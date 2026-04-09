Ar-Ge harcaması yapan şirketler, bilançolardan nasıl sonuç alıyor?

Esas faaliyet kârı %30’un üzerinde artan firmalardan, brüt kâr marjı 1’den büyük olan ve net satışlarının bir kısmını Ar-Ge’ye ayıran 26 şirket bulunuyor. Esas faaliyet kârlılığında %4.080’lere varan firmaların Ar-Ge harcamaları, uzun vadeli büyümenin kaldıracı oluyor.

Borsadaki şirketlerin inovasyon yatırımları çarpan etkisi yaratma gücüne sahip olabiliyor. Rekabetin fiyata dayandığı sığ sulardan çıkıp teknolojik derinliğe yatırım yapan şirketler, Ar-Ge bütçelerini kâr makinesine çevirebiliyor. Anadolu Isuzu esas faaliyet kârındaki artışı %4.080’e çıkararak sanayide öne çıkarken, teknoloji tarafında ATP Yazılım %5,12’lik Ar-Ge payıyla faaliyet kâr büyümesini %655 yükseltti. Kimisi fiyat kırarak hayatta kalmaya çalışırken, Ar- Ge’ye bütçe ayıran şirketler, uzun vadeli hedefl erle büyümeyi öne çıkarıyor.

Ar-Ge gideri yüksekler

Listedeki Ar-Ge gideri en yüksek ilk üç şirket aynı grupta yer alıyor. Geçtiğimiz yıl TR Anadolu Metal ve TR Doğal Enerji ayrı ayrı 1,47 milyar TL,Türk Altın 1,38 milyar TL araştırma harcamasına yöneldi. Madencilik alanında faaliyet yürüten her üç firmanın da araştırma bütçesini yüksek tuttuğu gözleniyor. Söz konusu şirketler yıl sonu kârlılıklarını büyüttü. Hidropar Hareket’in satışları geçtiğimiz yıl %10 gerilerken Ar-Ge giderleri artarak 41,5 milyon TL’ye çıktı. Bu durum net satışlara oranı %5,23’e çıkardı. Ancak Ar-Ge gideri kalemine ilave olarak faiz ve kur farkı giderleriyle birlikte firma yıl sonunda zarara döndü. Hidropar, savunma sanayisi ile alakalı kritik bir sistemin yerlileştirilmesi için prototip üretimi çalışması yürütüyor.

Esas faaliyet kârı yüksek büyüyen

Anadolu Isuzu, geçtiğimiz yıl satışlarını %8 artırarak 26,7 milyar TL’ye çıkardı. Aynı sürede Ar-Ge harcamalarını %15 büyütüp 281,2 milyon TL’ye çıkardı. Yıl sonunda ise net kârını %56 artırmayı başardı. Firma yöneticisi sattıkları ürünlerin bir kısmını Özbekistan’da üretmeyi düşündüklerini ve 2028 yılına kadar ürün gamını tamamlayacaklarını ifade ediyor.

ZEYNEP'E SOR

STAKING Mİ? FİYAT KAZANCI MI?

Staking; pasif getiri, bileşik etki, düzenli akış, düşük çaba, ağ desteği. Kilit süresi, değer kaybı, platform riski, enflasyon baskısı, ceza ihtimali. Fiyat kazancı; yüksek getiri, hızlı likidite, yüksek potansiyel, alım gücü. Dalgalanma riski, nakit eksiği, stres, sabır zorluğu, zamanlama hatası.

Uşak’taki RES’in kapasitesini yüzde 5 artırdı. Geliri destekleyecek. Kâra da dönmeli

Aydem’in RES’i devreye girdiğine göre gelirde değişim ne oranda olur? ● Kemal Tokalı

Kemal, Uşak’taki rüzgar enerjisi santralinde 12 MWm ek kapasiteyi devreye alan Aydem, toplam rüzgar gücünü %5 artırarak 268,5 MWm seviyesine çıkardı. Bu artışın gelire katkısı olacaktır. Şirket geçtiğimiz yıl gelirini %50 büyütürken esas faaliyet kârını %14 düşürdü. Yeni türbinlerin üretime başlaması, rüzgar segmenti özelinde doğrudan gelire katkı sunsa da dönem sonunda zarar ettiği gözleniyor. Yüksek borç yükü, 2,8 milyar TL zararda belirleyici. Öte yandan finansal borçların yarı oranda azalarak 46,6 milyar TL’den 23,3 milyar TL’ye inmesi olumlu.

Son üç yıldır sürekli zarar açıklıyor. Yeni bağlantı geliri büyütür ve kârı destekler

Adel’in bir yıldır doğru dürüst yükselmemesini neye bağlıyorsunuz? ● Selim Şafak

Selim, Nisan 2024’te 72,36 TL’ye kadar çıkan Adel, sonrasında geriledi ve son bir yılda dalgalı bir seyir izliyor. Şirket son iki yılda hızlı gelir kaybı yaşadı. Enflasyonun yüksek olduğu bir yerde gelirdeki düşüş, ürün fiyatını artıramamasının ötesinde hacimsel bir gerilemenin varlığına işaret eder. Buna paralel kârı da önce sert bir gerileme yaşarken geçtiğimiz yıl zarara döndü. Dijitalleşmenin gelir ve kârlılığı ciddi şekilde baskıladığı anlaşılıyor. Uzun vadede teknolojiyle uyumlu açılım sağlayamaması halinde istikrarlı çıkış yakalaması zor.

