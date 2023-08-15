Atık ekmekten plastik üretti, 10 milyon dolar değerle ABD kapısı açıldı     

HAMDİ Ulukaya Girişimi’nin Instagram’daki paylaşımı dikkatimi çekti:

Gururluyuz… Hamdi Ulukaya Girişimi 2019 katılımcısı Büşra Köksal, kurucusu olduğu “Plastic Move” ile 10 milyon dolar değerleme üzerinden aldığı yatırım ile şirketini Amerika’ya taşıyor.

ABD merkezli Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya’nın 2017’de hayata geçirdiği “HUG-Hamdi Ulukaya Girişimi” nin Koordinatörü Hatime Şevin Ulukaya’dan Büşra Köksal’ın girişimiyle ilgili detay bilgi istedim.

Hamdi Ulukaya’nın yeğeni olan Hatime Şevin Ulukaya anlattı:

Büşra Ulukaya, Hamdi Ulukaya Girişimi’ne 2019 yılında “atık ekmeklerden plastik üretme” fikriyle girişimci adayı olarak katıldı. Program sonrası ilk şirketi ve girişimi olan “Plastic Move” u kurdu.

Büşra Köksal’ın Türkiye’nin ilk biyoplastik fabrikasını Cevizli’de yıllık 1200 ton kapasite ile gerekli tüm izinleri alarak faaliyete geçirdiğini belirtti:

Plastic Move, 10’dan fazla çalışanıyla özel geliştirilen makinelerle nişasta bazlı atıklardan biyoplastik üretimi gerçekleştiriyor.

Plastic Move’un ilk satışını Almanya’ya yaptığını kaydetti:

Büşra Köksal’ın girişimi, anlaştığı büyük markalar ile yılsonuna kadar işbirliğini duyurmaya hazırlanıyor.

Köksal’ın geliştirdiği teknolojinin ayrıntısına girdi:

Plastic Move, termoplastic yapmak için gereken petrolün yüzde 20’sini nişasta bazlı tarımsal ve gıda atıklarından elde ettiği biyopolimer ile değiştirerek patentlenebilir bir ileri dönüşüm teknolojisi sunuyor.

Şu noktanın altını çizdi:

Girişimcimiz ürettiği biyopolimer sayesinde, markaların çevre taahhütlerine ulaşmasını sağlarken aynı zamanda da ambalaj üreticilerinin “Yeşil Mutabakat” beraberinde gelecek regülasyonlara uymalarına yardımcı oluyor.

Büşra Köksal’ın “Plastic Move” teknolojisinin temellerini 2015’te attığını vurguladı:

Yapılan bilimsel çalışma 2019’da bir girişime dönüştü. 2021 yılında Türkiye ambalaj sektörü devleri ile validasyonlar (teknolojinin çalışmasına ilişkin kontroller) gerçekleştirdi. Başarıyla gerçekleşen validasyonlar sonucunda ilk yatırım turuna çıkıldı.

Plastic Move’un ilk işbirliğini Evyap ve Sarten ile gerçekleştirdiğini bildirdi:

Uplass Packaging şirketi ile ürettikleri tek kullanımlık plastiklerin lansmanını 2021 Eylül’de plastik fuarında gerçekleştirdiler. Türkiye’deki en büyük ambalaj şirketleri ile çalışan girişim, sene içerisinde farklı markalar ile günlük yaşantımıza dokunacak.

Ortaya çıkan ürünün çevresel açıdan yarattığı olumlu etki üzerinde durdu:

Plastic Move, şirketlerin plastik tüketimini yüzde 20’ye kadar azaltıyor. Atıkları ekonomiye kazandırıyor. Plastik endüstrisi için uygulanabilir biyo çözümler geliştiriyor ve iklim krizini önlemek adına markalarla güçlü etkiler yaratmayı hedefliyor.

Girişimin 2022 yılında 4.5 milyon dolar değerleme üzerinden ilk yatırımını aldığına işaret edip ekledi:

Plastic Move, bu yıl 10 milyon dolar değerleme ile köprü turu gerçekleştirerek 2024’te Amerika’da planladığı seri A yatırımına hazırlanıyor.

Hatime Şevin Ulukaya, HUG ile ilgili son durumu özetledi:

Hamdi Ulukaya Girişimi’ne bugüne kadar 100 bine yakın başvuru oldu. Türkiye ve ABD’de destek verilen 282 girişimcinin yüzde 70’i dünyaya açıldı. HUG desteği alan start-up’lar ortalama yüzde 400 büyüdü. Yüzde 26’sı ABD’de şirket kurdu.

