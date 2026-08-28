Ana temanın ikinci planda kaldığı Jackson Hole Toplantıları

Bankacıların “Davos’u” olarak nitelenen Jackson Hole’da bu yıl gözler yalnızca faiz politikasında değil, finansal sistemin geleceğini şekillendirebilecek dijital teknolojilerde olacak. Yeni teknolojilerin para politikası aktarımı ve finansal istikrar üzerindeki etkileri de masaya yatırılacak.

Tıpkı her yıl olduğu gibi, Kansas City Fed’in ev sahipliğinde düzenlenen Jackson Hole Ekonomik Politika Sempozyumu, bu yıl 27-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında Wyoming'deki Grand Teton Ulusal Parkı'ndaki Jackson Lake Lodge'da gerçekleştiriliyor.

Yazılı ve görsel basın tarafından sıklıkla 'merkez bankacılarının Davos'u' ya da 'dünyanın en özel ekonomi buluşması' olarak adlandırılmasına karşın, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 120-150 seçkin merkez bankası başkanını, maliye bakanını, akademisyeni ve finansal piyasa liderini bir araya getiren; o dönemin Fed Başkanı kimse, ondan gelecek yönlendirme beklenen; belirlenen tema çerçevesinde oluşturulan ara oturumlarda, dünyanın pek çok saygın akademisyenin görüşlerini paylaştığı bir akademik etkinlik aslında.

Merkez bankacılar açısından Jackson Hole, resmi politika kurullarının katı bağlayıcılığından ve bürokratik kısıtlamalarından uzakta, daha esnek bir düşünce ortamı sunması ve sınırlı katılımcı profili nedeniyle politika yapıcıların uzun vadeli yapısal ekonomik dönüşümleri rahatça tartışabilmelerine olanak tanıması nedeniyle çok mu iddialı olur bilemem, ama belki de yılın en özlenen, beklenen toplantısı diyebiliriz.

Finansal piyasalar açısından ise Jackson Hole, yılın en yüksek oynaklık (volatilite) potansiyeline sahip etkinliklerinden biri.

Jackson Hole Sempozyumları’nda, 1989 yılında Alan Greenspan'in resmi sunum yapmasıyla birlikte, Fed başkanlarının her yıl açılış konuşması yapması gelenekselleşti. Fed Başkanı’nın açılış konuşması ve diğer büyük merkez bankası başkanlarının (ECB, BoE, BoJ gibi) konuşmaları, önümüzdeki 6-12 aylık dönemde uygulanacak faiz politikaları ile parasal sıkılaşma veya genişleme adımlarına ilişkin doğrudan ipuçları verebiliyor. Örneğin Ben Bernanke, 2010 yılındaki toplantının açılış konuşmasında; Büyük Resesyon sonrasında ekonomiyi desteklemek amacıyla 2. Parasal Genişleme paketi sinyalini vererek piyasaları kökten değiştirmişti. 2020 yılında bu kez Jerome Powell, Fed'in tarihi politika değişikliğini açıklayarak yüzde 2 ortalama enflasyon hedeflemesine geçildiğini duyurmuştu.

Özellikle Fed Başkanı’nın konuşması ve konuşma içeriğinde verdiği mesaj, piyasalar tarafından anında 'şahin' (hawkish) veya 'güvercin' (dovish) olarak tanımlanır. Konuşma sonucunda tahvil faizlerinin, özellikle dolar endeksi, hisse senedi piyasaları ve emtia fiyatları üzerinde anında sert dalgalanmalara yol açtığını geçmişte gördük ve tecrübe ettik.

Jackson Hole Sempozyumu’nun Ağustos ayı sonuna denk gelmesi, şimdiye kadar Eylül ayındaki kritik merkez bankası faiz kararlarından önce en önemli yön gösterici olmasını sağladı. Bu kez de öyle mi olacak diye herkes beklenti içinde.

