‘Atık Toplayıcı Kooperatifi’ kurdu, Suriyeli’den Afganlı üye konusunda itiraz geldi

İSTANBUL Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, ekibiyle birlikte çevreci projeler geliştirirken bunlardan birini “Komşu Kart”a bağladı. Önce kartın 9 ayrı fonksiyonunu irdeledi:

- “Komşu Kart” sahibi komşularımız ilçemizdeki 779 esnaf, 61 hastane ve veteriner, 32 özel eğitim kurumunda yüzde 50’ye varan indirimlerden yararlanabiliyor.

“Komşu Kart”ın temel fonksiyonunu ortaya koydu:

- “Komşu Kart”, bir “sosyal kart” olma özelliğine sahip. Tüm sosyal destek amaçlı yardımlarımızı tek tip olarak tasarladığımız “Şişli Komşu Kart” aracılığıyla veriyoruz.

Kartın sosyal yardımlar konusundaki farkını düşündü:

- Sosyal yardım alan aileler, “Komşu Kart” sayesinde yardım aldıkları başkaları tarafından anlaşılmadan, onurları kırılmadan istedikleri yerden alışveriş yapabiliyor.

Karta şu önemli özelliği koydurdu:

- Atıkları evlerden itibaren ayrıştırmak çok önemli. Evinde atıkları ayırıp, atarken de geri dönüşüm noktalarına bırakanların “Komşu Kart”ına puan yüklenecek. O puanlar elbette harcamada kullanılacak.

“Komşu Kart”ın devreye girmesinden bir süre sonra ekibi dikkatlerini çeken bir veriyi iletti:

- “Komşu Kart” atık toplanması konusunda epey etkili oldu. İlçemizdeki çöplerde görülen ambalaj atığı oranı yüzde 40’tan yüzde 18’e indi.

Ardından ekibiyle birlikte çevreyle ilgili bir proje daha devreye aldı:

Çevreci Atık Toplayıcılar İşletme Kooperatifi…

Projeyi şöyle açtı:

- İlçemizde geri dönüşüm ve “sıfır atık” sistemini daha verimli kullanabilmek, bağımsız atık toplayıcılarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek için “Komşu Kart”la entegre “Çevreci Atık Toplayıcıları Kooperatifi”ni hayata geçirdik.

Danışmanı Okhan Şentürk organize etti, geçenlerde Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’le buluştuk. Sohbette söz “Atık Toplayıcılar Kooperatifi”ne gelince sordum:

- Kooperatife üye olmak atık toplayıcının ne işine yarıyor?

Şu yanıtı verdi:

- Öncelikle “sigortası” yapılıyor. Ayrıca her birine ayrı bölgeler tanımlanıyor. Dolayısıyla atık toplama yerleri konusunda aralarında çıkabilecek tartışma önleniyor. Şimdi toplanan atıkların pazarlanması konusunda da strateji belirlemeye çalışıyoruz.

Atık toplayanlarla ilgili şu gözlemini aktardı:

- Geçmişte atık toplamada Roman vatandaşlarımız etkiliydi. Zamanla Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan vatandaşlarımız öne çıktı. Derken Suriyeli mülteciler bu işe yüklendi. Yakın dönemde Afganlı göçmenler işin içine girdi.

Suriyeliler’den yükselen ve kulağına ulaşan tepkiyi bildirdi:

- Suriyeliler, Afganlılar’ı işaret edip, “Onları kooperatifimize almayalım” diyor.

Doğanlar Holding’in biyoenerji işine gireceği günlerde Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Doğan, abisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan’ı ikna etmek için şu deyimi kullanmıştı:

- Abi bu işi basit “çöp işleme” gibi düşünme, aslında “pırlanta” gibi ve geleceği parlak…

Yani, geri dönüştürülebilecek atıkları toplamak, gittikçe daha değerli bir işe dönüşüyor…

Şişli’de kurulan “Çevreci Atık Toplayıcılar İşletme Kooperatifi” de önemli bir örgütlenme modeli olarak dikkati çekiyor…

Özel sektöre ve personele Borcumuz kalmadı, ancak Devlete borcumuz bitmedi

ŞİŞLİ Belediye Başkanı Muammer Keskin’e 4.5 yıl önce göreve geldiği günlerdeki borç yükünü anımsattım:

- Belediyenin borçlarını kapatabildiniz mi? Bütçeniz artıya geçebildi mi?

Şöyle yanıtladı:

- Mal veya hizmet alınan özel sektör kuruluşlarına borç vardı. Personel maaşları da 5-6 ay geriden ödeniyordu. Bunların tamamını kapattık. Özel sektöre cari ödemeler dışında bir borcumuz yok. Personele ödemesi düzenli yapılıyor. Ancak, borçlar tam sıfırlanmış değil.

Nedenini sordum, şu yanıtı verdi:

- Başta vergi olmak üzere devlete borçlarımızı sıfırlayamadık. Zaten ülkemizdeki birçok belediyenin devlete borçları sıfırlanmış değil. Devlete olan borçlar konusunda bir formül geliştirilmesi gerekiyor.

Şişli Belediyesi’nde toplam 3 bin kişinin çalıştığını bildirdi:

- Ben göreve geldiğimde de 3 bin kişilik bir kadro vardı. Kadroyu artırmamaya özen gösterdik. Ayrılanların yerine yeni eleman almakla yetindik. Şişli’nin gece nüfusu 300 bin ama gündüz nüfusu 3 milyon. Hizmeti ona göre vermek gerekiyor.

