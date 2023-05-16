Arz ile talebi eşleştirmenin anahtarı enerji depolama

Gökçenur Ataman

Enerji Danışmanı

Elektrik üretiminde kullanılan kaynakların ve bunların temininin pahalılığı dolayısıyla elektriği ihtiyaç kadar üretip, üretim fazlasına veya enerji açığına sebep olmamak çok önemli. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı göz önünde bulundurulduğunda elektriğin arz ile talebinin dengede tutulması gerekliliği ön plana çıkıyor. Spot piyasa ‘da Gün Öncesi Piyasası (GÖP) ve Gün İçi Piyasası (GİP) aracılığıyla elektriğin her gün her saat için alış ve satış fiyatları belirlenirken ve piyasa temsilcileri olan üreticiler ve dağıtım şirketlerinin EPDK ile uzun dönemli ikili elektrik anlaşmaları yaptığı bilinmekte.

Genellikle senelik olacak şekilde gelecek sene için alacakları veya satacakları elektrik miktarlarını bildirirler. Bu sayede ileri dönemler için enerji arz- talep dengesi kurulmaya çalışılıyor. Ancak uzun dönemli ikili anlaşmalar anlık enerji dengesinde yetersiz kalabiliyor. Elektrik üretim ve tüketim planı, tahminiyle birlikte teklifler EPİAŞ ‘a bildirilse de toplanılan teklifler ile üretim fazlası veya açığı vermemek amacıyla arz-talep dengesi kurmaya çalışılsa da dengesizlik her şeye rağmen ortaya çıkabiliyor. Elektrik şebekesi, güç kaynağının ve talebin herhangi bir anda eşit olmasını gerektiren karmaşık bir sistem, bu nedenle bu güç kullanımını azaltmaya yardımcı olmak, dengesizlik olmaması ve ya daha az olması için arz ile talebin eşleştirildiği uygun depolama çözümlerini ortaya çıkıyor. Kararlılığı korumak için şebekeye sürekli ayarlama yapılması gerekmekte ve verimli depolama, sisteme daha fazla esneklik ve güvenilirlik sağlayarak bu kritik dengeleme eyleminde önemli bir rol oynamakta. Fosil yakıtlardan rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara geçişin ortasında olan bir dünyada, elektrik şebekelerinin dengelenebilmesini ve enerjinin maksimize edilmesine katkıda bulunabilmesini sağlayarak, bu teknolojileri desteklemek için iyileştirilmiş elektrik enerjisi depolaması hayati önem taşıyor. Rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji üretiminin artmasıyla, güvenilir enerji depolama çözümleri bir zorunluluk haline geldi. Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi havanın öngörülemeyen doğası nedeniyle büyük ölçüde değişmekte. Bazı durumlarda, yenilenebilir enerji santralleri mevcut talepler için gerekenden daha fazla elektrik üretiyor. Enerji depolama sistemleri, fazla enerjiyi depolayarak ve daha sonra ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilir hale getirerek bu sorunu çözerken elektrik daha sonra depolanan enerjiden alınabilir ve şebekeye verilebilir ve nihayetinde tüketiceye ulaştırılabilir. Elektrik kolayca üretilebilir, taşınabilir ve dönüştürülebilir.

Ancak bugüne kadar pratik, kolay ve uygun maliyetli bir şekilde saklanması mümkün olmamıştı. Özellikle de güneş parlamadığında veya rüzgâr esmediğinde bilim insanları ihtiyaç duyulduğunda enerjiyi depolamak için çeşitli yöntemler aradılar. Elektriğin talebe göre sürekli olarak üretilmesi ve tüketilmesi gerektiği anlamına geldiği ve sonuç olarak, yenilenebilir enerjilerin entegrasyonları için destekleyici depolama sistemlerine ihtiyaç duyması, temiz enerjide düşüşleri önlemek ve elektrik şebekesine daha fazla verimlilik ve güvenlik sağlamak için önem arz ediyor. Enerji Depolama Sistemlerinin konuşlandırılmasının 19. yüzyılda başladığını ve o zamandan bu yana şu an bulundukları noktaya gelmek için uzun bir yol kat ettiklerini belirtmek gerekir. Depolanan enerjinin biçimine, kullanımlarına, depolama süresine, depolama verimliliğine vb. göre sınıflandırılabilir. Enerjiyi çeşitli biçimlerde depolayan çeşitli Enerji Depolama Sistemleri var. Bu sistemlerden bazıları olgunluğa erişirken, diğerleri hala geliştirilme aşamasında.

Son on yılda yeni teknolojilerin hızlanması, değişen tüketici beklentileri ve davranışları, elektrik üretim ve dağıtım sisteminin yapısal gelişimi, olgunlaşan elektrik depolama sistemlerinin ortaya çıkması için verimli bir zemin sağlıyor. Piyasa katılımcılarının depolama çözümlerinden yararlanabilmesi için EPDK usul ve esasları bu anlamda oldukça önem teşkil ediyor. Bağlantı noktası ve tesisin fiziki durumuna göre, Kurul birden fazla projeye konu üniteleri, tek bir önlisans veya lisans kapsamında değerlendiriyor. Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesindeki elektrik depolama ünitesi, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi ile birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kullanılan yardımcı kaynak ünitesi, ana kaynağa dayalı tesisin ünitesi olarak kabul edilir ve tesis tek bir önlisans veya lisans kapsamında değerlendirilir. Lisansına müstakil elektrik depolama tesisi uygun bulunan tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerin, depolamalı elektrik üretim tesisi kurmak için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde önlisans başvurusunda bulunmaları hâlinde, söz konusu müstakil elektrik depolama tesisleri için verilmiş olumlu bağlantı görüşleri, bu tüzel kişiler tarafından yapılacak önlisans başvuruları için de geçerli. Ancak, önlisans başvuruları için geçerli olacak güç, her bir tedarik lisansı kapsamında; 250 MW ve altında olan müstakil elektrik depolama tesisleri için, olumlu görüş verilen kurulu gücü, 250 MW’ın üstünde olan müstakil elektrik depolama tesislerinde, 250 MW güce, olumlu görüş verilen toplam kurulu gücün 250 MW’ı aşan kısmının yarısına tekabül eden güç ilave edilerek bulunacak toplam gücü aşamaz. Bu kapsamında önlisans başvuruları için geçerli olan güç, 500 MW’ı geçemez şeklinde belirtiliyor.

Enerji Depolama sektörün piyasa temsilcileri tarafından elektrik gücündeki yeni manzaranın temel bileşenleri olarak görülüyor. Alternatiflerinin dikkate değer bir hızla benimsendiği EPDK ‘ya yapılan başvurular doğrultusunda biliniyor.