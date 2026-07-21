Anayasa değişikliği yarı başkanlığı içerir mi?

AK Parti cephesinden gelen bilgiler, hem parlamentoyu yeniden oyuna sokacak hem de iktidarın iktidar kalmasını sağlayacak değişikliklerin hararetle tartışıldığı yönünde. Yarı başkanlık sistemi ile parlamentoyu güçlendirmek ve bu parlamento içinde çoğunluğa sahip olabilmek için dar bölge seçim sistemine geçmek tartışma başlıklarından biri.

Gündem ağırlıkla CHP’li belediye başkanlarına yönelik “yolsuzluk” operasyonlarıyla, Özgür Özel’in “Yeni Parti”yi ne zaman kuracağına dönük yorumlarla, eylül ayında gündeme geleceği iddia edilen milletvekili tutuklamaları ile dolu…

O tartışmalara, yorumlara, değerlendirmelere de geliriz, fakat gözümüzü bir de iktidar tarafına çevirmekte fayda var…

Malum AK Parti kanadında yeni anayasaya ilişkin hazırlıkların tamamlandığı, hatta konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da sunulduğu haberleri kamuoyuna yansıdı…

İktidar kanadından henüz detaylı bir açıklama gelmedi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kaç konuşmasında bu konuya değindi.

Hatırlayacaksınız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de geçen yıl yaptığı bir değerlendirmede, “Darbeler anayasası terk edilmeli” demiş ve siyasi partiler kanunu ve seçim sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini söylemişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da birkaç gün önce yaptığı konuşmada mevcut Anayasa’nın yamalı bohçaya dönüştüğünü vurgulayarak, “Bütün bu değişikliklerle birlikte anayasa yamalı bohçaya dönüşmüş. Olması gereken kurumlar var, kurallar var, yer almamış. Olmaması gerekenler var, yer almış; bunların örnekleri var. Dolayısıyla bu millet baştan sona yepyeni bir anayasa yapma hakkını artık kullanmalıdır” ifadelerini kullandı.

İktidar kanadında yeni sistem arayışı

Dönelim konuya…

AK Parti cephesinden gelen bilgiler, hem parlamentoyu yeniden oyuna sokacak hem de iktidarın iktidar kalmasını sağlayacak değişikliklerin hararetle tartışıldığı yönünde.

Yarı başkanlık sistemi ile parlamentoyu güçlendirmek ve bu parlamento içinde çoğunluğa sahip olabilmek için dar bölge seçim sistemine geçmek tartışma başlıklarından biri.

Ya da şöyle düşünelim, eğer söylendiği gibi AK Parti genel başkanlığı aile içinde el değiştirecekse, böyle bir yapı yeni genel başkana ve partiye avantaj sağlar mı?

Düşünülen / tartışılan değişiklikler yapılabilir mi?

Olur mu?

Bilemem…

Parlamenter sisteme dönüş ihtimali masada mı?

Ama mesela Kısa Dalga’da Sedat Bozkurt şöyle yazdı:

“Önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türk Demokrasi Vakfı yönetimi bir süre önce Erdoğan’ı Külliye ’de ziyaret etti. Vakfın yönetiminde AKP Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun da var. Yazıcı hem misafir hem de ev sahibiydi yani. Konu cumhurbaşkanlığı ve parlamenter sistem kıyasına gelince Yazıcı, doktora tezinin parlamenter sistem olduğunu hatırlatır ve ‘Başından beri ben parlamenter sistemi savunageldim, bugün de aynı noktadayım. Bir yolunu bulsak da tekrar parlamenter sisteme dönebilsek’ dedi ve ekledi; ‘Anayasa’ya geçici bir madde koysak ve siz kaydı hayat şartıyla cumhurbaşkanı kalsanız?’

Heyet de Erdoğan da şaşırdı doğal olarak. Ama hemen devreye giren Erdoğan, Serap Yazıcı’ya dönerek, ‘bunları sonra konuşuruz’ dedi ve konuyu hemen kestirip attı. Burada Yazıcı’nın bir anayasa hukuku profesörü olarak bunu söylemesinin arkasında ne olduğunu doğal olarak merak etmemek elde değil. Demokrasi açısından parlamenter sistemi Erdoğan’ın karşısında sıkı bir biçimde savunduktan sonra bu önerisinin mantıklı bir gerekçesi vardır sanırım.

Ama burada asıl haber değeri olan konu Erdoğan’ın, ‘parlamenter sisteme geçilmeli’ önerisine cepheden ve kararlı bir biçimde karşı çıkmak yerine ‘bunu sonra konuşuruz’ demesi. Artık, parlamenter sisteme dönme meselesi Erdoğan açısından da konuşulabilir bir mesele haline gelmiş demek ki.”