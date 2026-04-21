Astor’daki kârı yeterli gördüler 23 hissede paylarını artırdılar

Yabancılar geçtiğimiz haft a satış tarafında görünseler de BIST 30 Endeksinde ağırlıkları alımdan yana oldu. Bir önceki haft a 16 hisse ile alıma dönen işlemleri, geçtiğimiz haft a 23 hissedeki artışla daha da belirginleşti. Astor’u satarken portföylerini çeşitlendirmeye yöneldiler.

Piyasada kimi yatırımcı sadece toplam yabancı oranına bakar ve ufak bir düşüşü yabancının borsayı terk etmesi olarak okur. Geçtiğimi hafta yabancı payı azalırken Astor hissesindeki yüksek kâr çıkışı etkili oldu. BIST 30 hisselerinde bir önceki hafta satıştan alıma dönen yabancı, 16 hissede payını artırmıştı. Geçtiğimiz hafta alım sürerken sayı 23’e çıktı. Fiyatı düşerken arka kapıdan sessizce toplanan THY ve Kardemir gibi hisselerle, alımların fiyata doğrudan yansıdığı Migros ve Aselsan dikkat çeken hisseler oldu. Yabancılar bir hissede yüksek satış yaparken nakdi 23 hisseye dağıttı.

Payları en fazla artan hisseler

Yabancılar geçtiğimiz hafta en yüksek alımı Tofaş Oto’da gerçekleştirdi. Paylarını 2,09 puan artırırken %30,26’ya çıkardı. Geçtiğimiz yıl gelirini %96 büyüten Tofaş, dönem sonu kârını %22 büyüterek 8,35 milyar TL’ye yükseltti. Ancak sektör şubattan bu yana daralırken, mart verileri %12,75 küçülmeyi işaret ediyor. Otomotiv üretimi ise yılın ilk çeyreğinde %7 düştü. Aselsan, yabancıların ilgi gösterdiği hisselerin başında geliyor. Geçtiğimiz hafta paylarını 2,26 puan artırarak %59,13’e çıkardılar. Şirket, geçtiğimiz yıl gelirini %15, yıl sonu net kârını da %50 büyüttü. Nisanın ilk haftasında fiyatı tekrar hareketlenirken fonların kâr satışına yöneldiği gözleniyor. Kasımda hisse başına net 0,36 TL kâr payı ödeyecek.

En fazla sattıkları hisse

Yabancılar, önceki iki hafta alım yoğunluklu işlemlerde bulundukları Astor Enerji’de geçtiğimiz hafta satışa döndüler. Paylarını 8,91 puan düşürerek %53,55’e indirirken kârlarını realize ettiler. Hissenin fiyatı 8 Nisan günü gördüğü en yüksek seviye 215,70 TL’nin ardından yönünü aşağı çevirdi. Yerli fon da satış yönünde işlemleriyle öne çıkıyor.

ZEYNEP'E SOR

SEPET Mİ, TEK HİSSE Mİ?

Sepet; risk yönetimi, rahatlık, geniş açı, dengeleyici güç, sürdürülebilirlik. Sınırlı kazanç, analiz yükü, odak kaybı, komisyon gideri, yavaşlık. Tek hisse; sınırsız potansiyel, odaklanma gücü, hızlı sonuç, maliyet avantajı, aidiyet hissi. Sermaye erimesi, yoğun stres, fırsat maliyeti, vade zorluğu.

Yatırımları borç yükünü artırıyor. Projeler tamamlandığında ise geliri destekler

Net Holding ile ilgili yönetimin beklentisinin ne olduğunu öğrenebilir miyim? ● Özgür Çelik

Özgür, geçtiğimiz yıl Net Holding gelirini %1 düşürürken dönem sonu kârı %52 azalarak 1,66 milyar TL’ye indi. Kârın hızlı gerilemesinde finansman gideri ve azalan net parasal pozisyon etkili oldu. Şirket yöneticileri, KKTC’de devam eden otel tadilatı ve yatırımlarıyla Karadağ’daki yüksek rezervasyon oranlarına dikkat çekiyor. Devam eden yatırımları sebebiyle şirketin net borcu %26 artarak 6,7 milyar liraya ulaştı. Yurt dışı genişleme stratejisi beklentileri canlı tutuyor. Yatırımların tamamlanmasının akabinde gelir yaratma potansiyeli artar.

Farklı oranlarda satış büyümesi bekliyor. 2028’e kadar ürün gamını tamamlayacak

Asuzu’nun 2026 yıl sonu beklentisi nedir? Büyüme devam eder mi? ● Vedat Koç

Vedat, 2026 yılı için hafif ticari araçlarda Anadolu Isuzu orta onlu yüzdelerde büyüme bekliyor. Ağır ticari araç pazarında geçen yıla paralel satışlar öngörüyor. Öte yandan pick-up segmentinde 4x4 araçlardaki artan vergiler sebebiyle yüksek otuzlu oranlarda daralma tahmin ediyor. Yurt dışı pazarlara bakıldığında, ihracatta düşük tek haneli büyüme hedefl eniyor. Bunun yanı sıra Özbekistan SamAuto operasyonunda düşük onlu yüzdelerde artış bekliyor. Firma, 2028 yılına kadar ürün gamını tamamlamayı ve AB dışı ürünleri Özbekistan’da üretmeyi planlıyor.

