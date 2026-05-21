Astor Enerji, MSCI Türkiye Small Cap Endeksi’nden neden çıkartıldı?

MSCI’ın (Morgan Stanley Capital Index) Borsa İstanbul’da yaptığı “mıntıka temizliği”nin üzerinden 1 haftadan fazla süre geçmesine rağmen etkileri hala konuşuluyor. Temizlik listesinde yer almasına en çok şaşırılan şirketler Ford Otosan ve Astor Enerji idi.

MSCI’ın bu yıl ciddi şekilde sıkılaştırdığı teknik kurallar sonucu HSBC’nin “kriterleri çok dar marjlarla karşılıyor” dediği Ford Otosan, Standard Türkiye Endeksi’nden yani Süper Lig’den çıkartıldı.

Beklenmeyen diğer haber ise son dönemin yıldızlarından Astor Enerji’nin MSCI Türkiye Small Cap endeksinden çıkartılmasıydı. Araştırdım ve perde arkasına ulaştım. Nedeni yıllar öncesinin Telsim reklamında olduğu gibi “duygusal” değil tamamen teknik. MSCI değerlendirmeyi yaparken öncelikle iki kritere bakıyor. Biri şirketin toplam piyasa değeri, ikincisi ise dolaşımdaki hisselerin yani serbestçe alınıp satılabilecek hisselerin piyasa değeri.

Şirket hisse fiyatında yılbaşından buyana gözlenen hızlı artış nedeniyle toplam piyasa değeri bakımından MSCI Türkiye Small Cap endekse “çok büyük” gelmiş ve değerlendirme zaman gelince de bu nedenle kenara koyulmuş.

Anlatayım. Kararın açıklanmasından bir gün önce (12 Mayıs) Astor Enerji’nin 317 TL’lik hisse değeriyle toplam piyasa değeri Süper Lig’in 4.6 milyar dolar olan kriterinin bile 2.3 milyar dolar üzerine çıkarak 6.9 milyar dolara ulaşmış. Dolaşımdaki hisselerin yani serbestçe alınıp satılabilecek hisselerin piyasa değeri de 2.3 milyar dolar olan eşiğin 700 milyon dolar üzerine çıkarak 3 milyar dolar olmuş.

Bana gelen bilgi notunun en üstünde de özetle şu cümleler var:

“12 Mayıs 2026 itibarıyla güncel piyasa değeri ve serbest dolaşımdaki piyasa değeri seviyelerine bakıldığında, Şirketin ilgili dahil edilme kriterlerini karşıladığı görülmekte olup, bir sonraki değerlendirme döneminde endekse dahil edilmesi beklenmektedir.”

MSCI yılın şubat, mayıs, ağustos ve kasım aylarında dört ana inceleme yapıyor. En büyük değişiklikler genelde mayıs ve kasım revizyonlarında oluyor. Şubat ve ağustos genelde “daha küçük güncellemeler” içeriyor. Bilgi notunda anlatılanlana göre eğer sürpriz bir gelişme olmazsa Süper Lig’den çıkartılan Ford Otosan’ın yerine ağustosta Astor Enerji gelecek.