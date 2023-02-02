Atatürk Havalimanı yeniden uçuşa uygun hale gelir mi?

Muhalefeti oluşturan Altılı Masa’nın ilan ettiği Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ndeki ulaştırma politikaları faslındaki beyan aynen şöyle; “Atatürk Havalimanı’nı yeniden uçuşa uygun hale getirecek, Esenboğa Havalimanı’nın Anadolu şehirlerinin yurtdışına alternatif çıkış kapısı haline getirilmesini sağlayacağız.”

Esenboğa kolay da Atatürk Havalimanı’nı yeniden uçuşa uygun hale getirmek; iddialı bir hedef. Muhalefetin kazanması halinde taahhüdü bu yönde ve bunun için yapılması gereken yatırımlar, sanıldığından da maliyetli. Zira pist üzerine dahi inşaat yapılmış, hastane yapıları oluşturulmuş…

İstanbul Havalimanı açıldığında ipi çekilen Atatürk Havalimanı, ben dâhil çok insanın anılarında derin izleri olan bir milli servet… THY’nin doğumhanesi, Yeşilköy semtinin sembolü ve şehir havalimanları içinde dünyada parmakla gösterilecek kadar değerli idi… Günde 1400 iniş-çıkışa ulaşmıştı.

Uzun yıllar neredeyse haftada 1 yurtiçi ve yurt dışı olmak üzere, yılda 300’den fazla kullandığım bu mekânın her köşesini ezberlemiş, CİP’inden VİP’ine, freeshop’larından ikram mekânlarına dek her köşesi sayısız anılarla dolu hale gelmişti. Sanırım pek çok yolcu için durum; farklı değildir.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Altılı Masa bu taahhüdü yerine getirebilir mi?

Bunu yapabilir zira nasıl havalimanı vasfı bozulduysa, geri kazandırılabilir. Zaten devlet başkanlığı uçuşları bölümü hala korunuyor. Kargo ve özel havacılık birimleri de yerinde duruyor. Kapandığı gün dahi yeni terminal bina ilave inşaatları yapılıyordu. Alınacak bir kararla yıkım, restorasyona dönüşebilir.

İstanbul Havalimanı dururken şansı olur mu?

Zor olacağı kesin… THY; ülkenin bayrak taşıyan havayolu şirketi ve yen evi İGA… Atatürk Havalimanı’nın yeniden hizmete alınması durumunda, İGA ile senkronize hale getirilmesi, THY dâhil pek çok havayolu şirketi ile anlaşma yapması gerekecek. Bu arada kötü hava şartlarına maruz kalındığında, Sabiha Gökçen’den daha yakın bir iniş noktası oluşturacak. Fakat kârlı hava meydanı hale getirilmesi zaman alacaktır.

NOT

İSTANBUL’A 3 HAVAALANI ANCAK YETER

Atatürk Havaalanı kapandığında çok üzülmüştüm. İstanbul ölçeğindeki metropollerde, birden fazla havalimanı olması gayet doğaldır. Ancak Sabiha Gökçen, başka bir kıtada olması, Atatürk Havalimanı ile arasında raylı sistem bulunmaması ve 45 dakikayı aşan transfer zamanını aşması yüzünden kentin ikinci havalimanı olma vasfı taşımıyordu.

Eğer Atatürk Havalimanı, taahhüt edildiği gibi yeniden uçuşa uygun hale getirilirse ve İstanbul Havalimanı ile arasında raylı sistem kurulur, işbirliği sağlanırsa, kentin marka değeri de yükselir.

Durumu sadece yıllık taşınan yolcu sayısı açısından ele almak, doğru bir analiz olmaz. Londra’da iki havaalanı vardır ve senkronize çalışırlar. New York da birden fazla havalimanıyla var olabiliyor. İstanbul ise küresel arenanın ilk 20’sindeki bir kent olarak iki havalimanı (Sabiha Gökçen, fiziksel olarak başka kıtada) işletiyor olması, son derece akla yakındır.

Altılı Masa’nın bu taahhüdünün takipçisi olacağım. Bakarsın yeniden sevdiğim Atatürk Havalimanı’ndan uçmaya başlayacak olurum. Yaşayıp göreceğiz.