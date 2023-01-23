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Anayasa değişiklik teklifinde uzlaşı arayışı sürüyor

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü

CHP’nin kanun teklifi olarak gündeme getirdiği, AK Parti ve MHP’nin anayasa değişiklik teklifine dönüştürdüğü başörtüsü düzenlemesinin, geçtiğimiz hafta Anayasa Komisyonunda görüşmelerine başlandı. HDP’nin açılan kapatma davası nedeniyle görüşmelere katılmadığı Anayasa Komisyonu’nda, teklifin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı. CHP ve İYİ Parti Anayasa Komisyonu toplantısına, birlikte yürüttükleri yoğun bir çalışma sonrası, izleyecekleri yol ve yöntemi, verecekleri ortak önergeleri belirleyerek geldiler.

Komisyondaki konuşmalarda parti kurmayları karşılıklı  ‘uzlaşı’ mesajı verdiler ancak teklifin referanduma gitmeden tüm partilerin desteği ile Meclis’ten 400 oyla geçip geçmeyeceği AK Parti’nin, CHP ve İYİ Parti’nin getirdiği değişiklik önergelerini ne kadar dikkate alacağı ile ortaya çıkacak. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, komisyon görüşmelerinde AK Parti’nin metninin “eksik” olduğunu dile getirerek “AK Partili arkadaşlarımız ellerine eksik bir metni almışlar ve mutabakat arıyorlar. Madem bu konu yeniden siyasetin gündeminde, yeniden masada o zaman anayasa ise anayasa, mutabakat ise mutabakat biz varız.  Gerçekten samimiyet ve ortak akılla bu meseleyi çözme niyetindeyseniz İYİ Parti ve CHP olarak biz varız, çalışmamız burada, biz buradayız. Eksiklikleri gideren, özgürlük alanlarını genişleten ve milletimizin ekseriyetini ortak noktada buluşturacak teklifimiz hazır” açıklamasıyla mutabakat vurgusu yaptı. 

Komisyonda teklifin geneli üzerinde yapılan görüşmelerin 19 Ocak’ta tamamlanmasının ardından AK Parti ve İYİ Parti arasında görüşme trafiği yaşandığı kulislere yansıdı. 24 Ocak’ta yapılacak Komisyon toplantısına kadar görüşmelerin ve uzlaşı arayışlarının sürmesi beklenirken, siyasi partilerin net tavrı salı günü yapılacak Komisyon toplantısında ortaya çıkacak.

CHP ve İYİ Parti ne öneriyor?

Cumhur İttifakı, Anayasanın 24. Maddesinde “Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması, hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz” şeklinde bir düzenleme yapılıyor.

Ayrıca,  “hiçbir kadının dini inancı sebebiyle başını örtmesi veya tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim öğrenim, çalışma, seçme, seçilme, kamu hizmetlerine katılma… ” gibi haklardan yoksun bırakılamayacağı öngörülüyor. Muhalefet ise ‘dini inancı sebebiyle” ifadesini çıkararak, “hiçbir kadının, başını örtmesi de dahil olmak üzere tercih ettiği kıyafet nedeniyle bu haklardan yoksun bırakılamayacağı” ifadesini getiriyor.

n fıkra da “Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda ise devlet, kadının başını örtmesini hiçbir surette engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alır” şeklinde değişiklik öneriyor. İktidarın teklifinde anayasanın “ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı 41. maddesine “Evlilik birliği ancak kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulur” ifadesi ekleniyor.

Muhalefet ise “Evlilik birliği ancak bir kadın ve bir erkeğin evlenmesiyle kurulabilir ve eşler arasında eşitliğe dayanır” şeklinde değiştiriyor. Ancak kulislerde muhalefetin bu maddenin tümüyle çekilmesini de isteyebileceği dile getiriliyor.

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