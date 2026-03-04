Arabamızı satıp drone üretimine girdik, şimdi OSTİM’de 4 fabrikamız var

HAKAN Güldağ’la birlikte MÜSAD’ın Trendyol desteğiyle düzenlediği “Dijital Ekonomi Buluşmaları”nın Ankara durağında farklı sektörlerden katılımcıları dinliyoruz.

Hazır giyim, ayakkabı, gıda, perakende, mobilya sektörü derken sıra Yusuf Ayran’a geldi:

- Biz ortağım Yasin Altıntaş’la birlikte Ankara’da insansız hava aracı üretiyoruz.

Şirketin adını paylaştı:

- Hubsan Havacılık ve Uzay Bilimleri Sanayi A.Ş.

Ortağı ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Altıntaş’la eşleri vasıtasıyla yollarının kesiştiğini belirtti:

- Drone üretimine başlangıçta oyuncak tarafıyla girdik. Bu işe girerken arabamızı satıp sermaye yaptık. Hobi drone’ları derken şimdi kamikaze drone’lar dahil farklı amaçlara uygun ürünlerimiz var.

Yasin Altıntaş araya girdi:

- 2022’de yılın en hızlı büyüyen girişimcisi seçildik.

Yusuf Ayran ve Yasin Altıntaş, e-ticaret ile ilgili konuşurken Hubsan Havacılık’ın web sayfasına girdim:

Hubsan’ın ana faaliyet alanı havacılık ve uzay bilimleri. İnsansız hava aracı, insansız kara aracı, robot süpürge üretimi gerçekleştiriyor. İhtiyaca uygun makine ve otomasyon sistemleri de üretiyor.

Ankara OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 farklı yerleşkede 4 bin 500 metrekare alanda hizmet veriyor.

Web sayfasında ve OSTİM’in web sayfasında Hubsan Havacılık’ın misyon ve vizyonu şöyle yer aldı:

Yerli ve milli teknoloji üretimi ile Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığını artırmak, ileri mühendislik çözümleriyle savunma sanayisi ve diğer kritik sektörlerde öncü rol almak.

İnovatif ve sürdürülebilir projelerle hem ulusal hem de uluslararası alanda lider bir teknoloji firması olmak, Türkiye’nin stratejik hedeflerine katkı sağlamak.

Yerli kamikaze İHA üretimi konusunda şunlar dile getirildi:

Hubsan Teknoloji, tamamen yerli ve milli imkanlarla otonom uçuş yeteneğine sahip, 2 kilogramdan 10 kilograma kadar yük taşıma kapasitesi bulunan “kamikaze drone” üretimi gerçekleştiriyor.

“kamikaze drone” Bu İHA’lar, özellikle savunma sanayinde yüksek etkinlik sağlayarak güvenlik güçlerimize önemli avantajlar sunuyor.

Hafif, hızlı ve etkili yapılarıyla operasyonel kabiliyeti artıran “kamikaze drone”larımız, sürekli geliştiriliyor ve global standartlara uygun hale getiriliyor.

Hubsan’ın insansız hava aracı üretiminin yanı sıra teknik servis hizmeti verdiği de vurgulandı:

Hubsan Teknoloji, Türkiye’deki TSE onaylı nadir teknik servisler arasında yer alıyor. Aselsan, Havelsan gibi Türkiye’nin önde gelen teknoloji devleriyle işbirliği içinde çalışarak sektöre hizmet sunuyoruz.

Yusuf Ayran, MÜSİAD Ankara’daki toplantıda drone üretimi kapasitelerine işaret etti:

- Yıllık 10 bin adet drone üretimi kapasitemiz var. Ayrıca drone artığı plastik hammadde ile oyuncak üretiyoruz.

Ayran, ürünleri arasında “çerez tutucu”nun da olduğunu kaydetti:

- “Çerez tutucu” ülkemizde pek tutmadı ama ABD’de çok tuttu. Bu arada şirketimizin New Jersey’de de bir şirketi var.

Türkiye’de “insansız hava aracı” denince akla öncelikle bu alanda dünyada da öne çıkan Baykar geliyor…

MÜSAD Ankara’daki “Dijital Ekonomi Buluşması” toplantısı vesilesiyle Hubsan Havacılık ve Uzay Bilimleri’nin de hobi versiyonundan başlayıp drone üretimiyle öne çıkma öyküsünü dinledik.

Kurucularının arabalarını satıp sermaye yaptıkları Hubsan, bugün OSTİM’de 4 ayrı yerleşkede faaliyet göstermesiyle, yıllık 10 bin drone üretimiyle başarıyı ortaya koyuyor…

Hubsan, robot süpürge ve şarjlı diş fırçası da üretiyor

YUSUF Ayran, Hubsan’ın ürünleri arasında robot süpürgenin de yer aldığını belirtti, şirketin web sayfasından ürün yelpazesine baktım:

Talaşlı İmalat: Metal işleme teknolojilerindeki uzmanlığımızla, savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektöre parça üretimi yapıyoruz. Talaşlı imalat altyapımız, en zorlu projelerde dahi ihtiyaca yönelik çözümler sunmamıza imkan tanıyor.

