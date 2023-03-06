Askıda depremden etkilenen üniversite öğrencilerine burs var

Oğuzhan Canım’ın kurucusu olduğu Askıda Ne Var sosyal girişimi, 2012 yılında kuruldu. Her yıl aralarında Teknosa, Vestel, LC Waikiki, Borusan Holding, Instreet, Tavuk Dünyası, Komagene, McDonald’s, Pringles gibi markaların da olduğu 600’ün üzerinde marka ile iş birliği yaparak 500 binin üzerinde üniversite öğrencisine yemek, kitap, etkinlik bileti, kıyafet, beyaz eşya, eğitim gibi ürün ve hizmetleri ücretsiz sunuyor, burs veriyor. Bugüne kadar ulusal ve global alanda 35’ten fazla ödül alan Askıda Ne Var, 2019 yılında Forbes tarafından “İnternette Çığır Açan 50 Girişim”den biri seçildi. Kahramanmaraş depremlerinden sonra Askıda Ne Var da üniversite öğrencileri için harekete geçti ve Askıda Burs Var programını hayata geçirdi.

Sosyal girişimin yönetici ortağı ve Genel Müdürü Sanem Yıldız’la programın detaylarını ve gelen destekleri konuştuk. Yıldız’ın verdiği bilgiye göre, şirketlerden ve vakıflardan toplu burs destekleri geliyor. Örneğin merkezi Amerika’da bulunan ve Türkiye’de geçmişte yaşanan afetlerde de önemli bir yardım köprüsü görevi gören sivil toplum kuruluşu Turkish Philanthropy Funds (TPF), 160 üniversite öğrencisinin 1 yıllık eğitim bursu için 96 bin dolar bağışladı.

Fiba’dan 1000 öğrenciye 1000 TL, Borusan Vakfı’ndan 250 öğrenciye bir yıllık burs

ABD merkezli yoğurt üreticisi Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya’nın da 1 milyon dolar bağışladığı Turkish Phlilantrophy Funds, depremden sonra sadece Askıda Ne Var’a değil Türk Eğitim Vakfı’ndan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne birçok kuruma bağış yaptı.

Tekrar Askıda Ne Var’a yapılan bağışlara dönersek; Fiba Holding 1000 öğrenciye tek seferlik 1000 TL’lik bursu, Tavuk Dünyası toplam 696 bin TL’lik burs verdi. Bunun içinde 10 üniversite üniversite öğrencisine bir yıllık eğitim bursu, 100 üniversite öğrencisine 1000’er TL, 1000 üniversite öğrencisine 500’er TL’lik yemek desteği var. Borusan Vakfı 250 öğrenciye bir yıllık burs, Komagene askıya hem yemek hem de burs bıraktı. Ayrıca tüm partnerlerinin de destek vermesini sağladı.

“AskıdaBurs Var programı kapsamında eğitim, teknolojik ürün, yemek gibi ürün bazlı burs kategorilerinde markalarla ilerliyoruz. Ne kadar çok yere ulaşabilir, destek miktarını ne kadar artırabilirsek o kadar fazla öğrenciye burs verebileceğiz. Ne kadar çok üniversite öğrencisine dokunabiliriz diye çalışıyoruz. Depremden etkilenen üniversite öğrencileri için gönüllüleri iyiliği paylaşmaya davet ediyoruz” diyen Sanem Yıldız, markaların programa desteklerine ilişkin şu örnekleri veriyor: “Teknosa partnerleri ile birlikte teknolojik ürün tablet, telefon, bilgisayar gibi destekler verecek. McDonald’s, 1000 öğrenciye yemek desteği verecek. Borusan Holding hem burs hem de tablet gibi ihtiyaçları karşılayacak. Flormar bursun yanı sıra kişisel bakım ürünlerinden oluşan moral kitleri ve moral atölyesi gibi destekler verecek. Staj veya istihdam ihtiyacım var diyen üniversite öğrencilerine de TurkishWIN, KAGİDER, PERYÖN iş birliği ile BinYaprak İş Arama Çemberleri programı ile destek sağlayacağız.”

64 bin üniversite öğrencisi başvurdu, nakdi burs haricinde en fazla teknolojik cihaz desteği istendi

Sanem Yıldız’ın verdiği bilgilere göre; Askıda Burs Var programının nakdi, yemek, teknolojik ürün, giyim, eğitim gibi kategorileri var. 14 Şubat – 1 Mart arası programa 64 bine yakın üniversite öğrencisi başvuru yaptı. Başvuran öğrencilerin 12’si evini, anne-baba ve yakınlarını kaybeden, yüzde 50’si evini kaybeden, yüzde 24’ü depremden dolayı evine giremeyen ve yakınlarını kaybeden, yüzde 19’u yakın kaybı olmayan ama evine giremeyenlerden oluştu. Başvuranların yüzde 65’i kadın, yüzde 35’i erkek öğrenci. Nakdi burs haricinde yüzde 62’si teknolojik cihaz, yüzde 30’u kitap/kırtasiye, yüzde 27’si staj/iş, yüzde 22’si internet ve iletişim desteği, yüzde 19’u da kişisel hijyen ürünleri gibi desteklere ihtiyacı olduğu belirtti.

Programa 50 TL’lik de 1 yıllık da destek vermek mümkün

Askıda Ne Var’ın web sitesinde dileyen herkes 50 TL, 250 TL, 500 TL veya 1 yıllık eğitim bursu bırakabiliyor. Toplanan bursların tamamı e-devletten alınan belgelerle teyitli ihtiyaç sahibi öğrencilere aktarılacak. İhtiyaç durumuna göre tek seferlik 1000 TL’lik genel burs ve aylık 800TL’den 1 yıllık eğitim bursu verilecek.

Askıda Burs Var Programı’na sadece iş dünyasından değil sanat dünyasından da destek büyük. Hande Erçel, Hadise, Ezgi Mola, Kerem Bursin, Gülse Birsel, Bergüzar Korel, Birce Akalay, Eda Ece gibi 200’e yakın ünlü isim burs programına katılımın artması için destek veriyor.

Siz de bir öğrenciye “Yanındayım” demek ve “iyilik elçisi” olmak isterseniz Askıda Ne Var’ın web sitesine girerek askıya burs bırakabilirsiniz…