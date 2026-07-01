Arçelik, Avrupa’da teknoloji ve tasarım sinerjisi kuruyor

Arçelik’in Whirlpool entegrasyonu sonrası Avrupa’daki yeni büyüme hikâyesi, teknoloji, tasarım, Ar-Ge ve üretim sinerjisiyle şekilleniyor. İtalya’daki Cassinetta işletmeleri, Türkiye’den gelen üretim, Ar-Ge ve teknoloji gücünün, Whirlpool’un köklü marka mirası, İtalyan tasarım kültürü ve Avrupa premium pazarının beklentileriyle buluştuğu stratejik bir merkez olarak öne çıkıyor.

Beyaz eşya sektörü uzun yıllar boyunca üretim kapasitesi, dayanıklılık ve fiyat rekabeti üzerinden değerlendirildi. Bugün ise rekabetin dili değişiyor. Tüketici artık yalnızca iyi çalışan bir ürün değil, yaşam alanıyla bütünleşen, estetik beklentisini karşılayan, sessiz, sezgisel, enerji verimli ve kişisel ihtiyaçlarına uyum sağlayan bir deneyim arıyor. Arçelik’in İtalya’daki Cassinetta işletmeleri, bu dönüşümün Avrupa’daki en somut örneklerinden biri. Burası üretim tesisi olmanın yanı sıra, tasarım, mühendislik, gıda bilimi, yapay zekâ, robotik, dijitalleşme ve sürdürülebilir üretimin aynı ekosistem içinde buluştuğu stratejik bir inovasyon merkezi.

İtalyan tasarım kültürü, Whirlpool’un marka mirası, Arçelik’in mühendislik gücü, Türkiye’nin üretim deneyimi, Avrupa’nın premium tüketici beklentisi ve yapay zekâ destekli yeni üretim teknolojileri Cassinetta’da aynı hikâyede birleşiyor.

Bu nedenle Arçelik’in Avrupa’daki yeni dönemini yalnızca ölçek büyümesi olarak okumak eksik kalır. Burada markalar, teknolojiler, tasarım kültürleri ve üretim kabiliyetleri arasında yeni bir entegrasyon modeli kuruluyor. Türkiye’nin teknoloji ve üretim gücü, Avrupa’nın tasarım ve marka birikimiyle birleştiğinde ortaya yalnızca yeni ürünler değil, yeni bir değer yaratma modeli çıkıyor.

Avrupa yapılanması: Beko Europe

Bugün Arçelik, 57 ülkede 120 iştiraki, yaklaşık 45 bin çalışanı ve 22 markasıyla küresel bir oyuncu. 2025 yılında 10,7 milyar Euro konsolide ciroya ulaşarak Avrupa’nın en büyük beyaz eşya şirketi konumunu güçlendirdi. Şirket, Türkiye beyaz eşya ihracatının yaklaşık yüzde 42,9’unu tek başına gerçekleştiriyor. Whirlpool entegrasyonu sonrasında Arçelik’in Avrupa operasyonları Beko Europe çatısı altında şekillenirken, Arçelik, Beko Europe iştiraki üzerinden 30 ülkede 66 iştiraki, 15 bine yakın çalışanı ve 16 markalık portföyüyle faaliyet gösteriyor ve adet bazında Avrupa’nın 1 numaralı beyaz eşya şirketi konumda.

Cassinetta bu yapının stratejik üretim, tasarım ve Ar-Ge merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Cassinetta’nın asıl önemi ise, bu ölçeği tasarım, teknoloji ve premium ürün deneyimiyle birleştiren merkezlerden biri olmasından kaynaklanıyor. Burada Türkiye’den gelen mühendislik, üretim disiplini ve Ar-Ge kabiliyeti, İtalya’nın tasarım geleneği, Whirlpool’un marka mirası ve Avrupa tüketicisinin premium beklentileriyle buluşuyor.

Cassinetta: Whirlpool’un evi,

Arçelik’in Avrupa’daki sinerji merkezi

1965 yılında kurulan Cassinetta işletmeleri, yaklaşık bin 700 kişiye istihdam sağlıyor. Çalışanların yüzde 51’i kadın, yüzde 49’u erkek. Yaklaşık 1,25 milyon metrekarelik alana yayılan tesiste üç üretim fabrikasının yanı sıra Design Studio Milano, Food Tech Lab ve X-Lab bulunuyor. Cassinetta’da ankastre fırın, ankastre mikrodalga fırın ve ankastre buzdolabı üretiliyor. Ürünler dünya genelinde ihraç ediliyor. Ancak tesisi stratejik kılan yalnızca üretim kapasitesi değil. Cassinetta, tasarım, mühendislik, ürün geliştirme ve üretim süreçlerini aynı ekosistemde buluşturuyor.

Cassinetta 1989’dan bu yana Whirlpool’un Avrupa’daki evi olarak konumlanıyor. Bugün bu miras, Arçelik’in Avrupa’daki yeni yapılanması içinde premium büyüme stratejisinin önemli bir parçası haline geliyor.

Yıllardır teknoloji şirketi olduk şimdi tasarıma yöneliyoruz

Arçelik Global Pazarlama ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ragıp Balcıoğlu, Whirlpool’un geleceğinin teknoloji ve tasarımın insan hayatını kolaylaştırdığı yeni bir premium anlayış üzerine kurulduğunu söylüyor. Bu yaklaşımın merkezinde basit ama güçlü bir fikir var: Teknoloji insanı hissetmeli, uyum sağlamalı ve yanıt vermeli. Whirlpool’un 6th Sense teknolojisi de bu yaklaşımın en somut yansıması. Cihazlar yük, koşul ve kullanım alışkanlıklarına göre performansını otomatik olarak optimize ediyor.

Ragıp Balcıoğlu şu yorumları yapıyor: “Whirlpool ile birlikte, teknoloji birikimi ve tasarım mirasını devralmış olduk. Bizim Türkiye’de de çok önemli bir Ar&Ge merkezimiz var. Beko Europe yapısı ile amacımız sinerji yaratmak. Dünyada dengeler değişiyor. Çin tüm endüstri noktalarında ciddi tehdit oluşturuyor. Beko Europe ile ölçeği artırıp, sinerji yaratıp, çok daha rekabetçi bir duruş sergilemeyi hedefl iyoruz. Bu sinerjilerden biri de ankastre, diğeri ise pişirme. Buradaki uzmanlıkları, Türkiye ve Avrupa’daki diğer fabrikalara da yansıtıyoruz. Bu bize çok daha büyük bir oyun alanı ve güç veriyor. Öte yanan premium segment çok daha dayanıklı bir segment. Avrupa’da ortalama fiyatlar düşerken, premium segment bundan daha az etkileniyor. Biz yıllardır teknoloji şirketi olduk, şimdi teknolojiden tasarıma yöneliyoruz."