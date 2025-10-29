Atatürk, Cumhuriyet ve çok yaşa Yaşar!

1936 Berlin Olimpiyatları... Türk sporcusu Yaşar Naçar, grekoromen güreş 61 kiloda olimpiyat şampiyonu oluyor.

Alman diktatör Adolf Hitler’in de tribünde bulunduğu 120 bin seyircinin önünde şanlı bayrağımız göndere çekiliyor.

Aynı gün, aynı dakikalarda bir memur da mors alfabesi ile Yaşar Naçar’a telgraf çekiyor.

Telgrafta aynen şu yazıyor:

- “Kendin küçüksün ama memleket için önemli bir iş yaptın. Artık adın Türk spor tarihine geçti. Çok yaşa Yaşar!”

Telgrafı çeken kişiyi tahmin ettiniz değil mi? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk...

*

Atatürk, olimpiyat sonrası Yaşar Naçar’ı makamında kabul ediyor. Kendisine 2 vazo ve 1 ev hediye ediyor.

Atatürk, Şampiyon Yaşar’ın Naçar olan soyadını da değiştiriyor.

Naçar’ın anlamı çaresiz’dir çünkü…

Ve Atatürk’ün hiç bir sporcusu çaresi olamazdı.

Bu şekilde Yaşar Naçar, Yaşar Erkan olarak tarihteki yerini alıyor.

Yaşar Erkan, Türk sporunun en değerli isimlerinden biri olmanın onurunu ve gururunu bu şekilde bir kez daha yaşıyor.

*

Evet… Atatürk’ün hiçbir sporcusu çaresiz olamaz…

*

Yaşasın Atatürk…

Yaşasın Cumhuriyet…

Yaşasın Atatürk’ün sporcuları…