Hamdi Ulukaya Girişimi’nin (HUG) stratejisini irdeledi:

HUG, yabancı dil, eğitim düzeyi kriterlerinden bağımsız olarak herkese eşit hayal kurma hakkı tanıyor ve katılımcıların en az yarısının kadın olmasına özen gösteriyor.

Hamdi Ulukaya’nın HUG’daki he defini ortaya koydu:

Hamdi Bey bu projesiyle girişimciliği tüm Anadolu’ya yaymayı ve sosyal problemlere duyarlı girişimci liderler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Büşra Köksal’ın “Plastic Move” başarısı, Hamdi Ulukaya’nın HUG’la ilgili hedeflerine doğru emin adımlarla yol aldığını ortaya koyan örneklerden birini oluşturuyor…

Hançalar’daki iki şarap üreticisi Decanter’de altın madalyaya uzandı

DENİZLİ’nin Çal ilçesinin Hançalar bölgesinde ailesine ait üzüm bağı bulunan meslektaşım Ümit Erkan Demircan, memleketiyle ilgili bilgi geldi:

Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Hançalar bölgesinde faaliyet gösteren Erdel Şarapçılık ve Kuzu Bağları, dünyanın en saygın şarap dergilerinden Decanter’in İngiltere’de düzenlediği “World Wine Awards”da 2 altın madalya kazandı.

Ümit Erkan Demircan, Erdel Şarapçılık Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kuzu ile Kuzubağ Bağları’nın sahibi Salih Kuzu’nun yarışmayla ilgili değerlendirmelerini de gönderdi. Halil Kuzu, yarışmaya 57 ülkeden 2 bin 113 üreticinin 18 bin 250 çeşit şarabıyla katıldığını, 236 şarap uzmanı, 53 Master of Wine, 16 Master Sommelier, gastronomistler, şarap tüccarları ve gazetecilerden oluşan uzman heyetin tadım yaptığını belirtti: Bu ödül, Türkiye’nin şarapçılıkta markalaşması ve dünyadaki yerini hissettirmesi adına çok önemli. Uzun süredir diğer firmalarla birlikte bölgede yatırım yaptıklarını vurguladı: Aldığımız ödüller doğru yolda olduğumuzun göstergesi.

Salih Kuzu, Türkiye’de üretilen şaraplık üzümün yaklaşık yüzde 10’unun “Çal Karası” olduğuna işaret etti:

Bölgeden adını alan bu zarif üzüm, düşük tanen profili, yumuşak içimi ve aromatik yapısı ile yüksek bir potansiyele sahip. Yarışma sonucunun Türk şarapçılığı için büyük gurur olduğunu kaydetti: Kardeşim Halil Kuzu, ben ve bölgedeki diğer üreticiler hep birlikte bölgenin bu konuda bir cazibe merkezi haline gelmesi için çalışmalar yürütüyoruz.

“Çal Bağ Yolu”nun bu çalışmalardan biri olduğunun altını çizdi:

Çal Bağ Yolu, binlerce yıllık tarihe sahip bu coğrafyanın potansiyelini kültürüyle, gastronomisiyle, doğal güzellikleriyle, en önemlisi de bağcılık ve şarap üretimiyle gün yüzüne çıkarmak ve paylaşmak için kurulan bir “önoturizm rotası”. CNN Travel, bir süre önce Türk şarapçılığı ile ilgili yayınladığı araştırma haberde “Çal Bağ Yolu”nu Türkiye’nin bu alanda yeni gelişen rotaları arasında gösterdi: “Çal Bağ Yolu”, 2021 yılında bölgedeki 4 bağ arasında kuruldu…

Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü Dekar Yapı ile İstanbul’da önemli konut projelerine imza atan Salih Kuzu, memleketi Çal Hançalar’da bağ yatırımına biraz da hobi gibi 16 yıl önce başladı.

8-9 yıl önce Denizli’ye yolum düştüğünde Hançalar’da Salih Kuzu’nun bağına uğramış, sohbet etmiştim. Şaraphane yatırımı konusunda tereddütlüydü:

Şimdilik şaraphane yatırımı gündemimizde değil.

Derken şaraphane yatırımı için 2020 yılında kolları sıvadı, kızı Aslı Kuzu’yu da yanına aldı, 2021 yılında ilk üretimini yaptı. Kendi bağları 500 dekara ulaşan, 100 dekar da sözleşmeli bağcılık bağlantısı olan Salih Kuzu’nun şarap üretimi 200 bin şişeyi buluyor…