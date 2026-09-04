Ar-Ge’ye 106 milyon harcadı yüzde 435 oranında prim yaptı

BIST 100 Endeksi’nde nakit dengesi sağlam ve likiditesi güçlü 23 şirket, yılbaşından bu yana yatırımcısına en az %20 getiri sağladı. Odine Teknoloji %435’i aşan primiyle öne çıkarken, cari oranı 4’ün üzerinde seyreden Türk Altın ve TR Anadolu Metal dikkat çeken firmalar oldu.

Borsada dalgalı piyasa koşullarında güçlü likiditeye sahip şirketler güvenli liman arayan yatırımcıların önceliği arasında yer alır. Kısa vadeli borcu, kısa vadeli varlıklarıyla ödeme gücünü gösteren cari oranı 1 ve üzeri olan BIST 100 kapsamında 23 şirket bulunuyor. Bu firmalardan Odine Teknoloji yılbaşından bu yana %435,63 primle en üst sırada yer alırken, Astor Enerji %170 ve Europower Enerji %153 getiri sağladı. Likidite oranlarının yüksekliği borç ödeme kabiliyetini gösterse de bu şirketlerin faaliyet kârı üretip üretemediğini kontrol etmek önemli. Sadece kasadaki nakde bakarak karar vermek yanıltıcı olur.

Likidite gücüyle öne çıkanlar

Türk Altın’ın 4,72 ve TR Anadolu’nun 4,48 cari oranı bu firmaların gücünü gösteriyor. İkisinin ardından gelen Pasifik GMYO da 2,69 cari oranıyla üst sıralarda geliyor. Altı aylık satışları %363 artışla 1,03 milyar TL seviyesine çıkan Pasifik GMYO’nun dönem kârı 1,99 milyar TL oldu. Finansal borçları ise %13 artırarak 16,9 milyar TL seviyesinde. Odaş Elektrik 2,3 cari oranıyla öne çıkan bir diğer firma. İştiraki Çan2 Termik’in bağlı ortaklığı, Venezuela devlet şirketinden olan 35,9 milyon dolar alacağını 6,6 milyon dolara sattı. Bu işlem nedeniyle oluşan farktan kaynaklı 1,75 milyar TL tutarında tek seferlik bir gideri oluştu. Odaş, satışlarını artırsa da dönem sonunda 1,72 milyar TL zarar yazdı.

Yapay zekayla büyüyen şirket

Odine Teknoloji yılbaşından bu yana %435,63 gibi oldukça güçlü bir performans sergiledi. Yılın ilk yarısında gelirini %147 artışla 1,1 milyar TL’ye çıkardı. Oluşan güçlü satışlara rağmen esas faaliyetlerden zarar yazdı. Bunda 106,2 milyon TL’ye çıkan AR-Ge kalemindeki giderler etkili oldu. Dönem sonunda ise 11,7 milyon TL kâr açıkladı.

ZEYNEP'E SOR

ORTA VADELİ Mİ, UZUN VADELİ Mİ?

Orta vadeli; hedef odaklılık, esneklik, dengeli getiri, trend yakalama, risk kontrolü. Erken çıkış, zamanlama hatası, enfl asyon riski, döngü zorluğu, Uzun vadeli; bileşik büyüme, rahatlık, temettü, vergi avantajı, trend ortaklığı. Bağlanan sermaye, sabır, kriz riski, şirket bozulması, körleşme.

Veri merkezi kurulumu için ABD’nin iki eyaletinde yatırıma uygun arazi arayışında

Koray GYO’nun veri merkezleri yatırımı hakkında bilgi alabilir miyim? ● Osman Çapar

Osman; Koray GYO, haziranda büyüme planları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında veri merkezi yatırımında bulunmak gayesi ile iş geliştirme çalışmalarına başladığını duyurmuştu. Bu çerçevede yurt dışında ABD’yi odak noktası olarak belirlediği söylenebilir. Texas ve Louisiana eyaletlerinde bu yatırıma uygun arazi arayışında olduğunu duyurdu. Projenin hayata geçirilmesi amacıyla proje geliştiriciler, hizmet sağlayıcılar ve fon desteği için çeşitli finans kuruluşlarıyla ön görüşmelerde bulunuyor. Henüz açıklanan somut bir gelişme bulunmuyor.

Açılışı yapılan fabrikanın tam kapasiteye ulaşması için beş yıl beklemek gerekecek

Yataş’ın yeni fabrikası tam kapasiteyle ne zaman faaliyete geçecek? ● Cemal Polat

Cemal, farklı markalara sahip olan Yataş, Kayseri’deki İncesu sünger fabrikasının açılışını geçtiğimiz haziranda gerçekleştirdi. Fabrika, 213 bin metrekarelik alana ve yıllık ortalama 1,2 milyon metreküp üretim kapasitesine sahip olacak. İlk üç yılda tesisin %80 kapasite kullanım oranına ulaşması bekleniyor, beş yıl içinde de tam kapasiteyle üretim yapar hale getirilmesi hedefl eniyor. Yatırımın üretim sürecinde verimliliği ve kaliteyi yükseltecektir. Şirket altı aylıkta ise gelirini %5 büyütürken dönem sonunda zarardan 575 milyon TL kâra döndü.

