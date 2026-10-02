Ankara hâli…

Hatırlayacaksınız bir süre önce Yeni Parti Genel Başkanı Özel, T24’e verdiği röportajda, “İnsan anlıyor ki Ekrem Başkan aday olmasın diye her şeyi yapacaklar. Şu an kendisi (Mansur Yavaş) aday olmayı düşünürse hem bizim için hem de millet için çok önemli bir seçenek” demişti.

Özel, “Ancak kimseyi kimsenin yedeği ilan etmiyoruz” vurgusunu da yapmıştı.

Mansur Yavaş’ın “mutlak butlan” kararından bu yana izlediği tutumun da “son derece tutarlı” olduğunu ifade eden Özel, “Bizim kendisiyle aramızda bu anlamda bir çelişki yok” açıklaması yapmıştı.

Bir süre sonra hem CHP’liler hem Yeni Partililer şaşkınlık içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş’ın birlikte çektirdikleri fotoğrafa bakıyorlardı.

Kulislere göre Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, “devletimin emrindeyim” demişti. O günden bugüne Mansur Yavaş‘ın yapılacak bir seçimde CHP ya da Yeni Parti’den cumhurbaşkanı adayı olmayacağı kesinlik kazanmış gibi…

Öte yandan aynı röportajda Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den istifa etmesi ama Yeni Parti’de de yer almamasına ilişkin, “Cemil Bey butlana tepki olarak istifa etti. Bir an önce partileşmek lazım dedi. Kendisi AK Parti'ye geçeceği iddialarını kesin bir dille reddetti. Böyle bir şey hayata geçecek olursa İzmir'dekilerin yüzüne nasıl bakacak, bizim yüzümüze, ailesine nasıl bakacak” cümlelerini kurmuştu.

Bu kez gündemde Tugay ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birlikte çektirdikleri fotoğraf var.

O da yaptığı açıklamada tıpkı Yavaş’ın kurduğu cümleler gibi, “Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir’imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik.” dedi.

Niyeyse CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarının Cumhurbaşkanı’na kentleri hakkında bilgi verecekleri tutmuştu.

Sanırım “bilgi verme randevusu” alamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise gözaltına alındı.

Artık anlaşılıyor ki muhalefetin elinde dişe dokunur bir büyükşehir kalmayacak. Yarın, öbür gün Üsküdar’da yaşananlar İBB’de de yaşanırsa kimseye sürpriz olmayacak.

Peki, bu durumda CHP ve Yeni Parti ne yapıyor derseniz, durum şöyle özetlenebilir: CHP, ilçe il kongrelerini ne zaman nasıl yapacağını tartışıyor. Yeni Parti daha çok fon skandalına eğilmiş vaziyette… Fakat ilginç olan Ankara’daki dedikodulara göre Yeni Parti fon skandalını bir pazarlık unsuru olarak kullanmak istiyormuş. Ben hiç ihtimal vermiyorum ama aynı dedikodulara göre pazarlık bazı belediye başkanlarının serbest bırakılması ya da Yargıtay’da butlan kararının bozulması karşılığında, skandala karışan isimleri açıklamamak üzerinden dönüyormuş.

Ankara burası dedikodusu da bitmez pazarlığı da…

Misal, fon skandalına ismi karıştığı ayan beyan ortada olan isimlerle, ismi ortaya çıkmasın diye uğraşanların birbirleri hakkında söyledikleri/söylettirdiklerine bakın.