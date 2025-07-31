Arguvan: Analoğun dijitalle buluştuğu zemin

Arguvan Türkü Festivali’nde sadece dünün birikimini değil, yarına dair yürüyüşün vizyonu da vardı. Gelene ek demektir gelenek. Geliştirerek, verileştirerek ve gelecek kuşakların zihnine aktararak…

Kültür, veriyle iz bırakıyor. Arguvan’da söylenen türkü, sadece dilden dile değil; artık dijital belleğe de taşınıyor. Geçmişin sesi, geleceğin kaydına dönüşüyor. Arguvan’da söylenen türkü, geçmişin sesi olduğu kadar geleceğin izini sürüyor. Türkü, sadece kulakta değil; dijital bellekte de yerini alıyor.

Kültür artık yalnızca yaşanmaz, aynı zamanda işlenir, aktarılır, arşivlenir. Festivallerde söylenen ezgiler, kameralarla kayıt altına alınırken; o kayıtlar da geleceğe birer kültür izine dönüşüyor. Bu dönüşüm, kültürün unutulmaması için bir çaba değil yalnızca; veriyle destek verilmesidir.

Aşığın sazının ozanın sözünün kıymetini bilmek

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “17. Arguvan Uluslararası Türkü Festivali”de konuşurken sosyal medyada canlı olarak yayınlanıyordu; “Arguvan, “Aşığın sazına, ozanın sözüne kıymet biçildiği, sevginin dil olduğu, barışın yaşama biçimi olduğu, dostluğun geleneğe dönüştüğü yerdir.”

Yeni kuşaklar kültürü sadece yaşayarak değil; dijital içerikler, görseller, ses kayıtları üzerinden de öğreniyor. Arguvan bu anlamda bir eşik: Hem analog duyguyu hem dijital kaydı taşıyan, geçmişin izini geleceğe yazan bir kültür geçidi. Arguvan, geçmişi yaşatırken geleceğe de veri bırakıyor.

2 SORU - 2 CEVAP / Kültürün kalıcılığına dair…

■ Kültür veriye dönüşünce ne olur?

Yaşanmışlıklar kayıt altına alınır, hafızalar çoğalır, sesler zamana direnç kazanır. Arguvan’da söylenen her türkü, bugün dinlenir; yarın hatırlanır. Bu da toplumun geleceğe taşıyacağı hafızasını oluşturur.

■ Arguvan bu dönüşümde nasıl bir rol oynuyor?

Burası, geçmişin sesiyle bugünü titreten bir eşik… Festivalde söylenen ezgiler hem meydanı doldurur hem dijital bellekte yer eder. Hem yaşanır hem geleceğe aktarılır. Gelenek zaten geleceğe ek demek.

not/Kültür kodlanırken anlam kaybolmasın

Dijital çağda kültür kodlanabilir. Ama kodun içi boşsa, kültür de boşalır. Arguvan Türkü Festivali bu yüzden değerlidir: çünkü yalnızca kayıt değil, ruh üretir. Kültürümüzü algoritmalarla koruyabiliriz, ancak algoritmaların taşıdığı değerleri unutmamalı… Kodlamak kolay; anlamı yaşatmak emek ister.

YZ LÛGATI

Kodlu Bellek: Kültürün dijital ortamda saklanması

Veri Ekinci: Kültürü işleyen ve düzenleyen yapay zekâ sistemleri

Anlam Algoritması: Kültürel özleri analiz edebilen yazılım

Bellek Kapsayıcılığı: Dijital arşivlerde kültürel çeşitliliği koruma yetisi

Avatar Hafızası: Kullanıcının kültürel geçmişini dijital karakterine yansıtan yapı