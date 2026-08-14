Ar’aştırıyoruz ama Ge’liştiremiyoruz

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Araştırmadan geliştiremez, geliştirmeden de katma değerli ürün üretemezsin. Biz ise biat temelli eğitim sistemiyle Ar-Ge’nin mucizevi faydalarını ıskalıyor, aldığımız teşvikleri de haram ediyoruz

1- SORUN: Yasa yoktu, çıkardık. Kaynak yoktu, yarattık. Araştırma ve geliştirmeye milyarlarca para harcadık ancak Ar’ı başarsak da Ge’yi başaramadık. Daha doğrusu başaranlarımız elbette oldu fakat bizdeki bu süreç, ne yazık ki amaçlanan faydayı sağlamadığı gibi insan, mekân, zaman israfı doğdu.

2- ETKİSİ: Sahi; neden başaramıyoruz? Aklımız mı kıt? Yeterince zeki değil miyiz? Ar-Ge’yi çökülecek kaynak olarak mı görüyoruz? Ahlakımız mı eksik? Verdiğimiz Ar-Ge teşvikini takip mi etmiyoruz? Yandaşa kaynak aktarma kurnazlığımızda mı? Aslında sorun daha derinde, sosyo-kültürel yapılarda…

KAYNAK DEĞİL İDRAK SORUNU

3- ÇÖZÜM: Vardığım 10 başarısızlık sebebi; 1- Farklı olandan KORKU, 2- Bize benzemeyenden NEFRET, 3- Rakiple düello yerine PUSU, 4- Akıl yerine KURNAZLIK, 5-Sabır yerine TELAŞ, 6- Merak yerine BİAT, 7- Bilgi yerine KANAAT, 8- Özgün yerine TAKLİT, 9- Kazan yerine KAYBET, 10- Ödül yerine CEZA…

4-YÖNTEM: Hal böyle olunca AR-GE; ‘Arakla, Getir’ halini alıyor. Başarılı AR-GE projelerine bakın; buradaki düşünceler özgür, gençleri meraklı, farklı fikirleri cezasız… Bırakın çocuklar merak etsin, onların merak repertuvarını daraltmayın, genişletin. Eğitim sisteminizi nas’lardan kurtarın, başarın.

İKİ SORU İKİ CEVAP / GE’liştirememeye dair…

Yerimiz mi dar?

Değil. Şu anda 1,368 Ar-Ge merkezimiz var ve buralarda 91,767 kişi çalıyor. Ayrıca 81 ilimizde toplam 416 OSB’de 68 bin firma üretim yapıyor ve hemen hepsi Ar-Ge teşviki kovalıyor, çoğu da alabiliyor.

Yenimiz mi dar?

Değil, Ar-Ge ile ürününü bir üst lige çıkaran, yeni zenginlik alanları bulan, geliştirenlerimiz var şükür. Ama siyasi yakınlık, yandaşlık, ahlaksızlık, denetimsizlik sebebiyle, zihni kötüye çalışanlarımız da çok.

NOT

HER ARAYAN BULMAMIŞTIR AMA BULANLAR HEP ARAYANLAR OLMUŞTUR

Bugün özellikle OSB’lerde, aldığı teşvik ile mucizeler yaratan şirketler gördüm. Ortak özellikleri, yeni, farklı bir şeyler aramalarıydı. “Neden Ar-Ge?” diye sorduğumda, konfor alanları olmaması, kısıtlı imkânlarla çalışmaları, rakiplerinin baskısı ve küresel rekabetin yıkıcı tehditlerini sıralıyorlardı bana…

AR-GE LÛGATI

Ar-Ge: Araştırma ve Geliştirme. Research and Development (R&D) kelimesinden tercümeyle türettik.

Ür-Ge: Ürün Geliştirme. Genelde biz, Ar-Ge diye başlıyor ama Ür-Ge olarak harcıyoruz kaynakları

Tersine mühendislik: Nihai ürünü alıp onu parçalarına ayırarak yeniden üretim süreci oluşturmak

Ar’akla Getir: Çin’lilerin yaptığı, kopyacılık, taklitçilik ve sanayi casusluğuyla bir fikre, yeniliğe çökme