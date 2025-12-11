ASELSAN dün sabah saat 07.13’te ilginç bir Dan Brown açıklaması yaptı: Sistemlerin sistemi

ASELSAN dün sabah saat 07.13’te çok ilginç bir şey yaptı.

Bir Türk vatandaşı olarak ASELSAN’la gurur duyuyorum.

O nedenle yaptığı her şeyi, her açıklamayı çok yakından takip ediyorum.

Mesela geçen hafta X üzerinden “Sadece 1 hafta” başlığı ile yaptıklarını açıkladı.

Gerçekten bir haftada 5 yeni uygulamayı başarmış.

Üstelik bunu İngilizce olarak da yapıp bütün dünyaya duyuruyor.

Şirket kendi imzasıyla bir makale yayınladı

Ancak dün yaptıkları şey benim gibi bir gözlemci açısından daha da ilginçti.

Çünkü şirket “kendi imzasıyla” bir bilimsel makale yayınladı.

Hem de Dan Brown’ın son romanı Sırların Sırrı’na çok benzeyen bir kavram ortaya attı…

Birazdan anlatacağım, ama önce bu makalenin neden X üzerinden yayınlandığı ile ilgili düşüncemi yazayım.

Böyle makaleler çoğunlukla konuyla ilgili uzmanlık dergilerinde yayınlanır.

Dediğim gibi ASELSAN bunu bir çalışanının adıyla değil, şirket adıyla bütün dünyaya duyurdu.

Ama galiba bunu duyurmak istedikleri asıl hedef bizlerdik.

Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.

Haklıydılar, çünkü vatandaş olarak hepimizi ilgilendiren bir konuydu bu: Türkiye’nin hava savunması…

“Bir gece ansızın gelebiliriz”den “bir gece ansızın gelebilirler”e

Bizim liderlerimiz, sorunumuz olan ülkelere şunu söylemeyi çok sever:

“Bir gece ansızın gelebiliriz…”

Yani savaş anlayışımız daha çok “gitmek” üzerine kurulu.

Oysa İsrail–İran savaşı bütün dünyaya şunu gösterdi:

Sen bir gece ansızın gidebilirsin ama asıl önemlisi, bir başkası bir gece ansızın gelirse ne yaparsın?

Koskoca İran, küçücük İsrail karşısında hiçbir şey yapamadı.

Çünkü İran’ın hava savunma sistemi tamamen çökmüştü.

Türkiye S-400 kararı ile çok zaman kaybetti

Türkiye S-400 yanlışından sonra hava savunma kabiliyeti konusunda bir bocalama dönemi yaşadı.

Ancak şimdi bunu herkesi şaşırtan bir hızla gideriyor.

ASELSAN dün işte bunu Türk halkına da güven verici bir makale ile açıkladı.

Şimdiye kadar hava savunma sistemimizi genel bir ifade ile “Çelik Kubbe” olarak anlatıyordu.

Ancak İsrail’in “siber hava savunma” konseptine geçmesi, hava savunma konseptini de değiştiriyor.

Biz bu sistemimize “Çelik Kubbe” diyoruz.

“Çelik Kubbe” tank–top dönemine ait bir kavram

“Çelik Kubbe” güzel kavram…

Ama “demir”, “çelik” gibi güçlülük duygusu veren kavramlar, 19. ve 20. yüzyıldaki klasik tank ve top gibi silahlar dönemine aitti.

Siber çağda siber kavramlarla düşünmek gerekir.

İşte o nedenle ASELSAN dün sabahtan itibaren hepimize duyurduğu bu makale ile “Çelik Kubbe”ye yeni bir anlam verildiğini açıklıyor.

Yeni konseptin adını da şöyle koymuş:

“Sistemlerin Sistemi…”

Yani; bir gece ansızın geleceklerin elindeki bütün sistemlere cevap verecek bir en üst sistem.

Kurum bunu yaparken aynı zamanda hepimizin rahatlıkla anlayabileceği bir şekilde “hava savunması” denen şeyin bugün ne anlama geldiğini anlatıyor.

Bildiğimiz şuydu: Uçak veya füzeyle indirirsin

Biz sıradan vatandaşlar için hava savunması demek, yukarıdan gelecek füzeyi veya uçağı etkisiz hale getirmekti.

Bunu da ya kendi uçağını kaldırarak ya da aşağıdan bir füze atarak yapardın.

ASELSAN önce, “Yok durum artık o kadar basit değil” diyor bize.

Ve bize bir gece ansızın gelebilecek tehlikelerin tam bir envanterini çıkarıyor.

O envantere bakınca da bir gece ansızın gelebileceklerin nasıl korkutucu olduğunu anlıyorsunuz.

Önce şu: Bir gece ansızın iki tür saldırı olabilir:

() Konvansiyonel yani klasik silahlarla saldırılar.

() Asimetrik tehditler…

Bakın bir gece ansızın tepemize neler inebilir

() Konvansiyonel, yani klasik tehditler şunlar:

E-harp tehditleri, savaş uçakları, helikopterler, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, balistik füzeler, mühimmatlar ve İHA’lar (insansız hava araçları).