YATIRIM FONLARI

CKS fonu katılım ilkeleri ile döviz yatırımına giderek getiri arayışında

İş Portföy’ün idaresindeki Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fonu (CKS), yılbaşından bu yana yatay bir seyirle hareket ediyor. Fonun büyüklüğü marttan itibaren küçülmeye geçti. Şubat ayının ilk haftası 5,79 milyar TL ile daralmaya devam ediyor. Portföyü oluşturan varlıkların %69,55’i özel sektör ve %30,45’i kamu kira sertifikasından oluşuyor. Şubatta azalan para girişi martta terse dönerek çıkışa döndü. Nisan ayının ilk haftasında çıkan nakit tutarı 203,6 milyon TL oldu. Yatırımcı sayısı önceki aylara göre azalarak 2.459’a geriledi. CKS, uluslararası faizsiz finans ilkeleriyle döviz cinsi kira sertifikalarına yatırım stratejisiyle hareket ediyor. Risk değeri bulunmayan fon, son bir yılda %25,54 getiri sağladı. Aynı sürede içinde yer aldığı kategorideki fonların ortalaması %22,15 düzeyinde kaldı.

TAHVİL

A1 Capital Yatırım, piyasadan %46,42 bileşik faizle 100 milyon TL borçlandı

A1 Capital Yatırım, 08.04.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %42, bileşik faizi %46,42 olarak belirlendi. 182 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 07.10.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %20 ,94 düzeyinde. 7 Nisan itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. A1 Capital’in sunduğu %42 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 2,01 puan üzerinde yer alıyor. Bununla birlikte kurumun belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFA1CPE2617 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Migros’u elinde bulunduran fon sayısı azalırken portföylerdeki miktar arttı

Migros’da fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki hisseler %6,14 ile toplamda 344,5 bin lot artarak 5,95 milyon lota çıktı. Portföyünde bulunduran fon sayısı ise 144’ten 135’e geriledi. Hissede TI2 fonu 150 bin lot ile en fazla satışı yaparken, PHE fonu 644,6 binlot ile en fazla alımı gerçekleştirdi. Migros hakkında bugüne kadar 28 aracı kurum öneride bulunurken 13 kurum model portföyüne aldı. En yüksek öneriyi Global Yatırım 1.095 TL ile verdi. En düşük öneri 750 TL ile HSBC Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TÜRK HAVA YOLLARI

Dikey entegrasyona gidiyor. İhtiyacı olan biyodizel yakıtını güvenceye alacak

THY, sürdürülebilir havacılık yakıtı ihtiyacını güvence altına almak amacıyla Türkiye’nin en büyük biyodizel üreticisi İzmir merkezli DB Tarımsal Enerji’ye yaklaşık 42 milyon dolar yatırımla ortak oluyor. Tahsisli sermaye artırımı ve kısmi hisse devri yöntemleriyle şirketin %40’ına sahip olacak. DB Tarımsal, elde edeceği kaynak ile 2029’da faaliyete geçmesi planlanan ve yıllık 100 bin ton kapasiteli üretim tesisinin inşasında değerlendirecek. THY, bu girişimle çevresel regülasyon uyumunu garanti altına alırken biyoyakıt altyapısını oluşturan oyuncu konumuna gelecek.

ANEL ELEKTRİK

Kredi borçlarının vade uzatımı için görüşmelere devam ediyor. Henüz sonuçlanmadı

Anel Elektrik, finans kuruluşlarından temin ettiği nakdi ve gayri nakdi kredileri kapsayan yeniden yapılandırma sözleşmesinin süresinin uzatılması amacıyla bankalarla yürüttüğü görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Şirket, uzun süredir görüşmelerde bulunmakla birlikte bugüne kadar henüz bir mutabakata varabilmiş değil. Kurumsal finansman yönetiminde borç vadelerini esnetmek için alacaklılarla müzakere masasına oturmak, nakit akışını korumayı hedefl eyen zaman kazanma stratejisidir. Son iki yıldır zarar üreten Anel Elektrik’in 1,95 milyar TL finansal borcu bulunuyor.

ARZUM EV ALETLERİ

Sermayenin yüzde 51’ine sahip ortaklar paylarını satıyor. Görüşmeler başlıyor

Arzum Ev Aletleri’nin %51’ine sahip ortaklar, ellerindeki payların tamamı veya bir kısmı için potansiyel alıcılarla satış ya da iş birliği görüşmelerine başlama kararı aldı. Ocakta alınan ancak resmi bir yetkilendirme yapılana kadar gizli tutulan karar, şirketin ortaklık yapısında köklü bir değişimin habercisi niteliğini taşıyor. Şirket sermayesinin %51 gibi çoğunluk sağlayan oranın satışa konu olması, yönetim kontrolünün değişmesi anlamına geliyor. 2025’te gelirini %27 düşüren Arzum, 931,2 milyon TL zarar açıkladı. Önceki yıl da zarar eden firmanın özkaynakları ekside.