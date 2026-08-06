Artık 7'den 70'e herkes KDV tevkifatı yapacak!

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Murat BİRİNCİ

Yeminli Mali Müşavir

Başlık biraz kulak tırmalayıcı, biraz da tedirginlik yaratır cinsten, değil mi?

Baştan izah edeyim: yeni bir düzenleme veya uygulamadan bahsetmeyeceğim. Yazının odak noktası yıllardır var olan bir uygulamaya ilişkin e-Beyan sistemine eklenen elektronik ortamda verilen yeni bir tür beyanname olacak.

Gelir İdaresi Başkanlığının uzun yıllardır üzerine titrediği dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında geçtiğimiz günlerde “https://ebeyan.gib.gov.tr/” web sitesine “9015 – KDV9015” isimli bir beyanname türü sessiz sedasız eklendi. Artık hemen herkes yurtdışında yaşayanlardan aldığı belli hizmetler için bu beyannameyi elektronik ortamda verme imkanından faydalanacak!

Konunun ayrıntılarına hep birlikte bakalım.

Neymiş bu tevkifat?

Katma değer vergisini (meşhur KDV), prensip olarak SATICI vergi dairesine öder. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı belli başlı durumlarda bu verginin bir kısmının veya tamamının ödenmesi için ALICIYI sorumlu tutar. Bu işlemler için alıcının vergiyi ‘tevkif’ ederek satıcıya ödemeden vergi dairesine ödemesi esastır. Bu uygulamanın adı KDV tevkifatıdır.

Kimler KDV tevkifatı yapar?

KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan açıklamalara göre, işlemin niteliğine bakılarak KDV mükellefiyeti bulunanlar, belirlenmiş alıcılar veya yalnızca bir işlem türü için hizmetin alıcısı olan TÜM MUHATAPLAR KDV tevkifatı yapmak zorundadır.

Hangi tür işlem için tüm muhataplar KDV tevkifatı yapmak zorundadır?

İkametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların Türkiye’de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye’de faydalanılan hizmetler KDV’ye tabi olacaktır. Bu gibi hizmet ifalarında mükellef, esas olarak hizmeti ifa eden olmakla birlikte, Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmadığından, KDV’nin tamamı, hizmetten faydalanan yurt içindeki MUHATAP tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.

KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi için hizmetten Türkiye’de faydalanan muhatabın KDV mükellefi olması şart değildir. KDV mükellefiyeti bulunmayanlar da söz konusu hizmetler nedeniyle KDV tevkifatı yaparak 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmek ve ödemek zorundadır.

Örnek vermek gerekirse:

Ahmet Amca’nın köyünde inşa edeceği bir ev için Fransız bir mimardan alacağı mimarlık hizmeti,

Ayşe Teyze’nin dikeceği bir elbise için İtalyan bir modacıdan alacağı çizim hizmeti,

Evinde hobi amaçlı yazılım işleri ile uğraşan Mehmet’in yazılımının bir parçası olan modülü Hindistan’da yaşayan bir başka yazılımcıya yazdırması,

Türkiye’nin en büyük holdinginin CEO’sunun portföyünü şekillendirmek için İngiliz bir brokerdan danışmanlık hizmeti alması,

KDV mükellefiyeti olmayan bir sivil toplum kuruluşuna konusuyla ilgili olarak dünyadaki hukuki gelişmeler hakkında yurt dışından bilgi gönderilmesi hizmeti…

Yukarıda örneklerini verdiğimiz her hizmet KDV tevkifatının konusunu oluşturmaktadır. Kapsam örneklerle sınırlı olmayıp bunlara benzer işlemler de tevkifata tabi olacaktır.

Beyan ve ödeme ne zaman yapılır?

KDV tevkifatına konu işlemin gerçekleştiği ayı takip eden ayın 25 inci günü beyan ve ödeme için son gündür.

Maliye nereden bilecek aldığım hizmeti?

İster istemez akla şu soru geliyor: yurtdışından aldığım bir hizmetten Maliyenin nasıl haberi olacak?

Eğer aldığınız hizmet karşılığında banka kanalıyla bir para transferi gerçekleştirirseniz, transfere aracılık eden banka TCMB Görünmeyen İşlemler Genelgesi kapsamında “Vergiye Tabi Transfer İşlemi Bildirimi” ile yapılan transferi vergi dairesine bildirecektir. Vergi dairesi de bu işlem için vergisel yükümlülüğünüz varsa bunu yerine getirip getirmediğinizi size bir yazı ile soracaktır.

Sonuç yerine

Vergi mükellefi olmamak, vergi sorumlusu olmayacağınız anlamına gelmiyor. Özellikle yurtdışından alınan hizmetlerde yalnızca şirketlerin değil, sıradan vatandaşların da KDV yükümlülüğü doğabileceğini unutmamak gerekiyor.

Uzun zamandır var olan ancak dikkatlerden kaçtığını düşündüğüm bir konuda Maliye bir adım attı ve muhataplara elektronik ortamda beyanname verme ‘imkanı’ sağladı. Uygulamayı kolaylaştırmak için bir de rehber yayımlanırsa imkandan daha fazla muhatap faydalanır…