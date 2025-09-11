Ar-Ge, tasarım ve destek personeli ücretlerinde istisnalara sınırlama

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2’nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun’un geçici 1’inci maddesinde, 20/7/2025 tarihli ve 7555 sayılı “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yapılan değişikliklerle, anılan kanunlar kapsamında istihdam edilen Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleriyle ilgili ilgili ücretleri için öngörülen gelir vergisi teşviki ile gelir ve damga vergisi istisnasında 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren sınırlamalar getirilmiştir.

04/09/2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 331 Seri Nolu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde de bu konulara ilişkin açıklama ve düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede, uygulamaya ilişkin usul ve esasları şöyle özetlemek mümkündür:

1- 4691 Sayılı Kanun kapsamında teşvik uygulaması, Gelir ve Damga Vergisi İstisnası ve Bildirim

Bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren elde edecekleri ücretleri için (Yasal düzenleme 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmasına rağmen, Gelir Vergisi Tebliği 4 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve tebliğde 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren elde edilecek ücretler için uygulanacağı belirtilmiştir) uygulanacak teşvik şöyle olacaktır:

- Brüt asgari ücretin kırk katını aşmayan ücret kısmı üzerinden gelir vergisi hesaplanacak,

- Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen asgari ücret istisnasına isabet eden vergi hesaplanacak,

- Brüt asgari ücretin kırk katını aşmayan ücret kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari ücret istisnasına isabet eden vergi düşüldükten sonra kalan vergi tutarı bulunacak,

- Bulunan bu tutar, verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesi üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecektir.

Ayrıca, bu kapsamdaki ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtların, brüt asgari ücretin kırk katını aşmayan kısmına damga vergisi istisnası uygulanacak olup, aşan kısmı ise genel hükümler çerçevesinde damga vergisine tabi tutulacaktır.

Bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin ücret gelirinin ilgili aydaki brüt asgari ücretin 40 katından fazla olması halinde, terkine konu edilecek teşvik tutarı yukarıdaki şekilde hesaplanacak tutar kısmıyla sınırlı olacaktır.

Ancak, personele ödenen ücretin brüt asgari ücretin kırk katından düşük olması halinde ise, bu ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari ücret istisnası düşüldükten sonraki kısmının tamamı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir.

Terkin tutarına ilişkin hesaplama, Ar-Ge, tasarım ve destek kapsamında çalışan personelin her biri için ayrı ayrı yapılarak anılan Tebliğin Ek:1’nde yer alan "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim" tablosunda gösterilecek ve bu bildirim muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ekinde ilgili vergi dairesine verilecektir.

2- 6550 Sayılı Kanun kapsamında Gelir ve Damga Vergisi İstisnası

6550 sayılı Kanun’un geçici 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, kamu personeli hariç olmak üzere, araştırma altyapılarında çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleriyle ilgili ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir. Ancak, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren elde edecekleri ücretleri için, istisnaya konu edilecek ücret tutarı brüt asgari ücretin kırk katını aşamayacaktır.

Dolayısıyla, 6550 sayılı Kanun kapsamında çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerinin, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarının 40 katını aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna edilecektir. Söz konusu personele ödenen ücretin, asgari ücretin kırk katını aşması halinde, aşan kısım ücret olarak vergilendirilecektir. Ayrıca, bu kapsamdaki ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtların, brüt asgari ücretin kırk katını aşmayan kısmına damga vergisi istisnası uygulanacak olup, aşan kısmı ise genel hükümler çerçevesinde damga vergisine tabi tutulacaktır.

Ar-Ge ve destek kapsamında çalışan personelin her biri için istisna tutarına ilişkin hesaplama ayrı ayrı yapılarak anılan tebliğin Ek:2’sinde yer alan "6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun Kapsamında Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Bildirim" tablosunda gösterilecek ve bu bildirim muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ekinde ilgili vergi dairesine verilecektir.