Metal işleme teknolojilerindeki uzmanlığımızla, savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektöre parça üretimi yapıyoruz. Talaşlı imalat altyapımız, en zorlu projelerde dahi ihtiyaca yönelik çözümler sunmamıza imkan tanıyor. Karbon Fiber Üretimi: Hubsan Teknoloji, karbon fiber üretiminde de önemli rol üstleniyor. Talebe göre sıfırdan karbon fiber malzeme üretimi gerçekleştirebiliyor veya mevcut ürünleri karbon fiberle kaplayarak hem hafiflik hem de dayanıklılık sağlıyoruz.

Hubsan Teknoloji, karbon fiber üretiminde de önemli rol üstleniyor. Talebe göre sıfırdan karbon fiber malzeme üretimi gerçekleştirebiliyor veya mevcut ürünleri karbon fiberle kaplayarak hem hafiflik hem de dayanıklılık sağlıyoruz. Plastik Enjeksiyon Teknolojisi: Gıda, sağlık ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektöre plastik parça üretiyoruz.

Gıda, sağlık ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektöre plastik parça üretiyoruz. Thikmaster markası ile CE belgeli zeka oyunları, kutu oyunları ve yapı oyuncakları üretiyoruz.

İbrush markası ile şarjlı diş fırçalarına uygun diş fırçası, koruyucu kapak, antibakteriyel dil temizleyici ve diş macunu üretiyoruz.

6 millileştirme projesi sürüyor

YÖNETİM Kurulu Başkanlığını Yasin Altıntaş’ın yürüttüğü Hubsan’ın millileştirme çalışmaları da web sayfasında şöyle özetlendi:

Şu ana kadar Havelsan adına tamamladığımız 3 proje ve devam eden 6 millileştirme projesi, bu alandaki başarımızı kanıtlıyor.

Yerli kamikaze İHA, yerli oto pilot sistemleri ve karbon fiber pervane üretimi gibi kritik projelerle Türkiye’nin savunma sanayisine değer katmaya devam ediyoruz.

Seçimde konuşma ve mesajlar konusunda bana yol gösterdi

MESLEKTAŞIM Necdet Oktay Apaydın’la yolumuz 1 Mart 1981’de Hürriyet’e bağlıyken ekonomi gazetesine dönüşen Dünya’da kesişti.

Cahit Düzel’in Genel Yayın Yönetmeni, Abdullah Gelgeç’in Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptığı Dünya Gazetesi’nde Oktay Apaydın’la birlikte 6 ay kadar muhabir olarak çalıştık.

Dünya Gazetesi’nin o dönemki kadrosunda Sevin Okyay, Erkan Çelebi, Emel Kutluca, Seral Cumalı, Arif Esen, Asaf Ardak, Namık Ahıska, Sezai Babakuş, İlkay Tütüncüoğlu, Gülçin Telci, Erhan Key, Nurettin Oktay vardı.

Biz Oktay Apaydın’ın da aralarında yer aldığı 7-8 kişilik bir grup, 1981 yılı Eylül ayı başlarında Dünya Gazetesi’nden ayrıldık. O dönemde Hürriyet Gazetesi’nin başında bulunan meslek büyüğümüz Nezih Demirkent, 1981 yılı Eylül ayı sonlarına doğru ayrılıp Dünya Gazetesi’ni devraldı, büyüttü.

Oktay Apaydın’la daha sonra Tercüman Gazetesi İstihbarat Servisi’nde tekrar yollarımız kesişti. Sonrasında çalışma ortamı olarak yollarımız ayrıldı ama dostluk, meslek dayanışması hep sürdü.

Önceki gece saat 22.35’te Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneş, haberi gönderdi:

Üyemiz Oktay Apaydın vefat etti…

O anda Dünya Gazetesi ve Tercüman Gazetesi’ndeki günlerimiz gözlerimin önünden film şeridi gibi geçti. 1981 yılında Dünya Gazetesi’nden ayrıldıktan sonra 7-8 arkadaş buluşup dertleştiğimiz, mesleğe devam için çözüm yolu arayışımızı anımsadım.

Onun bana “Kardeşim” diyen sesi kulağımda çınladı. Telefonumdaki mesajlarına baktım, TGC Başkanlığı görevini devraldığım günlerde, 26 Aralık 2023’te gönderdiğini okudum:

Vay canım kardeşim, çok çok mutlu oldum. Başarıların daim olsun. Her zaman yanındayım…

Dün öğlen vakti Beylikdüzü Hacı Naif Akkuş Camisi’ndeki cenazesine gittim. Cenazede Çatalca eski Belediye Başkanlarından Fırat Aykut’la karşılaştım. Cenaze törenine Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel de katıldı.

Güzel, Fırat Aykut’a anlattı:

- Belediye başkanlığına adaylığım sırasında Oktay Abi’nin (Apaydın) bana çok desteği oldu. Konuşmalarımda vereceğim mesajlar konusunda yol gösterdi. Açıklamalarımın basında yer alması konusunda rehberlik etti.

Allah rahmet eylesin Oktay kardeşim.

Mekanın cennet olsun…