Aselsan ve Türk Telekom’un yerli telefonu Malatya’da üretilecek, 2027’de çıkacak

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DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altındaki Türkiye-ABD İş Konseyi’nin (TAİK) davetiyle “19. Türkiye Yatırım Konferansı” için gittiğim New York’taki toplantılarda Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin’le karşılaştık.

TAİK’in davet ettiği 4 meslektaşımla birlikte fırsatı değerlendirip Ebubekir Şahin’le sohbet ettik. Şahin’e Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan ile Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu eşlik etti.

Ebubekir Şahin, önce bazı verileri paylaştı:

2005’ten buyana dijital dönüşüm için 24.5 milyar dolar yatırım yaptık.

Son 5 yıldır sektörde yatırım lideriyiz.

921 milli patent başvurusuyla bu alanda da iki yıldır Türkiye’de lideriz.

Bu yılın ilk yarısına ilişkin bilanço verilerini aktardı:

Yılın ilk yarısında konsolide gelirlerimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı, 142.2 milyar liraya yükseldi.

İlk 6 ayda net kârımız yıllık bazda yüzde 25.9 büyüdü, 17.2 milyar lirayı buldu.

Güneş enerjisi, imtiyaz süre uzatımı ve mobil lisans bedelleri hariç, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52.3’lü k artışla 41.4 milyar liralık yatırım yaptık.

Yılın ilk yarısında mobil abone sayısını 32.7 milyona, toplam abone sayısını da 57.6 milyona yükselttik.

“Milli Teknoloji Vizyonu” üzerinde durdu, Ar-Ge’yi kurum kültürünün temel yapı taşlarından biri olarak konumlandırdıklarını belirtti:

- Yapay zekadan yeni nesil haberleşme teknolojilerine, kuantum teknolojilerinden dijital altyapılara kadar uzanan geniş bir alanda geliştirdiğimiz çözümlerle yarının ihtiyaçlarını bugünden şekillendiriyoruz.

“Netsia BB Suite”i örnek gösterdi:

- Yerli imkanlarla geliştirilen, SEBA tabanlı “Netsia BB Suite” çözümünün 1.5 milyon haneyi aşması, Türk mühendisliğinin dünya telekomünikasyon ekosisteminde ulaştığı üstün seviyeyi ortaya koyuyor.

“Türk Telekom Ar-Ge ve İnovasyon Bilim Kurulu”na işaret etti:

- Geleceğin teknolojilerine yönelik akademik birikim ile sektör deneyimini aynı masada buluşturmak üzere “Bilim Kurulu”nu hayata geçirdik.

“Bilim Kurulu”ndaki uzmanları sıraladı:

Prof. Elif Uysal, Prof. Hüseyin Arslan, Prof. Berk Canberk, Prof. Resul Daş, Prof. Lütfiye Durak Ata, Prof. Halim Yanıkömeroğlu.

Ebubekir Şahin, Aselsan’la birlikte yerli cep telefonu üretimi planlarına değindi:

- Türk Telekom’un haberleşme teknolojileri, Ar-Ge, mühendislik ve 5G alanındaki birikimiyle Aselsan’ın mühendislik ve üretim yetkinliği aynı projede buluştu. İki şirketin birikimiyle yerli cihaz için geri sayım sürüyor.

Ortaya çıkacak cihazların nasıl bir ürün deneyimi sunacağına ilişkin detayların da netleşmeye başladığını vurguladı:

- İlk modellerin geniş bir kullanıcı kitlesinin ihtiyaçlarını cevap verecek orta-üst segmentte konumlandırılması hedefleniyor.

Cep telefonu üretimiyle ilgili yol haritasını şöyle özetledi:

İlk faz: Android ile cihaz ve içerik.

Android ile cihaz ve içerik. İkinci faz: Yerli işletim sistemi.

Yerli işletim sistemi. Üçüncü faz: Yerli çip.

Yerli çip. Fazlar birer yıl arayla planlandı, yatırımlar başladı. Tasarım tamamen Türkiye’de geliştiriliyor.

Aselsan-Türk Telekom ortaklığındaki cep telefonunun üretim yerine dikkat çekti:

- Türk mühendislerinin üzerinde çalıştığı telefon, Anadolu’dan çıkacak ve Malatya’da üretilecek. 2027’nin ilk yarısında satışa çıkarılması hedefleniyor.

Yerli telefonla ilgili hedeflerini şöyle anlattı:

- Yerli telefondaki önemli amaçlardan biri de yalnızca “yerli” olduğu için tercih edilen bir cihaz ortaya koymak değil; teknolojisi, donanımı, yazılımı ve kullanıcı deneyimiyle kendi segmentinde güçlü biçimde rekabet edebilecek bir ürün geliştirmek.

Cep telefonunun ismiyle ilgili profesyonel destek alınacağını aktardı:

- TOGG’un tecrübelerinden pazarlama dersi çıkarılacak. Türk Telekom’un 606 bayisi ve 57 milyon müşteri tabanı dağıtımda önemli avantaj olacak.

Aselsan da dahil, Türkiye’de daha önce de “yerli” telefonu pazara sunan şirketler oldu. Yolcu beraberi de dahil, ithal ürünlere uygulanan vergiler, bazı yabancı şirketlerin Türkiye’de üretime geçmesini sağladı.

