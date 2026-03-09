  1. Ekonomim
  Asya'nın altın kalkanı

Asya’nın altın kalkanı

Atılım MURAT
AYKIRI FİNANS

 

Asya piyasalarında geçen hafta her gün beliren altın iştahı, dengenin bu bölgede nasıl kemikleştiğinin göstergesidir. Batı seanslarında altın fiyatı geri çekiliyor. Doğu’daki işlem saatlerinde sistemli alımlar gözleniyor. Asya-Pasifik mesaisinin, fiyatı yukarı taşıyan bir lokomotife dönüştüğünü grafikler sergiliyor. Bu kararlılık, bireysel yatırımcı refleksinden ziyade merkezi bir iradenin ayak izlerini yansıtıyor.

Üst üste 16 aydır altın alan Çin Merkez Bankası, piyasanın tartışmasız en büyük alıcısı konumunda. Kurumun rezervlerindeki altın ağırlığını istikrarlı biçimde artırması, dolar hegemonyasından uzaklaşma arzusunun somut tezahürüdür.

Küresel düzenin sarsıldığı, jeopolitik gerilimlerin ve savaşların yaşandığı bir konjonktürde, kıymetli metal biriktirmek stratejik bir kalkan vazifesi görüyor. Açıklanan alım rakamlarının ötesinde, daha büyük stokların varlığı da söz konusu olabilir. Bu istifler, fırtınalara karşı inşa edilen dev bir finansal sığınağı işaret ediyor. Çin’in enerji hatlarını ve egemenlik haklarını koruma güdüsü, güvenli liman arayışını her geçen gün perçinliyor.

Piyasadaki oynaklık ve kısa süreli dalgalanmalar, büyük resmi gölgelemeye çalışan gürültüden ibarettir. Batı’da panik yapanlar varlıklarını elden çıkarırken, Doğu'nun kurumsal alıcıları her çekilmeyi fırsat görerek pozisyonlarını güçlendiriyorlar. Sabırla işlenen bu sistematik hamleler, altındaki güç dengesinin yeni bir adrese taşındığını ilan ediyor.

