyon dolara gerçekleştirilecek satış mart sonunda tamamlanacak. Anlaşmaya göre satış bedelinin yarısı peşin alınırken, kalan kısım temmuza kadar tahsil edilecek. Elde edilecek fon orta ve uzun vadeli likiditeyi artırma amacıyla kullanılacak. Şirketlerin faaliyet dışı varlıklarını nakde çevirmeleri, bilançolarını koruma amacıyla olabilmekte. Banka kredisi gibi dış kaynak kullanımına kıyasla doğrudan varlık satışı yoluyla sağlanan fonlar, herhangi bir faiz yükü yaratmadan nakit oranlarını yükseltir.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG

Nevşehir’deki GES’i devreye aldı. Projesinin somut çıktısının karşılığını almaya başlıyor

1000 Yatırımlar Holding, tamamı kendisine ait olan Altay Yenilebilir Enerji bünyesinde planlanan 14,9 megavatlık projenin ilk aşamasını tamamladı. Nevşehir Hacıbektaş’ta inşası süren 5,15 megavat gücündeki GES işletmeye alındı. Böylece şirket, öz tüketim ve yatırım amaçlı girişiminin somut çıktığını almaya başladı. İç Anadolu gibi güneşlenme süresi yüksek bölgelerde kurulan santraller, diğer coğrafi konumlara kıyasla çok daha verimli bir elektrik üretimi sunma imkanına sahip. Öte yandan firmanın öz tüketim modelini benimsemesi, operasyonel giderlerini düşürebilecek.

ASELSAN

Satış ve marj büyüme hedefiyle hareket ediyor. Yılı sonu yatırımı 50 milyar TL’yi geçecek

Aselsan, 2026’ya ilişkin konsolide finansal beklentilerini paylaştı. Enfl asyon muhasebesi dahil edildiğinde, konsolide gelirlerinde %10’un üzerinde artış bekliyor. Kur farkından arındırılmış FAVÖK marjının %24’ün üzerine çıkması hedefleniyor. Konsolide yatırım harcamalar ise 50 milyar TL’yi aşacak. Yatırım bütçesi, yeni nesil projelere ve kapasite artışına verilen önemi gösteriyor. Günümüzde elektronik harp ve otonom sistemler çok daha yüksek finansman gerektiriyor. Operasyonel kâr marjının güçlü seviyelerde tutulması, maliyet yönetimindeki başarıyı gösteriyor.