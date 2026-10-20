Asgari ücretli taban taban gidiyor!

Markete, kafeye, pastaneye, lokantaya ve benzeri birçok küçük esnafa uğradığımda sohbet ettiğim çalışanlar; geçimin her geçen gün zorlaştığını ve geçinemediğini anlatıyor. Maaş durumu nedir diye sorduğumda ise aldığım cevap şu oluyor: ” Asgari ücret kadar. Birkaç bin lira üzeri.” Yol parası ayrı mı veriliyor? Yoksa ücrete mi dâhil? diye tekrar soruyorum ve şu açıklama yapılıyor:” Yemeği burada yiyoruz. Ancak yol parasını işveren vermiyor. Maaşın içinde. Zaten aylık akbil de çıkarsan, mazota zam geliyor. Yol paramız da sürekli artıyor. Maaşın üçte biri de yola gidiyor. Cebimizde bir şey kalmıyor.”

Çalışanların çoğu, üniversitede okuyan gençler. Kimisi okul bitince iş bulamayıp, kafede, lokantada garson olarak çalışıyor. Kimisi de marketlerde, kasiyer olarak iş bulup çalıştığına seviniyor. Sohbet ettiğim gençlerden bazıları, ailesinin ekonomik durumu iyi olmadığından, hem okuyup hem de çalışarak, haneye katkıda bulunduklarını ve okul masraflarını kendileri çalışarak karşıladıklarını söylüyor.

Bu gençler, hayata tüm zorluklara karşı direniyor. Okulu tamamlayıp, diploma alarak mesleğiyle ilgili bir işe girme hayalini taşıyor. Kimisi de diplomalı işsizleri görünce, hayal kırıklığı yaşıyor. Okuldan sonra yaşamın en acımasız yüzüyle tanışıyor. İstanbul gibi bir metropole, Anadolu’nun ücra bir köyünden gelmişse, birkaç arkadaşı ile kirayı paylaşarak bir ev tutuyor ve çalışmaya başlıyorlar. Tekrar köyüne dönmek istemiyor bu gençler.

Sohbet ettiğim üniversite mezunu gençler: “Asgari ücretle de olsa, İstanbul’da iş bulup çalışıyorum abla. Köyümüzde sadece yaşlılar kaldı. Ailemiz yoksul. Bizde zor şartlarda yaşıyoruz ama ailemize destek olmak için bunca sıkıntıya katlanıyoruz” dediklerinde, gözlerindeki hüznü ve gelecek endişesini görüyorum.

Raflara sıkışan üniversite mezunu gençler, asgari ücretle kasa sırası

Gençler şehirlere gidiyor, okuyor ve çalışıp ailesine destek oluyor. Üstelik çoğu mühendis, mimar, sağlık yardımı hizmetlisi, lojistik, tıp okuyor. Ancak mesleğiyle ilgili bir bölümde iş bulamadığı için marketlerde kasiyerlik yapan gençlerin sayısı, azımsanmayacak kadar çok ne yazık ki…

Kimi genç de okumaktan ümidi kesmiş. Diplomanın bir işe yaramadığını ve diplomalı üniversite mezunundan daha çok para kazandığından bahsediyor. Geçen gün benim bilgisayarım bozulmuştu. Tamir için gittiğim bilgisayarcı esnafında, genç bir çalışanla sohbet ettim. Okuyor musun? diye sordum. “ Açıktan abla” dedi. Liseyi açıktan okuduğunu söyledi. Üniversiteye devam edersin. Burada çalışarak, bilgisayar teknisyenliğinde kendini geliştiriyorsun. Üniversiteyi okuduğunda, diplomanı da alırsın dediğimde aldığım cevap, aslında ülkenin genel perspektifini de belirliyordu: “ Abla, üniversiteyi okuyup ne yapayım. Ben, burada zaten tecrübe edindim. Aylık maaşım,100 bin lira civarını buluyor. Diploması olanlar işsiz. Mesleğiyle ilgili iş bulamıyor. Marketlerde, pastane, kafelerde garsonluk, kasiyerlik yapmak zorunda kalıyorlar. Ayrıca üniversite mezunu mühendis, mimar, vs…birçok meslek mezunu gençler, asgari ücret alıyor hatta çoğu işsizler. Biz gençlere, iyi bir gelecek vaat edilmiyor. Ben üniversite mezunu birinden daha çok para kazanıyorum, niye bir de okul okuyup masraf edeyim. Halimden memnunum. Okumayacağım.” dedi.

