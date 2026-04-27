Aralıksız yükseliş trendi sürüyor zarar yazan firmalar korkutuyor

Borsada en az 4 haft adır kesintisiz yükselen ve günlükten yıllığa tüm periyotlarda pozitif görünüme sahip 19 hisse dikkat çekiyor. Yıllıkta %1.390’ları aşan getirilerin ve aylık %262’lik baş döndürücü primlerin yer aldığı performanslar, güçlü momentumu gösteriyor.

Piyasadaki aralıksız yükselişler yatırımcı üzerinde adeta hipnoz etkisi yaratır. Kimse böylesi soluksuz çıkışın biteceğine inanmak istemez. Ancak asansör yukarı ne kadar kesintisiz ve hızlı çıkarsa, halatların gerilimi de o kadar artar. 14 haftadır aralıksız yükselerek yıllık %1.392 prim yapan Destek Finans veya bir ayda %262 getiriye ulaşan Anel Elektrik gerilimin en önde olan örnekleri. Ereğli gibi sanayi firmalarının 4 haftadır yükselmesi ise piyasanın toparlanma arzusunun işareti. Büyüklerin yükselişi piyasaya güven verirken; hikayesi olmayan yüksek primler ise risk taşıyor.

Haftanın en fazla kazandıran

Anel Elektrik çıkışını sürdürüyor. Martın son haftasında başlayan hareketlenme nisanın ikinci haftasında tavan serisine döndü. 9 Nisan’dan bu yana 11 işlem gününü tavandan kapatırken son günlerde artan hacim ve fiyattaki esneme kâr satışlarına işaret ediyor. Şirketin kullandığı kredilerle ilgili yeniden yapılandırma süreci ise devam ediyor. Gimat Mağazacılık geçtiğimiz hafta %30,84 getiri ile en fazla yükselen ikinci hisse. Ekimden bu yana yatayda dalgalı bir seyir izleyen fiyat, marttan itibaren yönünü yukarı çevirdi. Performansıyla son bir ayda fiyatı neredeyse ikiye katlandı. Esas faaliyetlerinden %13 kâr artışı gerçekleştiren Gimat, dönem sonunda artan finansman gideri etkisiyle 138,9 milyon TL zarara döndü.

ZEYNEP'E SOR

ENDEKS ÜSTÜ MÜ, HEDEF GETİRİ Mİ?

Endeks üstü; piyasa liderliği, rekabetçi motivasyon, başarı, görece kazanç. Zarar riski, psikolojik tuzak, yüksek risk, karşılaştırma zorluğu, baskı.

Hedef getiri; serbestlik, bireysel planlama, rahatlık, büyüme, risk kontrolü. Fırsat maliyeti, hedef baskısı, enflasyon riski, gerçeklikten kopma.

Rekabete bugünden hazırlanıyor. Ortak olarak SAF ihtiyacını güvence altına aldı

THY’nin biodizel şirketine ortak olmasındaki asıl beklenti nedir? ● Hakan Bayazıt

Hakan, THY’nin Türkiye’deki en büyük biyodizel üreticisi DB Tarımsal’a 42 milyon dolarla %40 ortak olmasını sıradan bir iştirak alımı olarak değerlendirmemeli. Bu girişim dikey bir entegrasyon ve tedarik stratejisi olarak ele alınmalı. Havacılık sektöründe Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) kullanımına yönelik regülasyonlar hızla sıkılaşıyor. Bu kaynağa erişim ilerleyen süreçte hava yolları için en büyük rekabet unsuru haline gelecek. THY gerçekleştirdiği ortaklıkla 2029’da faaliyete geçecek yıllık 100 bin tonluk üretimi güvence altına alıyor.

Elektrikli araç gibi iddialı hedefl erle mali tablo birbirini teyit edebilmeli

Reeder’dan gelen olumlu haberler ve ortak alımına rağmen fiyat neden diplerde? ● Aydın Çeker

Aydın, Reeder’ın halka arz fiyatının altına inmesi, şirketin elektrikli araç gibi iddialı yatırım hedefiyle açıkladığı finansal tablolarının birbiriyle uyuşmamasıyla yakından alakalı bulunuyor. 2025 yıl sonu bilançosu için 30 Nisan’a kadar ek süre alan şirket, gelirlerini hızla düşürüyor. 2024’de zarara dönerken 2025 dokuz aylıkta da zarar devam etti. Veriler operasyonel bir zayıfl ama yaşadığını işaret ediyor. Kimi zaman yapılan ortak alımları güven vermeye çalışsa da, finansal borçların %124 artarak 1,3 milyar TL’ye çıkması bu desteği gölgeliyor.