Sempozyum öncesinde; uzun vadeli devlet tahvili getirileri neredeyse dünyanın her yerinde aynı anda zirvelere ulaşmış durumda. Getiri eğrisinin uzun tarafı son dönemlerde çokça dikkat çekmeye başladı.

ABD'de, İran savaşının getireceği enflasyon ve harcama endişeleriyle tetiklenen 30 yıllık Hazine tahvili getirisi yüzde 5,33'ü aşarak 19 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, 10 yıllık getiri yüzde 4,7 civarında seyrediyor. Durum Avrupa’ya da sirayet edince daha da dikkat çekici hâle geldi. Zira Avrupa'da, en büyük ekonomilerdeki uzun vadeli getiriler çok yıllık zirvelere ulaşmış durumda. Fransa'nın 10 yıllık tahvili yüzde 4,10'a (Haziran 2009'dan bu yana en yüksek seviye), Almanya'nın 10 yıllık Bund tahvili yüzde 3,25'in üzerine (Mart 2011'den bu yana en yüksek seviye), İngiltere'nin 30 yıllık devlet tahvili yüzde 5,85'e ve Almanya'nın 30 yıllık tahvili yüzde 3,78'e ulaşarak 15 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Almanya, 2011'den bu yana en yüksek getiriyle yeni 30 yıllık borçlanmaya hazırlanıyor.

Bu, tek bir ülkede yaşanan münferit bir olay değil. Uzun vadeli devlet tahvillerinde eşzamanlı, küresel bir satış dalgası yaşanıyor.

Getiri eğrisinin kısa vadeli ucu Merkez Bankası politikalarıyla bir şekilde kontrol edilirken, uzun vadeli ucu politikadan bağımsız olarak, tabiri caizse, özgürce hareket ediyor.

Geçtiğimiz hafta ABD Hazine Bakanlığı, uzun vadeli ABD Hazine tahvillerinin planlanan geri alım işlemlerini ikiye katlayarak ABD devlet tahvil piyasasına doğrudan müdahalede bulundu.

Bu hamle, yükselen uzun vadeli getirileri dizginlemeyi ve değişken, likiditesi düşük ikincil piyasaya likidite sağlamayı amaçlıyordu. Müdahale, enflasyonun sürekli olacağına yönelik endişeler, büyük federal bütçe açıkları ve yoğun kurumsal tahvil ihracı nedeniyle 30 yıllık Hazine tahvil getirilerinin yüzde 5,33'e (2007'den beri görülmeyen bir seviye) doğru yükseldiği keskin bir satış dalgasının ardından geldi. Açıklama başlangıçta uzun vadeli getirilerin yaklaşık 10 baz puan düşmesine neden oldu, ancak yatırımcılar açık risklerine odaklanmaya devam ettikçe getiriler sonraki işlem seanslarında büyük ölçüde geri döndü. Hazine’nin müdahalesi teknik olarak bağımsız bir hamle olsa da, Fed ile Hazine arasında bir politika uyuşmazlığı olup olmadığı da akıllara geliyor.

Hazine'nin bu hamlesi, hızla yükselen uzun vadeli tahvil getirileri karşısında yalnızca kısa süreli ve geçici bir rahatlama sağladığından; yatırımcılar, Fed Başkanı'nın Hazine'nin piyasa müdahalesini destekleyip desteklemeyeceğini, görmezden mi geleceğini yoksa buna örtülü bir şekilde karşı mı çıkacağını görmek için Jackson Hole’da yapacağı konuşmaya odaklanmış durumdaydı.

Siz bu satırları okurken, muhtemelen bu sorunun cevabını da almış olacağız.

Öte yandan tahvillere ilişkin yaşanan gelişmeler, yeni Fed Başkanı’nın iletişim beceri noksanlığının yarattığı piyasa dalgalanmaları bir yana konulduğunda, bu yılın temasının yaşanan son gelişmeler sonrasında biraz göz ardı edildiğini düşünüyorum.