Şahin’in anlattıkları Aselsan ve Türk Telekom’un güçlü ortaklığıyla 2027 yılında piyasaya çıkacak cep telefonunun rekabette şansının yüksek olabileceğinin işaretlerini ortaya koyuyor…

Bölgemizin ‘teknoloji taşıyıcısı’ haline geldik

TÜRK Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, şirketin “bölgesel teknoloji gücü” tarafına dikkat çekti:

- Türk Telekom, teknoloji birikimi, güçlü altyapısı ve uluslararası alanda faaliyet gösteren iştiraki “Türk Telekom International” ile bölge coğrafyasının teknoloji taşıyıcısı rolünü üstleniyor.

“Türk Telekom International”ın kapsadığı coğrafyaya işaret etti:

Avrupa, Ortadoğu ve Asya’yı kapsayan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren şirketimiz, uluslararası alanda uçtan uca optimize edilmiş bağlantı çözümleri, siber güvenlik, bulut bilişim toptan ses ve mobil dolaşım hizmetleri sunuyor.

“TT International”ın Avrupa’dan Ortadoğu ve Asya’ya denizaltı sistemlerini de kapsayan 50 bin kilometrelik uluslararası fiber ağına sahip olduğunu vurguladı:

- 24 ülkedeki 135’i aşkın varlık noktamız ve 200’den fazla iş ortağımızla Avrupa, Ortadoğu ve Asya arasında stratejik bir dijital köprü kuruyoruz.

Ardından ekledi:

- Dijital varlık noktalarımızı ve uluslararası fiber ağımızı genişletmek için küresel teknoloji devleriyle işbirlikleri geliştiriyor, ülkemizin bölgesel güç olma vizyonuna milli teknoloji birikimimizle katkı sunuyoruz.

128 MW GES devreye girdi, 530 MW’a çıkacak

TÜRK Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, güneş enerjisi santralı yatırımlarına işaret etti:

- Sivas’taki GES yatırımımız tamamlandı, yıllık 128 MW’lık santralımız devreye girdi. Malatya ve Ağrı'da yeni tesisler planlıyoruz. GES’te toplam kurulu gücümüz 530 MW’a çıkacak. 3 GES, toplamda 6 in arazi üzerine kurulmuş olacak.

Malatya’da 300 MW, Ağrı’da da 100 MW’lık GES kurulacağını vurguladı:

- Malatya’daki GES projemizin inşası başladı, iki yılda tamamlanacak. Hedefimiz Türk Telekom’un enerji tüketiminin yüzde 65’ini güneşten karşılamak.

GES yatırımlarının 300 milyon doları bulacağını kaydedip, şu hedeflerini paylaştı:

- GES yatırımlarımızla ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sunmaya çalışıyoruz. Hedefimiz yıllık 800 GWh enerji üretimiyle 350 bin tonluk karbon salımını önlemek.

Jeotermal enerji planlarını aktardı:

- GES yatırımlarına ek olarak, ülkemizin alternatif enerji kaynaklarına da ilgimiz var. Bu kapsamda İç Anadolu Bölgesi’nin zengin jeotermal enerji kaynaklarından faydalanmak üzere projeler geliştiriyoruz.

Yeri gelmişken “yeşil dönüşüm-enerji verimliliği” alanında ulaştıkları noktayı özetledi:

Uygulanan enerji verimliliği projeleriyle yıllık 46.7 GWh tasarruf sağlandı.

Baz istasyonlarında güneş enerjisi sistemleri yaygınlaştırılıyor.

Sabit/mobil şebekelere yeni nesil soğutma sistemleri entegre ediliyor.

TT Ventures E4 Şarj projesiyle elektrikli ulaşım ekosistemine katkı sağlanıyor.

Veri merkezlerimizde küresel standartların üzerinde enerji verimliliği hedefliyoruz. Nitekim Esenyurt Veri Merkezimiz, 1.08 “PUE” oranı ile Google ve Meta ile aynı seviyede bulunuyor.

Türk Telekom’un “COP31”deki rolünü de aktardı:

9-20 Kasım 2026’da Antalya’da ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleşecek “COP31” de “Master Partner” olarak yer alıyoruz.

“COP31” “Master Partner” “COP31 Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Partneri” olarak organizasyonun teknoloji altyapısını uçtan uca üstleneceğiz.

Ekonomiye 20 milyar dolarlık katkı yapacağız

TÜRK Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, Türkiye’nin dijital dönüşümü için çalıştıklarını belirtti:

- Sabit hizmetler imtiyazımızı 2050’ye kadar uzattık. Bu imtiyaz ile tarihi bir misyon üstlendik.

Yaptıkları her yatırımın Türkiye’nin kazanımı olmaya devam edeceğini vurguladı:

- Ülke ekonomisine doğrudan 20 milyar doları aşan katkı yapacağız. Ülkemizin her köşesine değer katacağız.

Futbol yayını ihalesi ilgi alanımızda olur

TÜRK Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, Türkiye Süper Ligi’nin teknoloji sponsoru olduklarını, “VAR” ve yarı otomatik ofsayt sistemlerinin sağlayıcısı olduklarını bildirdi:

- Dünya Kupası’ndaki örneğe benzer “hakem kamerası” için çalışıyoruz.

ve 3. Lig, Kadın Ligleri ve Kadın Milli Takım maçlarının yayın haklarına sahip olduklarını belirtti:

- Süper Lig yayın ihalesi de yaklaşıyor. Bu ihale de bizim ilgi alanımızda olur. Türk Telekom, geçmişte de bu ihaleye girmişti.