YATIRIM FONLARI

YTY euroya yatırım yapmak isteyen yatırımcıya bir yılda %22 getiri sağladı

Yapı Kredi Portföy’ün idaresindeki Tarabya Serbest (Döviz-avro) Fon (YTY), Nisan 2024’ten bu yana işlem görüyor. Özellikle eurodaki hareketlenmeleri fiyatına yansıtan fon, sınırlı getiriye sahip. Hacmi aylara göre yatay olmakla birlikte değişkenlik göstermekte. Şimdilerde 101,03 milyar TL büyüklüğe sahip ve mart ayına göre artış kaydetti. Portföyünün %77,07’si dış borçlanma aracı, %13,33’ü mevduattan oluşuyor. Kasımdan bu yana fona bir ay nakit girişi olurken diğer ay çıkış yaşanıyor. Nisanda 262,7 milyon TL para girişi gözlendi. Yatırımcı sayısı ise 20.564 seviyesinde bulunuyor ve mart ayına göre düşüş söz konusu. Yüzde 3,62 doluluk ve %1,81 pazar payı ilginin zayıfl ığını işaret etmekte. Dövize yönelen yatırımcıya hitap ediyor. Bir yılda %23,17 yükselen YTY, euronun %21,71’lik çıkışının üzerinde.

TAHVİL

Bien Yapı, Piyasadan TLREF + %5 faizle 150 milyon TL borçlandı

Bien Yapı, nitelikli yatırımcılara yönelik 24.04.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 150.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%5 olarak belirlendi. 363 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 4 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 22.04.2027 olarak açıklandı. 24 Nisan itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %39,99 seviyesinde bulunuyor. Bien Yapı’nın verdiği %5 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için uygun bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFBNYP42718 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Türkiye Sigorta kasımdan bu yana yatayda dalgalı. Fonlar ise şimdilerde satıyor

Türkiye Sigorta’da fonlar satış ağırlıklı işlem yapıyor. Portföylerindeki hisse %15,94 ile toplamda 25,09 milyon lot azalarak 132,32 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı ise 62’den 67’ye çıktı. VPS fonu 29,7 milyon lot ile en fazla satışı yaparken, ALC fonu 4,8 milyon lot ile en yüksek alımı gerçekleştirdi. Hisse hakkında bugüne kadar 16 aracı kurum öneride bulundu, 5 aracı kurum model portföyüne aldı. En yüksek öneriyi İş Yatırım 22,43 TL ile verdi. Yıl içinde en düşük öneri 15,85 TL ile HSBC Yatırım’a ait.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ARZUM EV ALETLERİ

Farklı alanlarda markanın etkinliği artacağı açıklanırken üç ortak payını azalttı

Arzum Ev Aletleri, markasının elektrikli ev aletleri dışındaki etkinliğini artırmak amacıyla İzmir merkezli Ülkea Ülkügrup ile bağlayıcı olmayan iyi niyet anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşma, Arzum markasının mobilya, ev tekstili ve çeşitli ev ürünleri kategorilerinde lisanslanması ile yurt içi ve yurt dışı pazarlarda satışını kapsıyor. Yeni iş ilişkisinin duyurulduğu 20 Nisan günü şirketin üç büyük ortağının aynı gün toplamda 44,5 milyon adedi bulan hisse satışı dikkat çekti. Gerçekleşen işlemler sonrası ortakların şirketteki payı yaklaşık %7,4 oranında geriledi.

SABANCI HOLDİNG

Akçansa’dan çıkıyor. Diğer ortak ön alım hakkını kullanarak hisseleri devralacak

Sabancı Holding, Akçansa Çimento’daki %39,72 payının satışını netleştirdi. Holding ocak ayında üçüncü bir taraftan Akçansa’daki payı ile ilgili şirkete biçilen toplam 1,1 milyar dolar değer üzerinden teklif aldığını duyurmuştu. Bu defa Akçansa’nın diğer ana ortağı Heidelberg Materials’in aynı tutar üzerinden ortaklıktan doğan ön alım hakkını kullandığını bildirdi. Rekabet Kurumu onayının ardından tamamlanacak devirle birlikte Sabancı Holding’in Akçansa’da herhangi bir payı kalmayacak. Holding söz konusu hisse devriyle birlikte çimento sektöründen çıkmış olacak.

TORUNLAR GMYO

Samsun’da 805 milyon liraya arsa aldı. AVM ve konutlardan oluşan karma proje yolda

Torunlar GMYO, Samsun İlkadım›- da 37 bin metrekare büyüklüğündeki araziyi 805 milyon TL’ye Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden satın aldı. Ekspertiz değeri olan 810 milyon TL’nin biraz altında gerçekleşen işlemin ardından arazi üzerinde, zengin kiracı karmasına sahip bir alışveriş merkezi ve konutlardan oluşan yeni bir proje inşa edilmesi planlanıyor. Söz konusu girişimler birlikte şirket, portföyüne Karadeniz Bölgesi’nde uzun vadeli değer yaratacak güçlü bir gayrimenkul alanı eklemiş oldu. Projeye ilişkin ruhsat süreci tamamlandığında ayrıca bilgilendirme yapılacak.