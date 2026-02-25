Anthropic politika değişikliğine gitti, teknoloji sektörü karıştı

Şu sıralarda teknoloji sektöründe, özellikle de yapay zeka alanında artan rekabet baskısının kendisini daha temkinli bir duruştan uzaklaştırdığını kabul eden Anthropic, yapay zeka güvenliğine ilişkin bazı taahhütlerini yumuşatma kararı aldı.

Anthropic’ten yapılan açıklamada, söz konusu değişimin rekabet gücünü koruma ihtiyacından kaynaklandığı belirtildi. Şirket, hızla gelişen yapay zeka teknolojileri karşısında daha esnek bir yapıya ihtiyaç duyduğunu savunuyor.

Ayrıca Anthropic’in, güvenlik politikalarını gevşetmemesi halinde ABD Savunma Bakanlığı ile yürüttüğü sözleşmeleri kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu da ifade ediliyor. Şirket daha önce Pentagon’a, geliştirdiği yapay zeka araçlarının gözetim faaliyetlerinde ya da otonom ölümcül silah sistemlerinde kullanılamayacağını bildirmişti.

Anthropic, yapılan değişikliğin temel ilkelerden tamamen vazgeçmek anlamına gelmediğini vurgularken, değişimin yapay zekanın gelişim hızına ve ABD’de federal düzeyde kapsamlı bir yapay zeka düzenlemesinin henüz hayata geçirilmemiş olmasına dayandığını belirtti.

Anthropic’in bu adımı, yapay zeka şirketlerinin güvenlik ilkeleri ve ticari çıkarları arasında giderek zorlaşan dengeyi nasıl kuracağına ilişkin tartışmaları alevlendirmiş durumda.