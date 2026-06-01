Asya'nın yeni güç ekseni: Endonezya ve Malezya küresel ekonominin yeni merkezleri olabilir mi?

Yirmi birinci yüzyılın küresel ekonomi haritası yeniden çizilirken dünyanın dikkatini giderek daha fazla çeken bölgelerden biri Güneydoğu Asya oluyor. Bir dönem ucuz iş gücü ve hammadde tedarikçisi olarak görülen ASEAN coğrafyası, artık küresel üretim zincirlerinin, enerji dönüşümünün ve dijital ekonominin en kritik merkezlerinden biri hâline geliyor. Bu dönüşümün merkezinde ise iki önemli ülke öne çıkıyor: Endonezya ve Malezya.

Bugün her iki ülke de yalnızca bölgesel ekonomi aktörleri değil; Çin-ABD rekabetinin, küresel tedarik zinciri dönüşümünün ve Hint-Pasifik jeopolitiğinin stratejik oyuncuları olarak değerlendiriliyor. Özellikle “Çin+1” stratejisi kapsamında küresel şirketlerin üretim ağlarını çeşitlendirme arayışı, Endonezya ve Malezya’nın ekonomik önemini ciddi biçimde artırmış durumda.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre ASEAN ekonomisinin toplam büyüklüğü 2025 itibarıyla 4 trilyon dolara yaklaşırken, bölgenin önümüzdeki on yılda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomik alanlarından biri olması bekleniyor. Yaklaşık 680 milyonluk nüfusuyla ASEAN, aynı zamanda dünyanın en büyük tüketim pazarlarından biri hâline geliyor.

Bu yükselişin merkezinde bulunan Endonezya ve Malezya ise farklı ekonomik modellerle dikkat çekiyor: Biri devasa iç pazar ve doğal kaynak gücüyle, diğeri ise teknoloji üretimi ve finansal entegrasyon kapasitesiyle öne çıkıyor.

Endonezya: Baharat yollarından batarya çağına

Endonezya’nın küresel ticaretteki önemi aslında yeni değil. Tarih boyunca Maluku Adaları’ndan çıkan baharatlar, Çin’den Avrupa’ya uzanan ticaret ağlarının en değerli ürünleri arasındaydı. Bu zenginlik, 17. yüzyılda Hollanda sömürgeciliğinin temel motivasyonlarından biri oldu.

Bugün ise Endonezya yeni bir stratejik çağın merkezine yerleşiyor. Yaklaşık 280 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya, aynı zamanda G20 üyesi ve Güneydoğu Asya’nın en büyük ekonomisi konumunda. Dünya Bankası verilerine göre ülkenin ekonomik büyüklüğü 1,5 trilyon doları aşmış durumda.

Ancak Endonezya’yı asıl kritik hâle getiren unsur doğal kaynakları. Ülke, dünyanın en büyük nikel üreticisi, en büyük palm yağı ihracatçılarından biri, önemli kömür ve doğalgaz tedarikçisi, kritik madenler açısından küresel ölçekte stratejik aktör konumunda.

Özellikle elektrikli araç bataryalarında kullanılan nikel rezervleri, Endonezya’yı küresel enerji dönüşümünün merkezlerinden biri hâline getiriyor. Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre elektrikli araç satışlarının 2030’a kadar birkaç kat büyümesi beklenirken, batarya minerallerine yönelik talep de dramatik biçimde artacak.

Bu nedenle Tesla’dan BYD’ye, CATL’den LG Energy Solution’a kadar çok sayıda küresel şirket Endonezya’da milyarlarca dolarlık yatırım planlıyor. Jakarta yönetimi yalnızca hammadde ihraç eden bir ekonomi olmak istemiyor. Bu nedenle hükümet, işlenmemiş nikel ihracatını sınırlandırarak yerli batarya ve işleme sanayisini büyütmeye çalışıyor. Amaç, küresel elektrikli araç ekosisteminde yalnızca tedarikçi değil; üretim merkezi hâline gelmek.

Nusantara ve yeni ekonomik vizyon

Endonezya’nın başkentini Jakarta’dan Nusantara’ya taşıma projesi de yalnızca idari değil, ekonomik ve stratejik bir hamle olarak görülüyor.

Yaklaşık 35 milyar dolarlık projeyle ülke ekonomik yoğunluğu Java dışına yaymayı, altyapı baskısını azaltmayı, yeni teknoloji ve yeşil şehir modeli oluşturmayı, uzun vadeli yatırım çekmeyi hedefliyor.

Ancak ülkenin önünde altyapı eksiklikleri, gelir eşitsizliği, çevresel baskılar, yolsuzluk, bürokratik verimsizlik gibi ciddi sorunlar da bulunuyor ve bunlar Endonezya’nın çözmesi gereken temel yapısal meseleler arasında yer alıyor.

