Aranan bahane bulunmuştur

Enflasyonu zaten indiremiyorduk zira KAMUFLASYON vardı. Merkez, faiz molasına, ekonomi yönetimi OVP’nin tıkanmasına şahane bahane bulmuş oldu. Üstelik son derece geçerli mazeret

Sadece bizde değil, tüm dünyada enflasyon için “geçerli” bahane var; savaş… Enflasyonla mücadelede biri çıkıp; “hedefinizi tutturamadınız, başarısız oldunuz” diyebilir ki? Petrolün varili 120 $’dan dönmüş, jeopolitik riskler tavan yapmış ve Trump gibi bir küresel felâket barışı rafa kaldırmış iken...

Misal bizim OVP. Hani tam adıyla Orta Vadeli Program… Her seferinde “program çalışıyor” söylemine tanık olduk ancak vadettiği sonuçları göremedik ya… Tam görecekken geçen yılın 19 Mart’ında siyasi deprem oldu, 1 yıllık mazeret çıktı. Şimdi İran-ABD-İsrail savaşı sayesinde OVP mazereti doğuverdi.

KÜRESEL ISINMA BU OLSA GEREK

Son çeyrek yüzyıldır; “küresel ısınma” diyorduk ve bunu iklim değişikliğine bağlıyorduk. Fakat şimdi farklı küresel ısınmadan söz ediyoruz. ABD’nin saldırgan tutumu, İsrail’in insanlık dışı hamleleri ve İran üzerinden ateş havzasına dönüşen Orta-Doğu, artık yeni küresel ısınma olarak adlandırılacaktır.

Bu işin sonu nereye varır? Yedinden yetmişe herkesin merak ettiği budur ve kaosun mimarları dâhil hiç kimse buna cevap verememektedir. Savaşı başlatabilirsiniz ancak onu durdurmak, başlatanın elinde olmamıştır çoğu kez. İran’ın sürpriz hamlesi, ABD’nin tüm kibir abidesi ezberlerini bozuverdi.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Savaş ekonomisine dair…

Bu savaşın bize maliyeti?

Bunu söylemek zor zira maliyeti, savaşın ne kadar süreceği belirleyecek. Ancak ilk etapta petrolden gelecek 30-40 milyar dolarlık cari açık, enflasyona binecek ilave 15-20 puan, başlangıç maliyetimizdir.

Uzaması halinde ne olur?

Yalnızca enerji faturası değil, turizm gelirlerimiz, petrokimyanın gübreye bindireceği maliyet, su ihtilaflar, ihraç alanlarımızdaki sorunlar, çatışmanın sınırımızdan taşma riskleri de kapıda bekliyor.

NOT

TEHDİTLER TAMAM DA FIRSATLARA ODAKLANMALI

Her kriz, beraberinde fırsat barındırır. Bu ezberi doğrulamanın tam zamanı… Eğer savaş mevcut ezberleri bozuyor ve engeller sunuyorsa, yeni bir yol, yöntem, yaklaşım, strateji belirlemek için fırsat da doğmuş demektir. Nitekim Arap atasözü der ki; “gözyaşı dökülmeden büyük işler başarılamaz.”

SAVAŞ LÛGATI

Hürmüz Boğazı: Günde 20 milyon varilin aktığı petrolün aortu tıkanmışsa, küresel savaş yakındır

Trump gerçeği: Kişisel çıkarları için dünyayı ateşe atacak kadar gözü dönmüş seçilmiş diktatör

İran saldırısı: Sade kendin yanma, yakmasını bil dercesine bölgeyi ateşe verme stratejisi

Türkiye duruşu: Aktif beklemede, sakin kalarak barışa yol bulma gayretindeki dış politikamız