Ülkenin geldiği durum bu. Çok acı. Lise çağındaki birçok genç okumakla artık geçinemeyeceğini düşünerek, üniversite mezunu bir başka gençten çok daha iyi şartlarda ve asgari ücretin birkaç katı yüksek ücretle çalıştığını söylüyor. Diplomalı gençler de mesleğini icra edemiyor ve çok farklı bir alanda, çalışmaya mecbur kalıyor. Üstelik asgari ücretle….Çok çok üzücü…

Asgari ücret yıllar içinde ortalama maaş oldu: Eridi!

Günümüzde, enflasyon ve alım gücünün her geçen gün azalması ve artan zamlarla, asgari ücret taban ücret olmaktan çıkarak, neredeyse normal ücret haline geldi. Gelişmiş ekonomilerde asgari ücret; işe ilk girişte ve vasıfsız iş gücünü koruyan bir taban ücretken, ülkemizde ise genele yayılan taban ücret haline gelen can sıkıcı bir duruma dönüştü.

Ekonomik sistem içerisinde; asgari ücretin normal ücret haline dönüşmesinin en somut durumu ise ortalama ücretin asgari ücrete oranıyla, aradaki makasın kapanmış olması da bunun en büyük göstergesi oluyor.

Bundan yaklaşık 26 yıl önce yani 2000’li yılların başında; ülkemizde ortalama mimar, mühendis, memur, öğretmen ya da uzman bir işçinin maaşı, asgari ücretin yaklaşık iki ya da üç katına yakın hatta aşıyordu. Son yıllarda ise enflasyonun her geçen yıl artan oranda seyretmesi ve nitelikli iş gücü personeli zamlarının, enflasyon ve asgari ücrete verilen zam oranlarının altında kalmasıyla, maaşlar zaman içinde eriyerek, ortalama ücretler de geçmiş 20 yılın sonunda asgari ücrete yaklaşmış görünüyor.

Asgari ücretli maaşı, vergi ve enflasyona ezildi!

Asgari ücretle ilgili geçmişten günümüze gelinen süreçteki değişim, vatandaşın alım gücü ve eriyen maaşlarına ilişkin olarak, 29 Haziran 2026 tarihli Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (Disk-Ar) tarafından, “İşçi Sınıfının Geçim Krizi Raporu” yayımlanmıştı. İlgili raporda çok dikkat çeken istatistiki veriler görülüyordu.

Özellikle, asgari ücretlinin maaşının zaman içindeki değişimi ve ortalama ücret haline dönüşümü ve artan vergi oranlarına dikkat çekilen raporda; asgari ücret aylıklarının, ciddi vergi yükü altında ezildiği de göze çarpıyordu.

Disk-Ar’ın raporunda dikkat çeken önemli detaylar ise şöyle:” Asgari ücret açlık sınırının altında, yoksulluk sınırının dörtte biri düzeyindedir. Asgari ücretin kişi başına milli gelire oranı 1974’te yüzde 80,6 iken 2026’da yüzde 45,7’ye gerilemiş, asgari ücretlilerin büyümeden aldığı pay azalmıştır. Asgari ücretli, 2005’ten bu yana yaklaşık toplam 23 Cumhuriyet altını kaybetmiştir.

Türkiye’de asgari ücretin yüzde 5 fazlası ve altı bir ücretle çalışanların kapsamı yüzde 35’e yakındır. Böylece Türkiye asgari ücretin yaygınlığı bakımından Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer almaktadır.

TİS kapsamı Türkiye’de yüzde 10 düzeyindeyken, bu oran birçok Avrupa ülkesinde yüzde 60’ın üzerindedir. Türkiye’de her 100 çalışandan 15’i asgari ücretin altında çalıştırılmaktadır.