Malezya: Küçük ölçekli ama yüksek teknolojili güç

Malezya ise çok farklı bir ekonomik model geliştirdi. Tarihsel olarak Malakka Boğazı üzerindeki stratejik konumu sayesinde dünya deniz ticaretinin merkezlerinden biri olan ülke, İngiliz sömürge döneminde kalay, kauçuk ve palm yağı üretimiyle küresel sisteme entegre oldu. Ancak asıl dönüşüm 1980’lerden sonra başladı.

Mahathir Mohamad döneminde uygulanan sanayileşme politikaları sayesinde Malezya, düşük katma değerli emtia ekonomisinden çıkarak elektronik, yarı iletken, teknoloji montajı, ileri üretim alanlarında uzmanlaşmaya başladı. Bugün özellikle Penang bölgesi, küresel çip üretim zincirlerinin önemli merkezlerinden biri olarak görülüyor. Malezya, küresel yarı iletken test ve paketleme pazarında kritik paya sahip ülkeler arasında yer alıyor.

ABD-Çin teknoloji rekabetinin derinleşmesiyle birlikte Malezya’nın önemi daha da arttı. Çünkü küresel teknoloji şirketleri Çin’e alternatif üretim merkezleri arıyor. Intel, Infineon ve Texas Instruments gibi şirketlerin Malezya’daki yatırımlarını büyütmesi, ülkenin küresel teknoloji zincirindeki konumunu güçlendiriyor.

İslami finans ve dijital ekonomi merkezi

Malezya’nın bir diğer güçlü alanı ise finans sektörü. Kuala Lumpur bugün dünyanın en büyük İslami finans merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Küresel sukuk piyasasının önemli bölümü Malezya üzerinden gerçekleşiyor. Ayrıca ülke: veri merkezleri, yapay zekâ altyapıları, fintech, dijital hizmetler alanlarında da hızla büyüyor. Google, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji şirketlerinin Güneydoğu Asya’daki veri merkezi yatırımlarında Malezya giderek daha önemli bir merkez hâline geliyor.

Ancak Malezya’nın da yapısal riskleri bulunuyor: siyasi kırılganlık, etnik temelli ekonomik gerilimler, orta gelir tuzağı, küresel teknoloji rekabeti baskısı ülkenin uzun vadeli dönüşümünü zorlaştırabilecek başlıklar arasında yer alıyor.

Çin-ABD rekabeti ve “Çin+1” stratejisi

Hem Endonezya hem de Malezya’nın yükselişini hızlandıran en önemli faktörlerden biri küresel üretim sistemindeki dönüşüm. Pandemi sonrası dönemde şirketler üretimlerini yalnızca Çin’e bağımlı tutmanın risklerini daha net gördü. ABD–Çin gerilimi, ticaret savaşları ve teknoloji yaptırımları da bu süreci hızlandırdı. Böylece “China+1” stratejisi ortaya çıktı. Bu strateji, üretim ağlarının Çin dışında alternatif merkezlere yayılmasını hedefliyor. Güneydoğu Asya ülkeleri ise bu dönüşümün en büyük kazananları arasında görülüyor.

Özellikle elektronik üretimi, batarya teknolojileri, temiz enerji ekipmanları, veri merkezleri, yarı iletken sanayi alanlarında yatırımlar hızla ASEAN bölgesine kayıyor. Önümüzdeki on yılda küresel üretim zincirlerinin yeniden yapılanmasından en fazla fayda sağlayabilecek bölgelerin başında Güneydoğu Asya geliyor.

Hint-Pasifik’in yeni güç merkezi

Jeopolitik açıdan bakıldığında da Endonezya ve Malezya kritik konumda bulunuyor. Malakka Boğazı üzerinden dünya deniz ticaretinin yaklaşık dörtte biri geçiyor. Küresel petrol taşımacılığının önemli bölümü de bu hattı kullanıyor. Bu nedenle bölge yalnızca ekonomik değil; enerji güvenliği ve askerî strateji açısından da büyük önem taşıyor. ABD, Çin, Japonya ve Hindistan’ın Hint-Pasifik stratejilerinde ASEAN’ın merkezi rol üstlenmesi tesadüf değil. Özellikle Güney Çin Denizi çevresindeki gerilimler düşünüldüğünde, Endonezya ve Malezya’nın diplomatik ağırlığının önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor.

İki farklı model, ortak yükseliş

Endonezya ve Malezya aslında birbirini tamamlayan iki farklı ekonomik modeli temsil ediyor: Endonezya: doğal kaynak + büyük iç pazar + jeopolitik ölçek; Malezya: teknoloji + ihracat + finansal entegrasyon…

Belki de önümüzdeki yıllarda dünyanın ekonomik haritası yeniden çizildiğinde, Jakarta ve Kuala Lumpur yalnızca bölgesel başkentler değil; küresel ekonomi politiğin yeni güç merkezleri olarak anılacak.