Ana muhalefet cephesinde yeni bir şey yok

Merakla beklediğim ana muhalefetin alternatif ekonomi programının içeriğini görünce bende oluşan duygu; dağ fare doğurdu. Yeni bir şey, farklı bir yaklaşım, yarına dair vizyon bulamadım

CHP’den söz ediyoruz. 17 yıl aradan sonra parti programını yenilediler. İddiası; kapsamlı bir makroekonomik çerçeve ile ekonomide dört dörtlük büyük dönüşümü sağlamak. Başkan Özgür Özer, programın 600 bilim insanı ve uzman tarafından hazırlandığını söylüyor. O halde çok önemli olmalı.

Ben, Özer’in duyurusunu ciddiye alanlardanım ve bu programın detaylarını merek ediyordum. Arkadaşımız Maruf Buzcugil, sağ olsun parti genel sekreteri Selin Sayek Böke ile içeriği masaya yatırdı. Programda yok yok; yeşil-dijital dönüşüm, sanayi, KOBİ, tarım, gıda… Allah ne verdiyse…

YOK ASLINDA İKTİDARDAN FARKIMIZ

Ekonomiye dair ne varsa hepsi zikredilmiş. Çoğu kullanışsız ezber haline gelmiş ve dilimizde pelesenk olmuş tüm ifadeler, art arda sıralanmış. 32 kısım tekmili birden… Ancak 2 sorun var: 1-derinlik yok, 2-yeni bir şey yok. Tıpkı Erich Maria Remarque’nin; “Garp Cephesinde yeni bir şey yok” romanı gibi…

Bu 600 akademisyen ve uzmanın kim olduğunu bilmiyoruz. Yeni öykü içermeyen, vatandaşa umut vermekten uzak, genel geçer, boş, özensiz söylemleri, İzmir İktisat Kongresi’nde de işitmiştik. Kısacası anladığım ana muhalefet diyor ki; “yok aslında iktidardan farkımız ama biz ana muhalefetiz.”

İKİ SORU İKİ CEVAP / CHP programına dair…

Neden önemsedim?

Çünkü mevcut iktidarın ekonomik icraatları ve söylemleri, işlerin artık yolunda gitmediğini ortaya koydu. Muhalefetin iktidarı eleştirinin ötesine taşıp alternatif önermesi gerektiğini savundum hep.

Peki, işe yarar mı?

Asla… İçi boş söylemler ve özensiz ifadeleri alt alta sıraladığınızda bu bir program olmaz. Halka umut verecek, yeni, farklı ve değerli bazı başat projeler ve alternatif yollar olmayınca ciddiye alınası değil.

NOT

“EKONOMİYİ PLANLAMA VE KATILIMCILIKLA YÖNETECEĞİZ”

Mevcut iktidar da benzer söylemle gelmiş, ilk yaptığı şey DPT’yi kapatmak olmuştu. CHP’nin “biz gelirsek daha iyi yönetiriz” derken önerdiği yeni, değerli, küresel vizyona dair bir şey olmadığı gibi katılımcılık iddiası da boş. Zira programı hazırladıkları 600 uzmanları bilen de yok tanıyan da yok.

CHP LÛGATI

Ana Muhalefet: İktidarın en güçlü alternatifi parti. Farklı ve yeni söylemler beklenen…

Parti programı: Seçimlerde halka sunulan ülke yönetimine dair yol haritası

Ekonomi programı: Büyüme ve kalkınmayı hangi yollara sağlayacaklarına dair yaklaşımlar

Katılımcı yönetim: Uygulamaya bakınca katıla katıla gülesim geliyor. Kimseyi kattıkları yok