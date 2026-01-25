Anadolu’dan global marka çıkar mı?

Türkiye’de sanayi ve üretim konuşurken, çoğu zaman hikâyeleri İstanbul’dan, Ankara’dan okumaya alışığız. Oysa asıl dönüştürücü hikâyeler, Anadolu’nun üretimle yoğrulmuş şehirlerinden çıkıyor. Adana da bu şehirlerin başında geliyor. Ve bugünlerde Adana’dan yükselen bir sanayi hikâyesi, yalnızca bir şirketin değil, bir bölgenin de vitrini olma iddiası taşıyor: Akhan Un.

2005 yılında Seyhan’da temelleri atılan bir un fabrikasının, bugün Sermaye Piyasası Kurulu onayıyla halka arz sürecine girmiş olması sıradan bir finansal gelişme değil. Bu, Anadolu sermayesinin kurumsallaşma eşiğini aşma cesaretinin somut bir örneği.

28-29-30 Ocak 2026 tarihlerinde talep toplayacak olan Akhan Un halka arzı, rakamlarıyla da dikkat çekiyor. Şirket sermayesi 218,65 milyon TL’den 273,35 milyon TL’ye çıkarılıyor; 54,7 milyon TL nominal değerli pay yatırımcıyla buluşuyor. Yaklaşık 1,18 milyar TL’lik halka arz büyüklüğü ve yüzde 20,01’lik halka açıklık oranı, Akhan Un’un “kontrollü ama iddialı” bir sermaye piyasası yaklaşımı benimsediğini gösteriyor.

Ama mesele sadece rakamlar değil.

Adana’dan yayılan üretim haritası

Bugün Akhan Un, Adana, Mersin ve Mardin’deki 5 üretim tesisiyle yılda 440 bin ton buğday kırıyor, 114 bin tonun üzerinde makarna üretiyor. Ekmeklik undan baklavalık ve böreklik gibi lüks segment ürünlere uzanan 28 çeşitlik ürün gamı, şirketin yalnızca hacimle değil, çeşitlilikle de büyüdüğünü ortaya koyuyor.

Daha da önemlisi şu: Üretilen unun yaklaşık yüzde 32’si ihracata gidiyor. Yani bu fabrikalarda dönen çarklar, yalnızca iç pazara değil, dünyanın farklı coğrafyalarına çalışıyor.

Bu noktada Akhan Un’u benzerlerinden ayıran asıl kırılma ise makarna yatırımıyla geliyor.

Un fabrikasından global gıda oyunculuğuna

33 milyon avroluk yatırımla hayata geçirilen ve Ocak 2026 itibarıyla üretime başlayan yeni makarna fabrikası, şirketin vizyon değişimini net biçimde ortaya koyuyor. Robotik sistemlerle donatılmış, el değmeden üretim yapılan bu tesis, Akhan Un’un artık sadece “un üreticisi” olarak anılmak istemediğini gösteriyor.

Makarna üretiminin yüzde 80’inin ihracata yönlendirilmesi hedefi, bu yatırımın iç pazara dönük bir kapasite artışı değil; doğrudan küresel raflara oynayan stratejik bir hamle olduğunu ortaya koyuyor.

Burada altını çizmek gerekir: Türkiye, makarnada dünya liginde söz sahibi bir ülke. Akhan Un’un bu alana güçlü bir giriş yapması, yalnızca şirket açısından değil, Türk gıda sanayisinin marka gücü açısından da önemli.

Enerjisini de kendi üreten bir sanayi modeli

Bir başka dikkat çekici başlık ise enerji. 15,6 MW kurulu güce ulaşan güneş enerjisi yatırımlarıyla Akhan Un, tükettiğinden fazla enerjiyi kendi üreten bir yapıya ulaşmış durumda. Bu, bugünün Türkiye’sinde sadece çevresel bir tercih değil; rekabetçi maliyetler ve sürdürülebilir büyüme açısından stratejik bir avantaj.

Sanayide artık yalnızca “ne ürettiğiniz” değil, “nasıl ürettiğiniz” konuşuluyor. Akhan Un bu soruya, yenilenebilir enerjiyle cevap veren şirketlerden biri.

Halka arz: Para toplamak değil, vitrine çıkmak

Akhan Un Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre İlhan ile bu süreci konuştuğumda yaptığı açıklamalarda altını çizdiği bir nokta özellikle önemli: Halka arzı sadece bir finansman aracı olarak görmüyorlar.

“SPK onayı, bugüne kadar inşa ettiğimiz üretim, kalite ve güven zeminini sermaye piyasalarıyla buluşturan stratejik bir adım” ifadesi, bu yaklaşımı net biçimde özetliyor.

İlhan’ın makarna yatırımı için kullandığı “küresel ölçekte büyüyecek stratejik iş kolu” tanımı ise Akhan Un’un önümüzdeki dönemde kendini nasıl konumlandırmak istediğini açıkça gösteriyor. Orta Doğu’dan Latin Amerika’ya uzanan ihracat hedefi, Adana’dan çıkan bir markanın dünya pazarlarına seslenme iddiası taşıdığını ortaya koyuyor.

Anadolu’dan çıkan bu örnek önemli

Bugün Türkiye’de sermaye piyasaları konuşulurken, Anadolu merkezli şirketlerin sayısının artması tesadüf değil. Akhan Un’un halka arz süreci de bu dönüşümün güçlü örneklerinden biri.

Adana’dan doğan bir sanayi girişiminin; üretim, ihracat, enerji ve kurumsallaşma başlıklarını aynı çatı altında toplayarak yatırımcının karşısına çıkması, yalnızca şirket adına değil, Anadolu sanayisi adına da umut verici.

Belki de bu yüzden bu halka arz, bir şirket haberinden fazlası.

Bu, “Anadolu’dan global oyuncu çıkar mı?” sorusuna verilen güçlü bir cevap.

Ve cevabın tonu oldukça net: Evet, çıkar.