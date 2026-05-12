Atatürk’ün istediği Hatay Enginarı’nı odağımıza aldık

6 ŞUBAT 2023 Pazarcık ve Elbistan (Kahramanmaraş) depremlerinden iki hafta sonra Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’yı aradım:

- 6 Şubat 2023 sabaha karşı 7.7’lik Pazarcık depreminin hemen ardından İskenderun’a gittiniz. Ekibinizin arama-kurtarma çalışmaları dahil her türlü destek için çaba harcadınız. Hatay’a tarifeli sefer yapılamıyor. Yakın dönemde giderseniz size eşlik edebilir miyiz?

Fuat Tosyalı, birkaç gün sonra yanıt verdi:

- 1 Mart 2023 günü Hatay’a gidiyorum. Uygunsanız birlikte gidelim.

Hakan Güldağ, Şeref Oğuz ve Mete Belovacıklı ile birlikte Hatay yolculuğunda Fuat Tosyalı’ya katıldık. Fuat Tosyalı’nın o günkü konukları arasında Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Osmaniye OSB Başkan Yardımcısı Şerif Tosyalı da vardı.

Hatay’a varınca Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin’i aradım. Amacımız Çinçin’le Hatay’daki durumu konuşmak, yaşadıklarını dinlemekti. Çinçin, bulunduğu yerin konumunu gönderdi:

· Teofarm…

Çinçin, o sıkıntılı günlerde Elif Ovalı’nın kardeşi Adnan Murat Teoman’la birlikte kurup yönettiği “Teofarm” adlı havalimanı yakınlarındaki çiftliği çalışma mekanı olarak belirlemişti. Çinçin’le o günkü sohbetimize Elif Ovalı ve Osman Ovalı da katıldı.

Elif ve Osman Ovalı’yı, Teofarm’ı deprem felaketi döneminde tanıdık. Hikmet Çinçin’le orada buluşma vesilesiyle Teofarm’la ilgili başarılı adımlarını dinleme fırsatı bulduk.

Geçen hafta “Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi”nin “Semiha & Abbuş Bilecik Atölyeler Binası”nın açılış töreninde Elif Ovalı ile karşılaştık. Ön bilgiyi verdi:

- Hatay Enginarı ile ilgili çalışmalarımız var. Onları size anlatmam lazım.

Elif Ovalı’dan bilgi notu istedim, gönderdi:

- Size Antakya’da, toprağın altındaki saklı potansiyelin, Amik Ovası’ndaki bir genetik mirasın hikayesini, Hatay Enginarı’nı anlatmak istiyorum.

Akademisyen kimliğini toprakla birleştirdiğinin altını çizdi:

- “Teofarm Antakya”da geleneksel tarımı modern bir vizyonla sürdürmeye çalışıyoruz. Hatay aslında sadece bir afet bölgesi değil, aslında Türkiye tarım ekonomisi için stratejik bir “yeşil hazine” barındırıyor.

Hatay’ın anavatana katılma sürecine uzandı:

- Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bölge tarımı üzerine özel bir ilgisi vardı. Hatay Enginarı, Ulu Önder’in hastalığında istenilen ama maalesef o dönemdeki mesafeleri aşma zorluğu ve zaman darlığından ötürü yetiştirilemeyen bir talepti.

Teofarm olarak Atatürk’ün o dönemdeki isteğini sorumluluk kabul ettiklerini vurguladı:

- Tıpkı bu toprakların hafızası olarak “Karakılçık Buğdayı”na sahip çıktığımız gibi, “Hatay Enginarı”nı da odağımıza alarak bu toprakların mirasını bütünsel bir yaklaşımla yaşatmayı hedefliyoruz.

6 Şubat 2023 depremleri sonrası Hatay’da hayatı ve üretimi yeniden kurmanın en büyük öncelikleri olduğunu kaydetti:

- Teofarm bünyesinde sadece hammadde yetiştirmiyoruz. “Karakılçık”tan enginara kadar tüm yerel değerlerimizi kadın emeğiyle işleyerek katma değerli son ürünlere dönüştürüyoruz.

Şu mesajla noktayı koydu:

- Amacımız, yerel ekonomiyi bu nitelikli ürünler üzerinden markalaşarak tekrar inşa etmek…

Hatay’a 1 Mart 2023 sonrasındaki gidişlerimde Teofarm’a uğradığımda enginar ekili alanları görmüştüm…

“Karakılçık Buğdayı”na sahip çıkma konusunda başarıya ulaşan Elif Ovalı ve Teofarm’ın “Hatay Enginarı”nda da başarı oranının yüksek olduğu anlaşılıyor…