Giderlerinin katlamalı şekilde arttığını kaydetti:

- Belediyemize ait ama başkalarının kullanımında olan, gelir getirmeyen mülkleri adım adım kurtardık. Yeni kiralamalar yapıp, bu konudaki gelirlerimizi artırdık. Ancak, genelde gelirlerimizde ciddi bir artış olamadı. O nedenle devlete borçlarımızı kapatamadık.

Bu mülklere örnek verdi:

Her parseli 1 liradan İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne devredilmiş, yaklaşık değeri 20 milyon dolar olan taşınmazları dava süreci sonunda kamuya geri kazandırdık.

2019 öncesinde aylık 35 bin liraya kiraya verilen akaryakıt istasyonumuzu, 25 Ağustos 2020’de sonuçlanan ihale ile 10 yıllık kira bedeli peşin alınmak suretiyle 30 milyon 500 bin lira + KDV bedelle kiraya verdik.

Şu bilginin de altını çizdi:

- “En Büyük 500 Şirket” araştırmalarında yer alanların 100’ünün merkezi Şişli’de bulunuyor.

Kentsel Dönüşüm Strateji Belgemizi hazırladık, riskli 1753 binanın yıkımı bitti

ŞİŞLİ Belediye Başkanı Muammer Keskin, ilçenin zamanın ihtiyaçlarına göre hazırlanmış bir imar planının olmadığını belirtti:

- Bir yandan 1/5000’lik, 1/1000’lik planlar çıkartıldı, diğer yandan Şişli Afet Eylem Planı hayata geçirdik. Şişli’de bulunan 25 mahallenin afet riskini belirlemek ve bu risklerin giderilmesi için yol haritamız olan “Kentsel Dönüşüm Strateji Belgemizi” hazırladık.

İlk etapta 11 mahallenin imar planlarının tamamlandığını bildirdi:

- 6 mahallemiz Anıtlar Kurulu’na tabi. O mahallelerde işlem Anıtlar Kurulu ile koordineli şekilde yürüyecek. Bu durumda 11 mahallemizde kentsel dönüşüme yakında başlıyoruz.

Şişli’deki toplam yapı adedinin 20 bin 52 olduğunu kaydetti:

- Bu yapıların 2039’u 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı olarak onaylandı ve 1753’ü yıkıldı. 60 metruk yapının yıkımı sürüyor.

Bu arada kolonları kesilen binaların tespiti için 4 ayrı teknik ekip kurduklarını vurguladı:

- Yapı statiğini değiştiren müdahaleleri yapan işletmelerin ruhsatı iptal edilip mühürleniyor. Ayrıca sismik röntgen cihazlarımızı tedarik ettik. Endişe duyan yurttaşlarımızın yapılarında tespit çalışmaları yapıyoruz.

Tekel 3’üncü ihaleye Çıkarken yasakları ele Almanın ne alemi var

ÜZÜCÜ haberi ilk önce Hürriyet Gazetesi’nde yıllarca birlikte çalıştığımız Süleyman Arat’ın sosyal medya paylaşımından öğrendim:

Cağaloğlu günlerimizin en kral şefiydi Mehmet Ali Yula… Gece gece Yula’nın bu dünyadan göçüp gittiğini örendim. Gözümden ince ince yaşlar dökülürken bu paylaşımdaki notları yazdım.

Bugün bana, “42 yıllık meslek hayatında en keyifle çalıştığın istihbarat şefi kimdi?” diye sorarsanız, hiç düşünmeden “Biri Reha Öz, biri de Mehmet Ali Yula” derim…

Mehmet Ali Yula’yı Hürriyet Gazetesi’ndeki ilk dönemimden, 1984-1987 yılları arasında çalıştığım günlerden itibaren tanıdım. Dış Haberler Şefliği de yaptığı için gazete içinde mekan komşuluğumuz da oldu.

Gazeteciliğe noktayı Interstar TV’nin yöneticiliği sonrası koydu. Bir dönem Japan Tobacco International’ın (JTI) Kurumsal ve Dış İlişkiler Direktörlüğü görevinde bulundu.

Yula’nın vefatını öğrenince arşivi taradım, medya sitelerine yansıyan Aralık 2007 tarihli bir yazımla ilgili haber dikkatimi çekti.

Mehmet Ali Yula, Tekel’in sigara bölümünün 3’üncü kez ihaleye çıktığı o günlerde sigara yasaklarının gündeme getirilmesine takılmıştı:

- Tam ihale ortamında yasakları gündeme getirmek hata olur…

O dönemde JTI’dan ayrılmış bulunan Yula’nın bu mesajı üzerine şu yazıyı yazmıştım:

Tam Tekel Sigara’yı satacakken yeni yasaklar getirmek ne kadar doğru?

Medya sitesi, benim o yazıyı, “Aydın Doğan da ihaleye giriyor, o nedenle böyle yazıyor” şeklinde yansıtmıştı…

Oysa Yula, sektörü bilen bir kişi olarak Tekel’in fiyatının düşük kalmaması için uyarmayı vatandaşlık görevi saymıştı…

Mehmet Ali Abi’ye Allah’tan rahmet diliyorum.

Mekanı cennet olsun…