YATIRIM FONLARI

ZJV fonuna nisan ayında yüklü para girişi oldu. Yıllık getirisi ise zayıf kaldı

Ziraat Portföy’ün yönetimindeki BIST 30 Dışı Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Fonu (ZJV), ocak ayında gerçekleştirdiği yukarı yönelimini şubatın ikinci yarısı tekrar aşağı çevirdi. Nisan ayında ise toparlanma öne çıkıyor. Fonun hacmi yatay bir seyir izlerken nisanda hızla yükselerek 439,6 milyon TL’ye çıktı. Bunda nisan ayında 248,5 milyon TL tutarında giriş yapan nakdin etkisi olduğu gözleniyor. Portföyünü oluşturan varlıkların %92,96’sı hisse, %7,04’ü ters-repodan oluşuyor. Yatırımcı sayısı ise şimdilerde 1.469 seviyesinde. ZJV, BIST 30 dışı Yıldız Pazar hisselerine yatırım stratejisiyle hareket ediyor. 6 risk değerine sahip olan fon, son bir yılda %31,57 getiri sağladı. Endeks temalı fonların ortalama getirisi %52,75 düzeyinde gerçekleşti. İçinde yer aldığı kategorisinin gerisinde kaldı.

TAHVİL

Karel Elektronik, piyasadan %51,82 bileşik faizle 615 milyon TL borçlandı

Karel Elektronik, 17.04.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 615.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %44, bileşik faizi %51,82 olarak belirlendi. 91 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 17.07.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz %10,97 düzeyinde. 17 Nisan itibarıyla TLREF %39,81 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Karel Elektronik’in verdiği %44 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 4,19 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFKREL72619 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Enka İnşaat’ta işlemler çatışıyor. Alan fon sayısı arttı portföydeki azaldı

Enka İnşaat’ta fonlar satış ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki hisse %0,62 ile toplamda 212,9 bin lot azalarak 34,2 milyona indi. Hisseyi portföyünde bulunduran fon sayısı ise 115’ten 124’e çıktı. Hissede PHE fonu 961,5 bin lot ile en fazla satışı yaparken, YHS fonu 369,2 bin ile en yüksek alımı gerçekleştirdi. Hisse hakkında bugüne kadar 17 aracı kurum öneride bulundu, 4 kurum model portföyüne aldı. En yüksek öneriyi Deniz Yatırım 124 TL ile verdi. Yıl içindeki en düşük öneri 90 TL ile Teb Yatırım’a ait.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

AYGAZ

Lojistik altyapıyı daha da güçlendiriyor. Çift yakıtlı iki gemi yatırımına gidiyor

Aygaz, LPG ticareti ve taşımacılığı alanındaki kapasitesini artırmak amacıyla Güney Koreli Hyundai Samho ile toplam 234 milyon dolarlık iki adet çift yakıtlı gemi inşa sözleşmesi imzaladı. Gemi başına azami 117 milyon dolar bütçe ayırırken, teslimatlar 2028 ve 2029 yıllarında taksitli ödemelerle gerçekleştirilecek. Martta imzalanan niyet mektubunun kamuya açıklanması ise pazarlık masasındaki şirket menfaatlerini korumak adına nihai imzalara kadar ertelendiği ifade edildi. Aygaz bu hamlesiyle, tedarik zincirinde dışa bağımlılığı azaltırken lojistik ağını büyütüyor.

YEO TEKNOLOJİ

Alıcının opsiyonu kullanmasıyla birlikte sipariş büyüklüğü 31 milyon doları geçti

Yeo Teknoloji, %100 bağlı ortaklığı Reap Batarya ile Endoks Enerji arasındaki enerji depolama ünitelerinin üretimine yönelik sözleşmede beklenen opsiyonun kullanıldığını bildirdi. Martta 15,9 milyon dolarlık ilk siparişte, alıcının 15,2 milyon dolarlık artış hakkını devreye almasıyla sipariş tutarı 31,1 milyon dolara yükseldi. Tuzla fabrikasında üretilecek enerji depolama ünitelerinin altı ay içinde teslim edilmesi planlanıyor. Yeo Teknoloji, yılbaşından bu yana yaklaşık 10,7 milyar TL tutarında iş bağlantısı gerçekleştirdi. Miktar yıllık gelirin %64’ü seviyesinde.

AKSA ENERJİ

Afrika’daki proje için ek krediye girdi. Uzun vadeli borç 450 milyon dolara ulaştı

Aksa Enerji, Afrika’daki santral projelerini finanse etmek için Africa Finance Corporation ile 2032 vadeli 300 milyon dolar tutarında yeni bir kredi sözleşmesi imzaladı. Geçtiğimiz yıl aynı kurumdan sağlanan 150 milyon dolarlık pakete ek olarak alınan yeni borçlanma ile toplam finansman tutarı 450 milyon dolara yükseldi. Şirket, sürdürülebilir yüksek büyüme stratejisi kapsamındaki yurt dışı yatırımlarını uzun vadeli döviz kaynağıyla destekliyor. Projenin geliri dolar bazında olacağı için kur riskini bertaraf etmiş olacak. Aksa, 2025’te gelirini %2, kârını %39 büyüttü.