Türkiye’de bir asgari ücretlinin dana eti alım gücü Hollanda’daki asgari ücretlinin yaklaşık dörtte biri, Fransa’daki asgari ücretlinin ise yaklaşık üçte biri düzeyindedir. Türkiye’de asgari ücretlinin temel gıda maddelerine erişimi, Avrupa ve OECD ülkelerine kıyasla son derece sınırlı kalmaktadır.

2026’da Türkiye’den daha düşük asgari ücrete sahip Avrupa ülkesi sayısı yalnızca üçe düşmüş, Türkiye Avrupa’nın en düşük asgari ücretli ülkelerinden biri haline gelmiştir.

Vergi ve kesinti yükü yıl içinde yüzde 21,6’dan yüzde 29,7’ye çıkmaktadır. 2026’da işçinin brüt ücretinin ortalama dörtte birinden fazlası vergi ve kesintilere gitmektedir. İşçiler yılın üç ayını vergi ve kesintileri ödemek için çalışmaktadır. Gelir vergisi en düşük tarife dilimi 190 bin TL sınırındadır. Eğer 2000 yılından itibaren gelir vergisi tarife dilimleri asgari ücret kadar artırılmış olsaydı vergi ilk dilimi 658 bin TL’nin üzerinde olacaktı.

Dolaylı vergiler 36 yılda yüzde 48’den yüzde 64’e yükselmiştir. Toplanan her 100 TL’lik verginin 64 TL’si dolaylı vergilerden gelmektedir. Mülkiyet üzerinden alınan vergilerin payı son 11 yılda yüzde 3,7’den yüzde 1,1’e gerilemiştir.

Türkiye’de işçiler şirketlerden daha fazla vergi veriyor. Vergi gelirleri içinde işçilerin ödediği pay yüzde 19,6 iken sermayenin payı yüzde 13,1’dir.”

Rapordan da anlaşıldığı üzere; vatandaş ücretinin önemli bir kısmını vergi olarak ödediği gibi her geçen gün artan zam ve enflasyonun da etkisiyle, asgari ücretli ve dar gelirli için yaşam dayanılmaz bir hal almaya başlıyor.

Asgari ücretli yılda bir kez verilen zamla geçinemiyor, insanca bir yaşam talep ediyor

Asgari ücretli yılda bir kez aldığı zamla nasıl geçinecek? Bu sorunun cevabi henüz verilemedi. Kiraya, elektrik, su, doğalgaz ki kış kapıda zam üstüne zam… Vergi dilimindeki adaletsiz dağılımda eklenince, maaşlar eriyip gidince ki çok kazanandan az, az kazanandan çok alınan vergi dağılımındaki adaletsizlik de önlenemezse, asgari ücretli vatandaş bu kadar ekonomik sıkıntı içinde ne yer? Ne içer? Nasıl yaşar?

Vatandaşın tek derdi evine bir lokma ekmek götürebilmek, ailesini geçindirebilmek ve insanca bir yaşam düzeyine sahip olabilmek. Bunu gerçekleştirebilmek çok mu zor… Elbette değil.

Eşit, adil ve herkese gelirine göre vergi dağılımı ve enflasyon karşısında ezdirilmeyen maaşla, açlık ve yoksulluk sınırı altında bir yaşama mecbur bırakılmayacak bir gelecek inşa edebilmekle mümkün…

Çocukluğumun ve gençliğimin en önemli yazarı olan Yaşar Kemal’in eseri: İnce Memed romanındaki ilgili bölümdeki “Değirmenci dayı”nın şu sözleri yaşanılanları hatırlatıyor: “ Bu nasıl çark ulan. Buğday bizim, ezilen biziz. Un olan biz, aç kalan biziz. Kim ulan bu doymak bilmeyen soysuz.”

Romandaki “Değirmenci dayı”nın dile getirdiği gibi, doymak bilmeyenin yasal engellerle iştahının kesileceği, dar gelirli ve asgari ücretliyi, açlık ve yoksulluğa mecbur bırakılmayacak bir yaşamın inşa edilmesi dileğiyle….