Bu yılın teması "Finansal İnovasyon: Ödemeler ve Politikalar Üzerine Etkileri". Bence çok önemli bir konu olarak tema seçilmiş. Açıkçası, Fed Başkanı’nın yapacağı açıklamalardan ziyade bu tema altında yapılacak konuşmalar benim daha çok ilgimi çekiyor.

Bu yılın teması olan "Finansal İnovasyon: Ödemeler ve Politikalar İçin Etkileri", demografi, verimlilik ve makroekonomik politikalar, işgücü piyasalarının irdelenmesi gibi geleneksel temalardan bir sapma olarak görülüyor.

Sempozyum tarihinde ilk kez, ‘dijital ödeme sistemleri ve finansal teknolojiler’, dünyanın pek çok ülkesinden merkez bankacıların katılımıyla gerçekleştirilen böylesine büyük bir akademik toplantının merkezine resmi akademik tema aracılığıyla yerleşmiş durumda.

Nelerin ön plana çıktığını görüp ilerleyen haftalarda mutlaka sizlerle paylaşacağım. Bu alandaki ilerlemeler çok hızlı ve bambaşka bir boyutta.

Sempozyumun hemen öncesinde Dallas Fed araştırmacıları Rosie Levy ve Srini Ramaswamy (25.08.2026) tarafından kaleme alınmış “Tokenlaştırılmış Mevduatlar, Banka Likiditesini ve Vade Dönüşümünü Etkileyebilir” başlıklı araştırma makalesi çok ilgi çekici.

Levy ve Ramaswamy; tokenlaştırılmış mevduatların geleneksel bankacılık sistemi üzerindeki olası etkilerini ve finansal risklerini inceliyorlar. Mevduatların dijitalleşmesiyle artan likidite hızının, bankaların uzun vadeli kredileri fonlama yeteneğini zayıflatarak vade dönüşümü kapasitesini olumsuz yönde etkileyeceğini söylüyorlar. Özellikle faiz hassasiyeti yüksek olan bu yeni dijital varlıklar, bankaların daha fazla yüksek kaliteli likit varlık tutma zorunluluğunu artırıyor. Makale, Brezilya’daki PIX sistemi gibi küresel örneklerden yola çıkarak, anlık ödemelerin kredi aracılığını azaltabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Makaleye göre; stablecoinlerin aksine tokenize mevduatlar, mevcut ve yıllardır olgunlaşmış bankacılık düzenleme ve denetim yapıları içinde faaliyet gösterdikleri için merkez bankaları tarafından daha çok tercih ediliyor. Sahiplerine faiz ödemesi yaptıkları için tokenize mevduatlar, bu yönleriyle stablecoinlere kıyasla önemli bir finansal avantaj sunuyorlar.

Bunların yanında; tokenlaştırılmış mevduatlar, akıllı sözleşmeler (smart contracts) ve yapay zekâ ajanları ile programlanabilir hale gelerek, mevduat sahibinin doğrudan müdahalesi olmadan en yüksek getiriyi sunan bankalar arasında anında transfer edilebilirlik özelliğine sahip olması nedeniyle bankaların faiz yarışına girmesine sebep olabilir. Bu durum; bankaların en temel işlevlerinden biri olan kısa vadeli mevduatları uzun vadeli kredilere dönüştürme işlevini sekteye uğratabilir. Tokenizasyon; mevduatların bankada kalma süresini kısaltma ve mevduatları faiz oranlarına karşı daha duyarlı (yüksek beta) hale getirme riski taşır.

Sonuç olarak, makalede bu teknolojik dönüşümün para politikası aktarımı ve finansal istikrar açısından dikkatle izlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Yeni nesil finansal varlıklar, bir yandan finansal süreçlerde inovasyon yaratırken, diğer yandan geleneksel bankacılık faaliyetlerinin de yeniden tasarlanmasını zorunlu kılacak gibi gözüküyor.