YATIRIM FONLARI

RTD yerli ve yabancı teknoloji hissesine yatırımla bir yılda %52 kazandırdı

Re-Pie Portföy’ün idaresindeki Teknoloji Değişken Fon (RTD), Temmuz 2024’ten bu yana işlem görüyor. Nisanda yukarı yönlü gerçekleştirdiği sert hareketiyle haziranda 2,2 TL’ye kadar çıktı. Sonrasında yatayda dalgalı bir seyre döndü. Fonun hacmi en yüksek haziranda 34,5 milyon TL’ye çıkarken ardından geriledi ve şimdilerde 2527 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Geçen iki ayda fondan nakit çıkışı yaşanırken eylülün ilk günlerinde 72,8 bin TL gibi cüzi de olsa fona yönelik nakit çıkışı devam ediyor. Yatırımcı sayısı 477 seviyesinde bulunuyor. RTD’nin temel stratejisi, fon varlıklarının ağırlıklı kısmını devamlı olarak küresel teknoloji şirketlerinin hisselerinde değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyünün %59,86’sı yabancı ve %25,66’sı yerli hisselerden oluşuyor. Son bir yılda %52,49 getiri elde etti.

TAHVİL

Anadolubank, piyasadan TLREF + %1 faizle 6 milyar TL borçlandı

Anadolubank, nitelikli yatırımcılara yönelik 02.09.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 6.000.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+% 1 olarak belirlendi. 182 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 2 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 03.03.2027 olarak açıklandı. 2 Eylül itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %36,89 seviyesinde bulunuyor. Anadolubank’ın verdiği %1 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFANBK32710 kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

A1 Yenilenebilir Enerji, son bir aydır tutunmaya çalışsa da fonların satışı sürüyor

A1 Yenilenebilir Enerji’de fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %1,14 ile toplamda 297,7 bin lot azalarak 25,93 milyona indi. Hissedeki fon sayısı 4’ten 3’e geriledi. GNS 478,4 bin lot ile en fazla satışı yaparken, KVT 200 bin lot alım gerçekleştirdi. Hisseye dair öneride bulunan kurum olmadı. Garanti Portföy’ün GNS fonu ile Azimut Portföy’ün BIY fonu gerçekleştirdikleri satışlarla hissedeki paylarını sıfırlarken, Pardus Portföy’ün iki fonu BIH ve BDS paylarını sabit tuttu.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ŞA-RA ENERJİ

Yeni işle birlikte iki aydaki sipariş toplamı yıllık gelirinin %56’sını geçti

Şa-Ra Enerji, yurt içinde yerleşik müşterisiyle 2,93 milyar TL tutarında elektrik iletim hattı inşaatı sözleşmesi imzaladı. Yaklaşık 61,1 milyon dolara denk gelen proje bedeli, firmanın 2025 yılı hasılatının %41’ini oluşturuyor. Projenin 2027 yılında tamamlanması planlanıyor. Şirketin mevcut iş hacmini belirgin ölçüde artıran anlaşma, önümüzdeki yılın ciro ve karlılık hedefl erini de güvence altına almakta. Şa-Ra’nın temmuzdan bu yana aldığı yeni işleri yıllık gelirinin %56’sını geçti. Temmuzda borsaya gelen firma, ilk yarıda gelirini %63 büyüterek 6,37 milyar TL’ye çıkardı.

ULUSOY UN

İkinci RES’i devreye alarak ihtiyacı olan elektriğin tamamını karşılar hale geldi

Ulusoy Un, Manisa’daki 4.200 kWm kapasiteli rüzgar enerjisi santralinin TEDAŞ kabulünü tamamlayarak üretime başladı. İzmir’deki santralle birlikte toplam 9.760 kWm kurulu güce ulaşan şirket, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları neticesinde elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılar hale geldi. Enerji maliyetlerini sıfırlayan bu girişim, operasyonel kârlılığa doğrudan katkı sağlayacak. Şirket, ihtiyaç fazlası üretimin satışını planlarken, üçüncü lisanssız rüzgâr santraline yönelik projelendirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

MİA TEKNOLOJİ

İştiraki Katar’ın hızlandırma programına seçildi. Pazara doğrudan girebilecek

Mia Teknoloji’nin %100 bağlı ortaklığı Tripy Mobility, Katar İletişim Bakanlığı’nın TASMU Hızlandırma Programı’na kabul edildi. Uluslararası 2.200 başvuru arasından ilk 30’a girmeyi başaran iştirak, destek almaya hak kazanmış oldu. Katar’ın dijital dönüşüm ve teknoloji ekosistemini geliştirme vizyonunun önemli araçlarından biri olan TASMU, yapay zekâ, IoT, akıllı şehirler, otonom ulaşım ve lojistik gibi alanlarda yenilikçi çözümler geliştiren teknoloji girişimlerinin Katar ve Körfez pazarına girişini destekliyor. Tripy, Katar pazarına doğrudan erişim fırsatı bulacak.