Asıl işveren ve taşeron arasındaki sorumluluk dengesi

Av. Ege DEMİRALP

Asıl işveren-alt işveren ilişkilerinde en çok tartışılan konulardan biri, işçilik alacaklarından doğan sorumluluğun taraflar arasında yapılan sözleşmeyle ortadan kaldırılıp kaldırılamayacağıdır. Uygulamada asıl işverenler, hizmet sözleşmelerine veya teknik şartnamelere işçilik alacaklarından alt işverenin sorumlu olacağına ilişkin hükümler koymakta ve bu hükümlerin kendilerini tamamen koruyacağını düşünmektedir.

Ancak burada iki ayrı sorumluluk alanını birbirinden ayırmak gerekir.

Birincisi, işçiye karşı olan sorumluluktur. İş Kanunu gereğince asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı alt işverenle birlikte sorumludur. Bu sorumluluk kanundan doğar. Bu nedenle tarafların kendi aralarında yaptıkları bir sözleşmeyle işçinin asıl işverene başvurma hakkını ortadan kaldırmaları mümkün değildir. Başka bir ifadeyle, sözleşmeye “İşçilik alacaklarının tamamından alt işveren sorumludur” hükmünün yazılması, işçinin asıl işverene dava açmasını veya alacağını asıl işverenden tahsil etmesini engellemez. İşçi bakımından asıl işverenin sorumluluğu devam eder.

İkincisi ise asıl işveren ile alt işveren arasındaki iç ilişkidir. Asıl işveren, kanundan doğan sorumluluğu nedeniyle işçiye bir ödeme yaptıktan sonra bu bedeli alt işverenden geri isteyebilir. İşte taraflar arasında önceden imzalanan sözleşme, asıl önemini bu aşamada gösterir.

Yargıtay kararlarında, asıl işveren ile alt işveren arasındaki iç ilişkide öncelikle sözleşme hükümlerine bakılması gerektiği kabul edilmektedir. Hizmet alım sözleşmesinde veya teknik şartnamede kıdem ve ihbar tazminatları, yıllık izin ücretleri, fazla çalışma ücretleri, mahkeme giderleri ve vekalet ücretlerinden alt işverenin sorumlu olacağı açıkça düzenlenmişse, asıl işverenin işçiye yaptığı ödemenin tamamını alt işverene rücu edebilmesi mümkün hale gelmektedir.Nitekim Yargıtay, işçilerin işten çıkarılması nedeniyle doğacak kıdem ve ihbar tazminatları ile yargılama giderlerinin yükleniciye ait olduğunun açıkça kararlaştırıldığı bir uyuşmazlıkta, asıl işveren tarafından işçiye yapılan ödemenin tamamının alt işverene yükletilmesi gerektiğine karar vermiştir.

Benzer şekilde, teknik şartnamede yüklenicinin işçilerin yıllık izin, ihbar ve kıdem tazminatları ile eksik kalan sosyal haklarını ödemekle yükümlü olduğu açıkça düzenlenmişse, taraflar arasındaki iç ilişkide alt işverenin tüm bedelden sorumlu tutulması gerektiği kabul edilmiştir.

Bu kararlar, sözleşmenin asıl işvereni işçiye karşı sorumluluktan kurtardığı anlamına gelmez. Asıl işveren işçiye ödeme yapmak zorunda kalabilir. Ancak sözleşme açık ve ayrıntılı düzenlenmişse, yaptığı ödemenin tamamını alt işverenden geri isteyebilir.

Burada sözleşmenin nasıl kaleme alındığı büyük önem taşır. “Her türlü sorumluluk alt işverene aittir” şeklindeki genel ve belirsiz ifadeler yerine, hangi işçilik alacağından kimin sorumlu olacağı açıkça yazılmalıdır. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri, sosyal haklar, yargılama giderleri, icra giderleri ve vekalet ücretleri ayrı ayrı düzenlenmelidir. Ayrıca alt işverenin işçilik alacaklarını zamanında ödediğini gösteren bordro, banka kaydı ve sosyal güvenlik belgelerini asıl işverene sunma yükümlülüğüne de yer verilmelidir.

Bu nedenle sözleşmede hiçbir hüküm bulunmaması da her zaman alt işveren lehine sonuç doğurmaz. Tam tersine, güncel kararlarda asıl işverenin yaptığı ödemenin tamamını alt işverenden isteyebileceği kabul edilebilmektedir.

Ancak ilişkinin muvazaalı olması halinde durum değişir. Alt işverenlik ilişkisinin gerçekte kurulmadığı, alt işverenin yalnızca görünürde bulunduğu ve işçilerin başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi olduğu tespit edilirse, asıl işverenin sözleşmeye dayanarak alt işverene rücu etmesi mümkün olmayabilir.

Bu nedenle sözleşmenin varlığı tek başına yeterli değildir. Alt işverenlik ilişkisinin hukuka uygun şekilde kurulması, alt işverenin kendi işçileri üzerinde gerçek bir yönetim yetkisine sahip olması ve sözleşmede üstlendiği yükümlülükleri fiilen yerine getirmesi gerekir.

Sonuç olarak, asıl işveren sözleşmeyle işçiye karşı kanuni sorumluluktan kurtulamaz. Ancak doğru hazırlanmış bir hizmet alım sözleşmesiyle yaptığı ödemenin ekonomik yükünü alt işverene aktarabilir.

Bu nedenle asıl işveren-alt işveren sözleşmelerinde amaç, işçiye karşı sorumluluğu ortadan kaldırmaya çalışmak değil; taraflar arasındaki iç sorumluluğu açık, ayrıntılı ve uygulanabilir biçimde düzenlemek olmalıdır. Aksi halde birkaç cümleyle hazırlanan standart sözleşmeler, uyuşmazlık çıktığında beklenen korumayı sağlamayacaktır.