() Asimetrik tehditler ise şunlar:

Mini, mikro ve küçük İHA’lar, taktik İHA’lar, FPV (kişi tarafından uçurulan) dronlar, kamikaze dronlar, roket ve havanlar.

Görüyor musunuz, başımızda ne kadar çok ve çeşitli tehdit var…

Artık S-400 ve Patriot yetmez

Demek ki gece ansızın gelebilecek olan tehlike bu kadar çeşitli hale geldiyse, buna karşı savunma silahlarının da çeşitlenmesi lazım.

ASELSAN diyor ki:

“Bu durum, katmanlı bir hava savunma çözümünün günümüz harp ortamları için kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor.”

Yani artık bu tehdidi bildiğimiz klasik yöntemlerle önlememiz mümkün değil.

Sadece S-400 veya Patriot füzesi almak yetmiyor.

“Güncel savaş ortamında saldırıların, farklı tipte tehditlerin birleşimiyle gerçekleştiği durumlarda, hava savunma sistemlerinin birlikte çalışması ve her hedef tipi için özelleşmiş sistemlerin bulunması” gerekiyor.

Yani buna karşı “katmanlı bir hava savunma sistemi” kurmak gerekiyor.

Havadan gelene insan zekâsıyla cevap vermek zor

Peki ne yapacağız?

Dünkü makalede bunun cevabı şöyle veriliyor:

Savunmada “yapay zekâ kullanımına geçeceğiz…”

Makalede bunun bütün teknik ayrıntıları veriliyor.

Ve bence ASELSAN bu makale ile Milli Savunma Bakanlığı ve hükümete bir teklifte bulunuyor.

Cümlelerini aynen aktarıyorum:

“Bu kapsamda insan arayüzünü azaltabilecek yapay zekâ destekli yazılımların kullanımına ihtiyaç var.”

İnsandan daha çabuk ve doğru karar verecek bir zekâya ihtiyacımız var

Bu cümlenin anlamı açık.

Hava savunmasında, insan faktörünün yerine yapay zekâ karar birimlerini devreye sokalım.

Çünkü insandan daha hızlı ve doğru karar verecek yeni bir sistem şart.

Yani ASELSAN hepimize ve iktidara diyor ki:

“Yeni nesil tehditlere yeni nesil teknolojiler… Balistik füzeler, uçuş sırasında tehdit algısına göre rota değiştirme, hedef güncelleme ve kaçınma manevraları gerçekleştirebilecek otonom bir zekâya” ihtiyacımız var.

Yoksa insan zekâsıyla, hipersonik ve balistik füzeleri atmosfer dışında etkisiz hale getirme kapasitesine sahip olmamız zor.

Sonunda geliyor Dan Brown formülüne: “Sistemler sistemi”

Ve bu ilginç makale şu cümle ile son buluyor:

“Bu amaçla, mevcut algılayıcı, silah, haberleşme ve komuta kontrol sistemleri ile bu sistemlere ilave olarak gelecekte devreye alınması planlanan sistemlerin bir arada ve tam entegre çalışmasını sağlayacak ‘sistemler sistemi’ ÇELİKKUBBE ile etkinlik sağlanacak.”

Evet, makale Dan Brown’ın bütün dünyanın kafasına yazdığı kavram gibi bitiyor.

Orada “Sırların Sırrı”ydı.

Burada “Sistemler Sistemi…”

Benim son sözüm de “bu makale beni ilgilendirmez” diyenlere

Şimdi bu makalenin daha girişinde birkaç cümle okuyup “Beni ilgilendirmeyen teknik bir askerî mesele” deyip geçenlere sesleniyorum:

“Beni ilgilendirmez” deyip geçmeyin.

Çünkü popülist liderler çağında yaşıyoruz.

Çevremiz savaşlarla çevrili.

Popülist liderler, 20. yüzyılda buna çok benzeyen bir konjonktürde dünyayı savaşa götürmüştü.

Bugün de aynı korkuları yaşıyoruz.

Dolayısıyla ülkemizin savunma çabası hepimizi yakından ilgilendiriyor.

Bana göre ASELSAN dün çok önemli bir şey yaptı.

Hem iktidara bir tür brifing veriyor.

Hem de halka yaptıkları ve yapabilecekleri hakkında bilgi ve hesap veriyor.

Türk hava savunmasında yeni bir dönemin ilanı

ASELSAN yönetimini kutluyor ve teşekkür ediyorum.

ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN gibi devlet kuruluşlarımız, BAYKAR gibi özel kuruluşlarımız savunma alanında gerçekten çok önemli işler başarıyor.

O nedenle hepinizin dikkatini bu makaleye çekmek istedim.

Yani bu, bir askerî ve teknik makale değil…

Hepimizi ilgilendiren çok faydalı bir bilgilendirme…

Aynı zamanda da Türk hava savunma konseptinde yeni bir dönemin ilanı…